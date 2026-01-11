view
11.01.2026 | 15:08
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:10
Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά στο Κορωπί – Έκαψε δύο αποθήκες
Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί», από πρόεδρος του συλλόγου

Satisficing: Πείτε αντίο στην τελειομανία

Satisficing: Πείτε αντίο στην τελειομανία

Spotlight

Την οργή του για το «ροκάνισμα χρόνου» στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών, εξέφρασε μιλώντας στο «Χαμογέλα και Πάλι!», ο Χρήστος Κωνσταντινίδης σύζυγος θύματος και από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας. Παράλληλα εξέφρασε την άποψη ότι η Μαρία Καρυστιανού, θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί.

«Η Μαρία Καρυστιανού δέχθηκε το χειροκρότημα του κόσμου, στις πλατείες και όλη την δράση που έχει κάνει, με την κίνηση όμως αυτή (σ.σ. των σχεδίων δημιουργίας κόμματος) θα υποστεί και τον όποιο «λιθοβολισμό» από κάποιους φορείς. Τώρα όσον αφορά στην διαδικασία στην απάντηση της Καρυστιανού στα χτυπήματα που δέχεται, νομίζω ότι μόνη της το επέλεξε, δεν είναι γνώστης κανένας, των κινήσεων που έχει κάνει. Και ήταν και στο άτυπο του συλλόγου, ότι όποιος μπλέξει με το κόμμα, δεν θα έχει συμμετοχή σε αυτό. Κακώς περιμένει η κ. Καρυστιανού το διοικητικό συμβούλιο να της κάνει πρόταση, θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί. Και από την αρχή έπρεπε να το κάνει. Είχε συζητηθεί ότι όποιος άγγιζε το πολιτικό κομμάτι θα είχε από μόνος του παραιτηθεί», είπε ο κ. Κωνσταντινίδης.

Οργή για το «ροκάνισμα χρόνου» στη δίκη

«Χθες στη δίκη είχαμε και άλλα παρατράγουδα. Είχαμε – και γι’ αυτό εκφράστηκε και η Μ. Καρυστιανού – το ροκάνισμα του χρόνου από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας που είναι και νομικός υπεράσπισης δύο οικογενειών. Η κ. Κωνσταντοπούλου είναι αυτή, που για πολλοστή φορά ροκανίζει τον χρόνο και μένουμε στα διαδικαστικά, αντί να ξεκινήσει η δίκη για να πιάσουμε τους κατηγορουμένους. Είναι η πολλοστή φορά που της είχα κάνει επισήμανση να μην μακρηγορεί και να μην τραβάει την όλη ιστορία. Πάντα θα υπάρχουν προφάσεις ώστε να καθυστερεί η δίκη και να μην φτάσουμε στα αίτια και στον στόχο. Αυτοί που δολοφονούν, κάποια στιγμή πρέπει να καθίσουν στο εδώλιο», σημείωσε ο κ. Κωνσταντινίδης.

«Κατέθεσα υπόμνημα στην Ευρωπαία εισαγγελέα και την κ. Παπανδρέου (του Ελληνικού Γραφείου των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στην Αθήνα) σύμφωνα με το οποίο, οι εκταφές θα δείξουν το παράνομο φορτίο. Άρα έχει αρμοδιότητα η ευρωπαία εισαγγελέας. Η σύμβαση 717 ήταν οικονομική κακουργηματική απιστία, κατηγορήθηκε ο Σπίρτζης για αυτό και για παράβαση καθήκοντος ο Καραμανλής, ενημέρωσα την κ. Παπανδρέου ότι κακώς δεν ασκήθηκε δίωξη σε όσους θα έπρεπε και δεν χτυπούν στο άρθρο 86. Μπορούσε κανονικά να ασκήσει δίωξη η κ. Κοβέσι. Γι’ αυτά ακριβώς ενημέρωσα την κ. Πόπη Παπανδρέου. […]», συνέχισε ο κ. Κωνσταντινίδης.

Για τις εκταφές

Σχετικά με το αίτημα των συγγενών για τις εκταφές, ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε: «Έχει γίνει μήνυση για τους ιατροδικαστές για παράβαση καθήκοντος και ψευδή βεβαίωση. Οι απολογίες των υπόπτων λένε ότι ρίχνουν την ευθύνη στην προανακριτική, δηλαδή στην τροχαία Λάρισας. Εδώ όμως ψεύδεται για πολλοστή φορά η Ρουμπίνη Λεονταρή και η Κούση, ο Κραββαρίτης δεν έχει απολογηθεί ακόμα. Και λένε ότι είχαν ενημερωθεί από τον Θεμελή Παντελή τον προϊστάμενο της ομάδας αναγνώρισης θυμάτων καταστροφών οι οποίοι τους είπαν ότι υπάρχει κάποιο απόρρητο σχέδιο – δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα – είχαν πλήρη ενημέρωση και το υπ. Δικαιοσύνης και όλοι οι φορείς.

Και ενεργοποιείται αυτόματα όταν έχουμε πάνω από 30 θύματα, και πρέπει να έχουμε νεκροτομείο στο σημείο του συμβάντος. Οπότε κακώς ψεύδονται όλοι αυτοί.

Συνεχίζουν να συμμετέχουν και οι δικαστές σε αυτό το παίγνιο που γίνεται και την συγκάλυψη από την κυβέρνηση και την δικαιοσύνη, γι΄αυτό μηνύθηκαν και ο ειδικός εφέτης ανακριτής. Δεν υπάρχει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ καθώς αναφέρει ότι το 3ο στάδιο της φωτιάς κάηκαν οι άνθρωποι διότι κυλούσε υλικό που σε δεύτερο χρόνο αναφλέχθηκε κάτω από το κυλικείο και το 2ο βαγόνι. Αυτό δεν ενσωματώθηκε στο κριτήριο θέσπισμα. Δεν μας έχουν δώσει απάντηση στο τι έκαψε τους 27 ανθρώπους».

«Για ακόμη μια φορά συγκάλυψη»

«Οι δικοί μας πραγματογνώμονες θα έχουν συμμετοχή στο να βλέπουν και να κατευθύνουν όχι στο να πάρουν δείγματα. Δεν θα στείλουμε σε κανέναν φορέα εξωτερικού αλλά μόνο στην ελληνική επικράτεια. Ωστόσο δεν υπάρχει κανένα ερευνητικό κέντρο και πανεπιστήμιο που να μπορεί να βεβαιώσει με σαφήνεια τι ακριβώς θα κανει με τις εξετάσεις που θα λάβει. Για ακόμη μία φορά συγκάλυψη. Θεωρώ ότι υπάρχουν κατασκευασμένες πραγματογνωμοσύνες, κατασκευασμένα κατηγορητήρια, και κατασκευασμένες δίκες.

Ζητώ από όλους τους συγγενείς να μηνύσουν τους ιατροδικαστές που ενώ είχε ζητήσει και ο Ψαρόπουλος και η Καρυστιανού, να υπάρχει τεχνικός σύμβουλος την ώρα που γινόταν η νεκροψία την 2η μέρα, κι απορρίφθηκε το αίτημα από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών που αντικατέστησε η κ. Παπαϊωάννου, και ο οποίος ήταν αυτός που δεν περιφρούρησε τον τόπο του εγκλήματος. Θα πρέπει να μηνυθούν σύσσωμοι.

Η αιτία θανάτου δεν είναι η φωτιά αλλά η δηλητηρίαση που υπέστησαν τα σώματα, διότι οι αναθυμιάσεις που υπήρχαν από τα λιμνάζοντα καύσιμα, ήταν αυτά που σύμφωνα με τις μαρτυρίες των εν ζωή ανθρώπων, ήταν αυτό που τους κράτησε εγκλωβισμένους και δεν μπορούσαν να φύγουν. Άρα δεν ήταν η πυρόσφαιρα και το θέμα της σύγκρουσης.

Θέλουμε να μηνύσουμε τους πραγματικά δολοφόνους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, Μητσοτάκης, Καραμανλής, Σπίρτζης, Χρυσοχοΐδης και υπουργοί που δεν ολοκλήρωσαν την σύμβαση 717 όπως και το θέμα του εμπρησμού, το οποίο στοιχειοθετείται από το πόρισμα της διεύθυνσης αναγνώρισης εγκλημάτων του Πυροσβεστικού. Αυτό μας λέει ότι έγινε εμπρησμός στο σημείο και αυτό στοιχειοθετεί ενδεχόμενο δόλο. Όλοι οι συγγενείς έχουν ενημερωθεί για τις μηνύσεις που έχουμε υποβάλει».

«Ας δικαιωθούμε πρώτα για την δολοφονία των ανθρώπων μας»

«Είμαι δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού εάν με καλέσει. Όχι στο κόμμα της, δίπλα της για οτιδήποτε θέλει. Γι’ αυτό ίδρυσα τον Σύλλογο. Γιατί δεν μηνύει το Κοινοβούλιο; […] Πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη αλλά θα πρέπει να το αποδείξει για να τους εμπιστευόμαστε, υπάρχουν καλοί δικαστές και εισαγγελείς. Να πράξει τα αυτονόητα διότι υπάρχει αυτόφωρη διαδικασία. Ψάξαμε να βρούμε τα αδικήματα που δεν χτυπούν στο άρθρο 86. Ποια είναι; ο σφετερισμός και η κατάχρηση εξουσίας που έγινε στο πεδίο με εντολή Μαξίμου από τον Τριαντόπουλο κατά των δικαστικών λειτουργών και ο Τριαντόπουλος τώρα δεν είναι για τα ανωτέρω αδικήματα αλλά για παράβαση καθήκοντος. Αυτά είναι αδικήματα της τακτικής δικαιοσύνης. Η κάθαρση γίνεται με δικόγραφα […]», σχολίασε συμπληρωματικά ο κ. Κωνσταντινίδης.

«Ας δικαιωθούμε πρώτα για την δολοφονία των ανθρώπων μας, και ας προχωρούσε μετά η Μαρία Καρυστιανού στη δημιουργία κόμματος. Θεωρώ ότι η ένωση (σ.σ. των συγγενών) δεν υπήρχε από την αρχή. Αν δεν υπήρχε ένωση δεν υπάρχει διάσπαση. Τον σύλλογο τον ίδρυσε η κόρη μου με τον γιο μου και βρέθηκε η Μαρία στον δρόμο με άλλα 2-3 πρόσωπα. Αυτός ήταν ο στόχος και σκοπός. Δυστυχώς πιθανώς κάποιες σκοπιμότητες δεν το άφησαν να εξελιχθεί έτσι και είδαμε ότι από λίγους ανθρώπους καρπώθηκε με την δράση του ο καθένας. Εγώ αποχώρησα από τον Σύλλογο. Για μένα το κάλεσμα στις 28/2 ισχύει. Αυτό όμως που φέρνει αποτέλεσμα είναι τα δικόγραφα, καμία πλατεία. Δεν δέχομαι την δημιουργία κάποιου κόμματος», είπε κλείνοντας.

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Τα τρία κρίσιμα «μέτωπα»

Στεγαστική κρίση: Τα τρία κρίσιμα «μέτωπα»

Business
TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Κορωπί: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη – Έκαψε δύο αποθήκες
Δυσχερής η κατάσβεση 11.01.26

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στο Κορωπί από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη - Έκαψε δύο αποθήκες

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή στο Κορωπί - Στον έναν χώρο της επιχείρησης όπου ξέσπασε τα ξημερώματα η φωτιά υπάρχουν πλαστικά που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Τι ζητούν 11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ιράν: Αναφορές για 116 νεκρούς – Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»
Διαδηλώσεις και συγκρούσεις 11.01.26

Αναφορές για 116 νεκρούς στο Ιράν - Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»

Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής, οι οποίες έχουν πάρει αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Νέες δηλώσεις Τραμπ για παρέμβαση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;
Explainer 10.01.26

Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;

Η σύγκρουση της κυβέρνησης Τραμπ με τις τοπικές αρχές οδήγησε στη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεσότα από αστυνομικούς της ICE.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο
Ώρα αποφάσεων 10.01.26

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια - Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο

Οργή κυριαρχεί στη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια με εκπροσώπους αγροτών να αμφισβητούν ακόμα και το εάν πρέπει να κατέβουν σε διάλογο - «Υποτίθεται συζητάμε και ψήφισαν τη Mercosur»

Σύνταξη
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα – Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι
Καιρός 10.01.26

«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στην Τρίτη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης - «Σχεδόν βέβαιο ότι η Αττική θα επηρεαστεί από το χιόνι»

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)
Τι είπε 10.01.26

Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την φανέλα του Λεμπρόν Τζέιμς που πήρε μετά το ματς, αλλά και το ενδεχόμενο να βρέθηκαν αντιμέτωποι για τελευταία φορά.

Σύνταξη
Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν – Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ
Χάος 10.01.26

Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν - Μαρτυρίες για πάνω από 200 νεκρούς - Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν - Σύμφωνα με μαρτυρία γιατρού στο περιοδικό TIME με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 200

Σύνταξη
Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα» – Παραμένει ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική
Ανακοίνωση 09.01.26

Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα» – Παραμένει ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακύρωσε την, αποφασισμένη όπως είπε, δεύτερη επίθεση στη Βενεζουέλα καλωσορίζοντας την απόφαση της κυβέρνησης της χώρας «απελευθερώσει πολιτικούς κρατούμενους»

Σύνταξη
Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια – Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών
Δείτε βίντεο 09.01.26

Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών

Οι αρχές του Ιράν αντιμετώπισαν με σκληρή καταστολή τους διαδηλωτές που κινητοποιήθηκαν για 12η συνεχόμενη ημέρα - Μπλακ άουτ στο ίντερνετ - Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Χτύπησε την Ουκρανία με πύραυλο Ορέσνικ – «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»
Τέσσερις νεκροί 09.01.26

Η Ρωσία παραδέχτηκε ότι χτύπησε με πύραυλο Ορέσνικ την Ουκρανία - «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»

Η Ρωσία χρησιμοποίησε ξανά τον βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές - Στόχευσε την πρωτεύουσα και τη δυτικότερη πόλη της Ουκρανίας

Σύνταξη
Ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στην αγωνιστική δράση! Σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του (pic)
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στην αγωνιστική δράση! Σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του (pic)

Μετά το πέρασμά του από την Τζένοα τη σεζόν 2004-05 ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους για χάρη της Αλ Ετιφάκ, ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύνταξη
«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες
«Πονάμε» 11.01.26

«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες

«Το κράτος οφείλει να προστατεύει τον κάθε άνθρωπο και τον αδερφό μου και δεν τον προστάτεψε κανείς, έφυγε αβοήθητος» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA. «Η βελόνα της χώρας έχει κολλήσει και με την νίκη του ΠΑΣΟΚ θα ξεκολλήσει», λέει.

Σύνταξη
«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια
«βάλ’ της μπικίνι» 11.01.26

«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια

Η τάση «βάλ’ της μπικίνι» στο Grok κλιμακώθηκε ταχύτατα σε εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα ψηφιακής απογύμνωσης γυναικών σε φωτογραφίες, προκαλώντας τρόμο και βαθιά ανασφάλεια σε όσες στοχοποιήθηκαν.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Φιορεντίνα – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Φιορεντίνα – Μίλαν

LIVE: Φιορεντίνα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Μίλαν για την 20η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE
Μινεάπολη 11.01.26

«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE

Οι κορυφαίοι παρουσιαστές των late-night εκπομπών στις ΗΠΑ άφησαν τη σάτιρα και μίλησαν με σκληρή γλώσσα για τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη από πυρά της ICE, ζητώντας λογοδοσία και καταγγέλλοντας την κυβερνητική αφήγηση.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πεθαίνοντας στο χωράφι: Ρεκόρ αγροτικών δυστυχημάτων το 2025 – Συγκλονιστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ
Αγροτικές εκατόμβες 11.01.26

Πεθαίνοντας στο χωράφι: Ρεκόρ αγροτικών δυστυχημάτων το 2025 – Συγκλονιστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ

Πάνω από 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή σε αγροτικές εργασίες τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ το 2025 σημειώθηκαν 48 εργατικά δυστυχήματα στον πρωτογενή τομέα. Αποκλειστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Πόρτσμουθ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Πόρτσμουθ – Άρσεναλ

LIVE: Πόρτσμουθ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πόρτσμουθ – Άρσεναλ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson
Μπάσκετ 11.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson

LIVE: Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Βόλος για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Χρέος μας να παίζουμε καλό μπάσκετ»
Μπάσκετ 11.01.26

Μπαρτζώκας: «Χρέος μας να παίζουμε καλό μπάσκετ»

Ικανοποιημένος με την ευρεία νίκη του Ολυμπιακού επί της Καρδίτσας δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι είναι χρέος της ομάδας προς στον κόσμο της το να παίζει καλό μπάσκετ.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»
Η ανάρτηση 11.01.26

Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»

Ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την ανάρτηση Μητσοτάκη, ειδικά την αναφορά του για τη Βενεζουέλα - «Δεν βρήκε σήμερα ούτε μια λέξη να γράψει για τους αγρότες»

Σύνταξη
Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
Agro-in 11.01.26

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Παραμένοντας στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Θα θέσουν εκ νέου το σύνολο των αιτημάτων τους τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους

Σύνταξη
Πυθαγόρας Περάματος – Ολυμπιακός 0-10: Νέο… διψήφιο σόου για τις «ερυθρόλευκες»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Πυθαγόρας Περάματος – Ολυμπιακός 0-10: Νέο… διψήφιο σόου για τις «ερυθρόλευκες»

Κανένα πρόβλημα δεν έχει στη Γ' Εθνική ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να σαρώνουν με 10-0 και τον Πυθαγόρα Περάματος στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Φλώρινα: Το τριήμερο κύμα ψύχους φέρνει κλείσιμο σχολείων σε τρεις δήμους
Τρεις δήμοι 11.01.26

Το τριήμερο κύμα ψύχους φέρνει κλείσιμο σχολείων - Δείτε τις περιοχές

Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φλώρινα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών και της έντονης χιονόπτωσης

Σύνταξη
Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν τη σύλληψη του συζύγου της
«Νιώθω αηδιασμένη» 11.01.26

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν τη σύλληψη του συζύγου της

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για τη δική της εμπειρία κακοποίησης στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες εβδομάδες πριν ο σύζυγός της, Τίμοθι Μπάσφιλντ, συλληφθεί για δύο κατηγορίες σεξουαλικής επαφής με ανήλικο και μία κατηγορία κακοποίησης παιδιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό για τη 16η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Google: Αφαιρεί ορισμένες από τις περιλήψεις της Τεχνητής Νοημοσύνης της – Ποιος ο λόγος
Ποιος ο λόγος; 11.01.26

«Επικίνδυνο και ανησυχητικό»: Η Google αφαιρεί ορισμένες από τις περιλήψεις της Τεχνητής Νοημοσύνης της

Έρευνα της Guardian διαπιστώνει ότι οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης παρείχαν ανακριβείς και ψευδείς πληροφορίες όταν ερωτήθηκαν για εξετάσεις αίματος

Σύνταξη
Καρδίτσα – Ολυμπιακός 80-120: Ισοπεδωτικοί οι «ερυθρόλευκοι» με κορυφαίο τον Πίτερς
Μπάσκετ 11.01.26

Καρδίτσα – Ολυμπιακός 80-120: Ισοπεδωτικοί οι «ερυθρόλευκοι» με κορυφαίο τον Πίτερς

Ο Ολυμπιακός διέλυσε την Καρδίτσα με σκορ... ΝΒΑ (80-120) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Άλεκ Πίτερς να σημειώνει ρεκόρ καριέρας με 35 πόντους και τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κάνει θετικότατο ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τρεις και τραυμάτισε εννιά ανθρώπους – Στους 21 οι νεκροί από το κρύο
Νέες επιθέσεις 11.01.26

Το Ισραήλ σκότωσε τρεις και τραυμάτισε εννιά ανθρώπους στη Γάζα - Στους 21 οι νεκροί από το κρύο

Ανάμεσα στους 21 που έχουν πεθάνει από υποθερμία στη Γάζα, τα 18 ήταν παιδιά - Με το σταγονόμετρο εισέρχεται η ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα λόγω των περιορισμών από το Ισραήλ

Σύνταξη
Αυτό είναι το πρόστιμο για τις αντιολισθητικές αλυσίδες – Πού είναι υποχρεωτικές
Ελλάδα 11.01.26

Αυτό είναι το πρόστιμο για τις αντιολισθητικές αλυσίδες – Πού είναι υποχρεωτικές

Η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων καθίσταται υποχρεωτική μόνο έπειτα από σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών, όπως οι Αστυνομικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις Τροχαίας και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

