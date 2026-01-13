Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα

Στους στόχους του Συλλόγου των συγγενών των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, αλλά και τις πολιτικές βλέψεις της Μαρίας Καρυστιανού αναφέρθηκε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος της Βασιλικής Χλωρού που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, αφήνοντας ορφανά τέσσερα παιδιά.

«Η Μαρία Καρυστιανού ήταν προσωρινή πρόεδρος και μετά τη γενική συνέλευση και εκπροσωπεί ένα φορέα που πρέπει να λειτουργεί συλλογικά και οι αποφάσεις να είναι συλλογικές. Όταν αυτό το πράγμα πηγαίνει σε προσωπικό επίπεδο δεν συνάδει ο δρόμος που ακολουθεί με το καταστατικό του Συλλόγου. Υπάρχει μία σύγκρουση σε αυτό» σημείωσε ο κ. Κωνσταντινίδης.

Στο ερώτημα αν ο ίδιος ή τα μέλη του Συλλόγου των συγγενών θα ψήφιζαν το κόμμα Καρυστιανού, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης υποστήριξε ότι «η Μαρία Καρυστιανού έχει ένα μοναδικό χάρισμα και μπορεί με ένα νεύμα της να φέρει τη δικαίωση των ανθρώπων μας».

«Δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα γιατί η Καρυστιανού θα κάνει κόμμα» πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντινίδης, εξηγώντας ότι οι αλλαγές –και οι όποιες πιέσεις από τον λαό- θα πρέπει να γίνουν στον τομέα της Δικαιοσύνης.

<br />

«Μεγάλη μερίδα συγγενών δεν θα βρεθεί πολιτικά δίπλα της»

Νωρίτερα, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης είχε υπογραμμίσει ότι οι περισσότεροι εκ των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας Τεμπών, δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στην Μαρία Καρυστιανού.

Επίσης, ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι, παρότι δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό, υπήρχε άτυπη συμφωνία μεταξύ των ιδρυτικών μελών ότι όποιος εμπλέκεται με πολιτικά κόμματα δεν θα έχει σχέση με τον Σύλλογο.

«Για εμάς δεν ήταν όρος του καταστατικού αυτός, αλλά ήταν άτυπος όρος ότι όποιος έμπλεκε με κάποιο κόμμα ή με κάτι που έχει σχέση με το πολιτικό κομμάτι δεν θα έχει σχέση με τον σύλλογο (…). Ήταν άτυπος όρος. Δεν μπορεί να αποδειχθεί αυτό, αλλά ήταν άτυπος όρος μέσα στα μέλη του τα ιδρυτικά που είχαμε, 21 μέλη ήταν. Αυτό είχε ειπωθεί (…). Τα ιδρυτικά μέλη πάντως τότε είχαμε αποφασίσει ότι όποιος θα εμπλακεί με αυτή την ιστορία δεν θα πρέπει να είναι σαν μέλος στο σύλλογο. Μπορεί να κάνει πολιτικά ότι θέλει, είτε κάπου να πάει και να στηθεί ή να δημιουργήσει κάτι μόνος του. Όταν όμως, υπηρετείς έναν σύλλογο πρέπει οι αποφάσεις να είναι συλλογικές. Και επειδή δεν τηρούνταν τα πρακτικά και δεν τηρούνταν οι σκοποί του Συλλόγου για αυτό και ζήτησα την αποχώρησή μου εγώ και έγινε δεκτή χωρίς να γίνει πάλι Διοικητικό Συμβούλιο (…)» ανέφερε.

Στην συνέχεια σημείωσε πως: «κανένας δεν θέλει να μπει εμπόδιο στην πολιτική καριέρα αυτή τη στιγμή που έχει αποφασιστεί από τη Μαρία Καρυστιανού. Το θέμα δεν είναι το αν θέλει κάποιος, σίγουρα δεν το θέλει, η μεγαλύτερη μερίδα των συγγενών και εννοείτε ο λαός. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε κιόλας να κάνουμε κάτι…Καταλάβατε; (…). Και είναι άλλο να λειτουργήσει σαν πρόσωπο, οπότε φεύγεις και άλλο να λειτουργήσει από κάποιο είδους φορέα. Με αυτή την έννοια βγήκε και ο σύλλογος και διαμαρτυρήθηκε».

«Εγώ δεν νομίζω ότι η μεγαλύτερη μερίδα των συγγενών και των τραυματιών θα θελήσει να βρεθεί, τουλάχιστον πολιτικά δίπλα στη Μαρία. Εγώ, ούτως ή άλλως είμαι εδώ για να υπηρετήσω τα Τέμπη. Όχι κάποιο πρόσωπο. Το έχω πει, το έχω δηλώσει πολλές φορές αυτό και επίσης, η διαφωνία μου γενικά με τον τρόπο αυτόν που η Μαρία το θέτει το θέμα για τη δικαίωση είναι ουσιαστική, διότι κανένα κόμμα δεν έχει τιμωρήσει κάποιο πολιτικό εγκληματία. Δηλαδή, ούτε κανένα κοινοβούλιο, ούτε καμιά κυβέρνηση έχει κάνει τέτοιο πράγμα. Αυτός που ασκεί διώξεις είναι ο εισαγγελέας και μετά από μια ακροαματική διαδικασία πέφτουν οι ποινές. Άρα, ούτε η νομοθετική εξουσία (που αυτό προσπαθεί με το κόμμα, η Μαρία να μπει στο κοινοβούλιο και κυβέρνηση να γίνει), ούτε η εκτελεστική εξουσία μέχρι τώρα μπορεί να αποδώσει ευθύνες» ανέφερε επίσης ο κ. Κωνσταντινίδης.