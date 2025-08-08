magazin
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 10:14
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πώς η πνευματικότητα μετατράπηκε από ταμπού σε μόδα στον κόσμο της τέχνης
Art 08 Αυγούστου 2025 | 09:50

Πώς η πνευματικότητα μετατράπηκε από ταμπού σε μόδα στον κόσμο της τέχνης

H πνευματικότητα (spirituality) θεωρούταν μέχρι πρότινος θέμα ταμπού στον κόσμο της τέχνης, τα τελευταία χρόνια όμως αυτό άλλαξε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Spotlight

Στις σημερινές καλλιτεχνικές πρακτικές, παρατηρείται μία έντονη επιστροφή στο πνευματικό—ένα «spiritual turn» που υπερβαίνει την απλή αναζήτηση νοήματος και στρέφεται σε εσωτερικές, πνευματικές εμπειρίες. Δύο κορυφαίες μορφές, η Χίλμα αφ Κλιντ και η Σάια Γούλφαλκ, αναδεικνύονται ως εμβληματικές των δύο αυτών διαφορετικών αλλά συνδεδεμένων οδών.

Χίλμα αφ Κλιντ: Η πρωτοπόρος της αφαίρεσης ως πνευματική πρακτική

Η Χίλμα αφ Κλιντ (1862–1944) αναγνωρίζεται σήμερα ως μια από τις αληθινές πρωτοπόρους της αφαίρεσης στον δυτικό μοντερνισμό, αρκετά πριν εμφανιστούν τα εμβληματικά αφηρημένα έργα των Καντίνσκι, Μάλεβιτς ή Μοντριάν. Συμμετέχοντας σε συνεδρίες πνευματισμού με την καλλιτεχνική και μυστικιστική ομάδα «The Five» (Οι Πέντε), πίστευε ότι λάμβανε καθοδήγηση από ανώτερες πνευματικές οντότητες —τους λεγόμενους «High Masters». Κατόπιν αυτών των εμπνεύσεων, αφιερώθηκε, μεταξύ 1906 και 1915, στη δημιουργία της μνημειώδους σειράς «Paintings for the Temple», έργων που συνδύαζαν γεωμετρία, συμβολισμό και έντονο χρωματισμό, με σκοπό να λειτουργήσουν ως πνευματικός «ναός» της τέχνης.

Αυτά τα έργα, συχνά τεράστια σε διάσταση, συνδυάζουν γεωμετρία, συμβολισμό, και χρώματα με βαθιά μεταφορική σημασία—όπως το μπλε για το θηλυκό πνεύμα, το κίτρινο για το αρσενικό, και το ροζ ή κόκκινο για την αγάπη. Η Χίλμα αφ Κλιντ είχε ζητήσει να μη δημοσιευθούν τα έργα της για τουλάχιστον 20 χρόνια μετά τον θάνατό της, θεωρώντας ότι η εποχή δεν ήταν τότε έτοιμη για αυτούς τους οραματικούς πίνακες.

Η αργή, αλλά σταθερή αναγνώριση ήρθε τελικά τη δεκαετία του 1980. Έκτοτε, η επιρροή της συνεχίζει να ενισχύεται: η έκθεση «What Stands Behind the Flowers» στο MoMA (2025) αναδεικνύει την απέριττη, διακριτική φάση της δουλειάς της, περιλαμβάνοντας βοτανικά σχέδια με μικρά σύμβολα που απηχούν πνευματικές καταστάσεις—ένα μέσο που δεν επιδιώκει αποκρυπτογράφηση αλλά εκφραστική αίσθηση, σύμφωνα με το Art News.

Σάια Γούλφαλκ: Φαντασιακές πνευματικές κοσμογονίες

Σε αντίθεση με τη μεταφυσική πηγή της Χίλμα αφ Κλιντ, η σύγχρονη καλλιτέχνιδα Σάια Γούλφαλκ κινείται μέσα στο φαντασιακό, δημιουργώντας φανταστικούς πολιτισμούς με βαθύ πολιτισμικό και πνευματικό υπόβαθρο. Η έκθεσή της «Empathic Universe» παρουσιάζει το είδος των «Empathics»—μία φαντασιακή φυλή γυναικών με δικό της μυθολογικό σύστημα, εικαστική γλώσσα και μυθογραφία.

Η καλλιτεχνική εργασία της Γούλφαλκ συνδυάζει αφρικανικά, αφροαμερικανικά, ιαπωνικά, ευρωπαϊκά και βραζιλιάνικα αφηγηματικά πρότυπα, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου οι ιδέες για τη φυλή, την ταυτότητα και την ενσυναίσθηση γίνονται υλικό αφήγησης και αισθητικής εμπειρίας.

Ένα πνευματικό πέρασμα από το μεταφυσικό στο μυθοπλαστικό

Κοινή συνισταμένη και των δύο καλλιτεχνών είναι η επιδίωξη να απεικονίσουν το μη ορατό—είτε ως πνευματική αποκάλυψη, είτε ως μυθοπλαστική δημιουργία. Η Χίλμα αφ Κλιντ αναζητά την υπέρβαση του υλικού κόσμου μέσω της επικοινωνίας με ανώτερες, εξωκοσμικές,  οντότητες, ενώ η Σάια Γούλφαλκ δομεί νέους κόσμους μέσα από πολιτισμικούς και εσωτερικούς μύθους. Και οι δύο δείχνουν την ανάγκη της τέχνης να λειτουργεί ως πύλη προς άλλες πραγματικότητες —είτε αυτό είναι η κορύφωση του πνεύματος είτε η φαντασιακή εδραίωση της ανθρώπινης εμπειρίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο πιο «καυτός» Αύγουστος της τελευταίες 25ετίας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο πιο «καυτός» Αύγουστος της τελευταίες 25ετίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

World
Χρυσός: Δασμούς επιβάλουν οι ΗΠΑ στις ράβδους ενός κιλού πλήττοντας την Ελβετία

Χρυσός: Δασμούς επιβάλουν οι ΗΠΑ στις ράβδους ενός κιλού πλήττοντας την Ελβετία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ιερό δισκοπότηρο: Ασύλληπτα σπάνια πρώτη έκδοση του Χόμπιτ πουλήθηκε για ποσό-μαμούθ
Θησαυρός 07.08.25

Ιερό δισκοπότηρο: Ασύλληπτα σπάνια πρώτη έκδοση του Χόμπιτ πουλήθηκε για ποσό-μαμούθ

Το Χόμπιτ του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1937 ως παιδικό βιβλίο και η επιτυχία του ήταν αυτή που οδήγησε στο έπος του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τις εμβληματικές περιπέτειες στη Μέση Γη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άντι Γουόρχολ – «Ένας μοναχικός έφηβος με άσχημο δέρμα, που μεγάλωσε. Ένας περιφερόμενος σε έναν χορό γυμνασίου»
6 Αυγούστου 1928 06.08.25

Άντι Γουόρχολ - «Ένας μοναχικός έφηβος με άσχημο δέρμα, που μεγάλωσε. Ένας περιφερόμενος σε έναν χορό γυμνασίου»

Ο Αμερικανός φωτογράφος Γουίλιαμ Τζον Κένεντι συνεργάστηκε με τον «Πάπα της ποπ» σε μία σειρά εικόνων. Το 2022, η χήρα του Κένεντι και άλλες προσωπικότητες από το «θηριοτροφείο» του Γουόρχολ θυμήθηκαν τη ζωή στο Factory με αφορμή το βιβλίο The Lost Archive.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Pauline Karpidas: Μέσα στη θρυλική δημοπρασία της grand dame και φίλης του Αλέξανδρου Ιόλα – «H Peggy Guggenheim της Ευρώπης»
Magritte, Dalí, Picasso, Warhol 04.08.25

Pauline Karpidas: Μέσα στη θρυλική δημοπρασία της grand dame και φίλης του Αλέξανδρου Ιόλα – «H Peggy Guggenheim της Ευρώπης»

Η σύζυγος υλλογή της Pauline Karpidas, η αξία της οποίας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ, είναι η πιο ακριβή από έναν μόνο ιδιοκτήτη που έχει προσφερθεί ποτέ από τον οίκο Sotheby’s στην Ευρώπη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Στη μνήμη υπάρχει πρόκληση» – Η παλαιστινιακή κλωστοϋφαντουργία και το κέντημα ως πράξη αντίστασης
Sumud στα αραβικά 04.08.25

«Στη μνήμη υπάρχει πρόκληση» - Η παλαιστινιακή κλωστοϋφαντουργία και το κέντημα ως πράξη αντίστασης

Mια νέα έκθεση στο V&A Dundee της Σκωτίας εξερευνά τα παλαιστινιακά υφάσματα, κεντήματα και ενδύματα ως μέσο αφήγησης προσωπικών και κοινοτικών ιστοριών - «Μπροστά σε μια γενοκτονία, η έκθεση δεν προσφέρει έναν παθητικό θρήνο αλλά μια ριζοσπαστική επιμονή»

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Casa Susanna – Μέσα στο μυστικό και δυναμικό καταφύγιο των τρανς γυναικών της Νέας Υόρκης του ’60
Queer ιστορία 01.08.25

Casa Susanna - Μέσα στο μυστικό και δυναμικό καταφύγιο των τρανς γυναικών της Νέας Υόρκης του ’60

H Casa Susanna ήταν το «πνευματικό παιδί» δύο γυναικών: της τρανς γυναίκας Susanna Valenti και της συζύγου της Marie Tornell. Ένας θησαυρός από φωτογραφίες της υπαίθριας αγοράς που εντοπίστηκαν το 2004 δείχνει πώς κάποιοι βρήκαν απελευθέρωση στα όρη Catskillls, βόρεια της Νέας Υόρκης, σε μια δύσκολη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρέας Γεωργιάδης «Αναφορά στον Κ. Π. Καβάφη/Δήλος»: 5 – 20 Σεπτεμβρίου 2025 στην Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου
Art 28.07.25

Ανδρέας Γεωργιάδης «Αναφορά στον Κ. Π. Καβάφη/Δήλος»: 5 – 20 Σεπτεμβρίου 2025 στην Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου

Το δίπτυχο εκθεσιακό αφιέρωμα, παρουσιάζει αφενός τη νέα σειρά έργων που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος ειδικά για την έκθεση αυτή με θέμα το ιερό νησί της Δήλου, αφετέρου την ενότητα “Αναφορά στον Κ. Π. Καβάφη”.

Σύνταξη
Ένας σπάνιος κόσμος προνομίων – Το πρόβλημα με την επίκληση του «παλιού χρήματος» της Νέας Αγγλίας
$ $ $ 27.07.25

Ένας σπάνιος κόσμος προνομίων – Το πρόβλημα με την επίκληση του «παλιού χρήματος» της Νέας Αγγλίας

Η επί δεκαετίες εξερεύνηση της Αμερικανίδας φωτογράφου Tina Barney του αστικού συνόλου στο οποίο ανήκε η οικογένειά της αποκαλύπτει τις παράξενες τελετουργίες και την κλειστοφοβική κοινοτοπία της καθημερινότητας των πλουσίων ανθρώπων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
To Μουσείο Τέχνης Getty ανοίγει ξανά τις πύλες του μετά τις πυρκαγιές του LA με μια έκθεση για τη Μεσσηνία
Palisades Fire 21.07.25

To Μουσείο Τέχνης Getty ανοίγει ξανά τις πύλες του μετά τις πυρκαγιές του LA με μια έκθεση για τη Μεσσηνία

Το Μουσείο Τέχνης Getty Villa στο Pacific Palisades επαναφέρει το κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας του, αφού ο χώρος ξεκίνησε μια ήπια επαναλειτουργία πριν από τρεις εβδομάδες μετά το κλείσιμο από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιανουαρίου του 2025.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζέφρι Έπσταϊν: Ο Τραμπ λέει ότι «δεν ζωγραφίζει». Σκίτσα του που δημοπρατήθηκαν καίνε τους ισχυρισμούς του
The Good Life 19.07.25

Τζέφρι Έπσταϊν: Ο Τραμπ λέει ότι «δεν ζωγραφίζει». Σκίτσα του που δημοπρατήθηκαν καίνε τους ισχυρισμούς του

«Δεν ζωγραφίζω» απάντησε κατηγορηματικά ο Ντόναλντ Τραμπ για το σκίτσο που φέρεται να έστειλε στον Έπσταϊν. New York Times και CNN International αποδεικνύουν ότι λέει ψέματα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ
Culture Live 08.08.25

Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Το δεύτερο επεισόδιο του South Park απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, παρά τις κριτικές, εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος απέναντι στην αμερικανική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»
Υγεία 08.08.25

Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα σταφύλια περιέχουν περισσότερες από 1.600 ουσίες ευεργετικές για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο - συνδέονται με οφέλη ακόμη και σε γενετικό επίπεδο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαλίτ Γιουκάι: Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο
Κόσμος 08.08.25

Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο - «Είδα κομμάτια ξύλου», συγκλονιστική μαρτυρία

Επαγγελματίες δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να αναζητήσουν τον τούρκο επιχειρηματία αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Σύνταξη
Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν
Στην Ουάσινγκτον 08.08.25

Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν

Το κείμενο της συμφωνίας δίνει στις ΗΠΑ δικαιώματα διαμόρφωσης ενός διαδρόμου 43 χιλιομέτρων στο έδαφος της Αρμενίας ο οποίος θα ονομασθεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία»

Σύνταξη
Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»
Φυγή κροίσων 08.08.25

Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»

Η Ελλάδα ανεβαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της μετανάστευσης πλουσίων, καθώς οι εκατομμυριούχοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και δεν θα σταθμεύσουν σε κάποιο hot spot

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα
Levy Institute 08.08.25

Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα

Νέα έρευνα tου Levy Institute εξετάζει την υποτίμηση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Ο οικονομολόγος Βλάσης Μισσός εξηγεί στο in γιατί παραμένουμε ουραγοί στην ΕΕ στην αγοραστική δύναμη του ωρομισθίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»
Έκκληση 08.08.25

«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»

Η έκκληση 200 και πλέον συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένων των Ζέιντι Σμιθ, Ίρβιν Γουέλς και Ζανέτ Γουίντερσον, για βοήθεια στη Γάζα καλεί σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ.

Σύνταξη
One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία
Jolly Roger 08.08.25

One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία

Στην Ινδονησία, μια σημαία με ένα σχεδιασμένο κρανίο από το δημοφιλές anime One Piece εξελίχθηκε σε απρόσμενο σύμβολο πολιτικής διαμαρτυρίας, καθώς πολίτες την υψώνουν αντί για την σημαία της χώρας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ
Ποδόσφαιρο 08.08.25

H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ

Μετά το φιάσκο των διαπραγματεύσεων για τους αμερικανικούς δασμούς, πολιτικοί στην Ελβετία ζητούν από τον πρόεδρο της FIFA να μεσολαβήσει, αξιοποιώντας τη του σχέση με τον Τραμπ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Απόρρητο