Θα ξεχάσουμε ακόμα και τη λέξη; Η επαφή μας με την φύση έχει μειωθεί κατά 60% από το 1800
Περιβάλλον 09 Αυγούστου 2025 | 15:00

Θα ξεχάσουμε ακόμα και τη λέξη; Η επαφή μας με την φύση έχει μειωθεί κατά 60% από το 1800

Ο καθηγητής Miles Richardson λέει ότι η φύση κινδυνεύει να «εξαφανιστεί από την εμπειρία» του ανθρώπου αν δεν υπάρξουν νέες πολιτικές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η σύνδεση των ανθρώπων με τη φύση έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 60% από το 1800, αντικατοπτρίζοντας την σταδιακή εξαφάνιση λέξεων που σχετίζονται με τη φύση, όπως ποτάμι, βρύο και άνθος, από τα βιβλία, σύμφωνα με μια μελέτη.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας προβλέπει ότι τα επίπεδα σύνδεσης με τη φύση θα συνεχίσουν να μειώνονται, εκτός αν υπάρξουν εκτεταμένες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές, με τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις να είναι η εξοικείωση των παιδιών με τη φύση από μικρή ηλικία και η ριζική αλλαγή των αστικών περιβαλλόντων.

Η μελέτη του Miles Richardson, καθηγητή φυσικής σύνδεσης στο Πανεπιστήμιο του Ντέρμπι, παρακολουθεί με ακρίβεια την απώλεια της φύσης από τη ζωή των ανθρώπων σε διάστημα 220 ετών, χρησιμοποιώντας δεδομένα για την αστικοποίηση, την απώλεια της άγριας ζωής στις γειτονιές και, κυρίως, το γεγονός ότι οι γονείς δεν μεταδίδουν πλέον την αγάπη για τη φύση στα παιδιά τους.

Πώς αντικατοπτρίζεται στη γλώσσα

Σύμφωνα με τον Guardian, στην έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Earth, ο Richardson εντόπισε επίσης την εξαφάνιση των λέξεων που σχετίζονται με τη φύση από τα βιβλία μεταξύ 1800 και 2020, η οποία κορυφώθηκε με μείωση 60,6% το 1990.

Το μοντέλο προβλέπει μια συνεχιζόμενη «εξαφάνιση της εμπειρίας», με τις μελλοντικές γενιές να συνεχίζουν να χάνουν την επαφή τους με τη φύση, επειδή αυτή δεν είναι παρούσα στις ολοένα και πιο αστικές γειτονιές, ενώ οι γονείς δεν μεταδίδουν πλέον στα παιδιά τους την «προσανατολισμό» προς τον φυσικό κόσμο.

Άλλες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η σύνδεση των γονέων με τη φύση είναι ο ισχυρότερος παράγοντας που προδικάζει αν ένα παιδί θα αναπτύξει στενή σχέση με τη φύση.

Από γενιά σε γενιά

«Η σύνδεση με τον φυσικό κόσμο αναγνωρίζεται πλέον ως βασική αιτία της περιβαλλοντικής κρίσης», δήλωσε ο Richardson.

«Είναι ζωτικής σημασίας και για τη δική μας ψυχική υγεία. Χρειάζεται μια μετασχηματιστική αλλαγή αν θέλουμε να αλλάξουμε τη σχέση της κοινωνίας με τη φύση».

Ο Richardson είπε ότι όταν δοκίμασε διαφορετικές πολιτικές και αστικές περιβαλλοντικές αλλαγές στο μοντέλο, εξεπλάγη από την κλίμακα των αλλαγών που απαιτούνται για να αντιστραφεί η απώλεια της σύνδεσης με τη φύση.

Εύκολες και δύσκολες λύσεις

Η αύξηση της διαθεσιμότητας βιοποικιλότητας σε πράσινους χώρους σε μια πόλη κατά 30% μπορεί να φαίνεται ως μια ριζική θετική πρόοδος για την άγρια ζωή και τους ανθρώπους, αλλά ο Richardson είπε ότι η μελέτη του υποδηλώνει ότι μια πόλη μπορεί να χρειαστεί να γίνει 10 φορές πιο πράσινη για να αντιστραφεί η μείωση της σύνδεσης με τη φύση.

Σύμφωνα με τη μελέτη, πιο αποτελεσματικά είναι τα μέτρα που ενσταλάζουν την ευαισθητοποίηση και την εμπλοκή με τη φύση σε μικρά παιδιά και οικογένειες, όπως τα νηπιαγωγεία στο δάσος.

Ένα επιπλέον εμπόδιο για την αποκατάσταση της σύνδεσης με τη φύση είναι ότι πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές για τη μεταρρύθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης και των αστικών περιοχών τα επόμενα 25 χρόνια, προκειμένου να ανατραπεί η πτώση.

Ωστόσο, εάν αυτό επιτευχθεί, η αύξηση της σύνδεσης με το περιβάλλον θα καταστεί αυτοσυντηρούμενη.

Ο Richardson δήλωσε ότι η κλίμακα των κοινωνικών αλλαγών που απαιτούνται για την αποκατάσταση της σύνδεσης με τη φύση μπορεί να μην είναι τόσο αποθαρρυντική όσο φαίνεται.

Η ανάγκη για μία πολιτισμική στροφή

«Ένα νεογέννητο παιδί είναι σχεδόν το ίδιο με ένα παιδί που γεννήθηκε το 1800. Τα παιδιά γοητεύονται από τον φυσικό κόσμο. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί αυτό κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας και της σχολικής τους εκπαίδευσης, παράλληλα με την αστική αλλαγή. Υπάρχουν πολιτικές που αρχίζουν να το κάνουν αυτό, αλλά πρέπει να σκεφτούμε με όρους μετασχηματισμού – όχι 30%, αλλά 1.000%».

Είναι ενδιαφέρον ότι μπορεί να υπάρχει ελπίδα για μια πολιτιστική αλλαγή. Ο Richardson εξεπλάγη όταν διαπίστωσε ότι οι λέξεις που αναφέρονται στη φύση στα βιβλία αυξάνονται και πάλι, μετά από μια μείωση από 60,6% μεταξύ 1800 και 1990 σε 52,4% σήμερα.

«Πρόκειται για πραγματική οικολογική συνείδηση; Είναι «πραγματικό» ή είναι ένα τεχνούργημα των δεδομένων; Δεν ξέρω», δήλωσε ο Richardson.

«Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει επίσης ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την πνευματικότητα, οπότε αυτό μπορεί να αντανακλά την επανασύνδεση των ανθρώπων με τον φυσικό κόσμο».

Vita.gr
«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις στην Ευρώπη αφόρητα ζεστές
Ευρώπη 09.08.25

«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις αφόρητα ζεστές

Καθώς οι καύσωνες πλήττουν την Ευρώπη, οι κάτοικοι των πόλεων επηρεάζονται ιδιαίτερα λόγω του φαινομένου της «θερμικής νησίδας». Οι πόλεις προσαρμόζονται, αλλά είναι αρκετό;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κλιματική κρίση και ακραία ζέστη – Μια γειτονιά του Ντουμπάι δίνει ένα μάθημα την εποχή του air-condition
Πράσινη αρχιτεκτονική 09.08.25

Κλιματική κρίση και ακραία ζέστη – Μια γειτονιά του Ντουμπάι δίνει ένα μάθημα την εποχή του air-condition

Ανεμοσυλλέκτες, καφασωτά, στενά σοκάκια και εσωτερικές αυλές με πλούσια βλάστηση. Η παλιά πόλη του Ντουμπάι εμπνέει τη σύγχρονη αρχιτεκτονική στην εποχή της κλιματικής αλλαγής για φυσική δροσιά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες
Κλιματική αλλαγή 08.08.25

Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες

Όσο αυξάνεται η παγκόσμια θερμοκρασία, τόσο εντείνονται οι έντονες και ενίοτε βίαιες αναταράξεις σε πτήσεις σε όλο τον κόσμο. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σύνταξη
Copernicus: Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνα που καταγράφηκε ποτέ
Copernicus 07.08.25

Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνας που καταγράφηκε ποτέ - Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 50° Κελσίου

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus σημειώνει ότι αν και έσπασε το συνεχόμενο ρεκόρ αυξημένων θερμοκρασιών, ο Ιούλιος του 2025 περιλαμβάνεται στη λίστα με τους τρεις πιο θερμούς μήνες

Σύνταξη
«Για την επόμενη γενιά»: Ώρα για μια φιλόδοξη συνθήκη του ΟΗΕ για τα πλαστικά, λέει κορυφαίος εμπειρογνώμονας
OHE 05.08.25

«Για την επόμενη γενιά»: Ώρα για μια φιλόδοξη συνθήκη για τα πλαστικά, λέει κορυφαίος εμπειρογνώμονας

Ο καθηγητής Richard Thompson, ειδικός σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης, δηλώνει ότι οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ πρέπει να δράσουν αποφασιστικά για να μπορούν να «κοιτάξουν στα μάτια την επόμενη γενιά».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιατί οι διακοπές μας γίνονται πιο ακριβές; Ίσως να «φταίει» και η κλιματική κρίση
«Κοινωνικό συμβόλαιο» 05.08.25

Γιατί οι διακοπές μας γίνονται πιο ακριβές; Ίσως να «φταίει» και η κλιματική κρίση

Κάποιες χρεώσεις στους τουρίστες μπορεί να είναι για καλό. Δημοφιλείς προορισμοί για το φυσικό περιβάλλον απειλούνται από την κλιματική κρίση. Και οι φόροι βοηθούν να διατηρηθούν αυτοί οι παράδεισοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όταν λίμνες και φράγματα «στεγνώνουν» – Η λειψυδρία χτυπά την Ελλάδα και δεν φταίει (μόνο) η κλιματική κρίση
Περιβάλλον 04.08.25

Όταν λίμνες και φράγματα «στεγνώνουν» – Η λειψυδρία χτυπά την Ελλάδα και δεν φταίει (μόνο) η κλιματική κρίση

Η λειψυδρία δεν οφείλεται αποκλειστικά σε φυσικά αίτια και την κλιματική κρίση - Είναι πολυπαραγοντικό πρόβλημα στενά δεμένο με πολιτικές αποφάσεις και με ελλείψεις στις υποδομές

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
