Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου ένας άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών έχει ανέβει στη μεγάλη σκάλα του νοσοκομείου και απειλεί να πέσει στο κενό.

Στο νοσοκομείο επικρατεί έντονη αναστάτωση.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομία στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με πληροφορίες από το thenewspaper, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, γεγονός που δυσχεραίνει τη διαχείριση της κατάστασης.

Ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν ήδη φτάσει στο σημείο, ενώ αστυνομικοί βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μαζί του, προσπαθώντας να τον μεταπείσουν και να τον ηρεμήσουν, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε τραγική εξέλιξη.