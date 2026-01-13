Onirama: Διαλύθηκε το συγκρότημα μετά από 25 χρόνια – Τι λέει ο Θοδωρής Μαραντίνης

Ο Θοδωρής Μαραντίνης αποκάλυψε ότι το group πλέον δεν υφίσταται και θα πορευθεί μόνος του.

Θοδωρής Μαραντίνης: Τι λέει για τους Onirama

«Για εμένα έτσι κι αλλιώς είναι μια νέα περίοδος με την έννοια ότι κλείνω έναν πολύ μεγάλο κύκλο, ετοιμάζω κάποια πράγματα εγώ», είπε αρχικά ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Και συμπλήρωσε στη συνέχεια ο τραγουδιστής: «Είναι μια τεράστια αλλαγή, οπότε έτσι έχει γίνει ο απολογισμός και προχωράμε παρακάτω για τα καλύτερα».

Onirama: Η μουσική διαδρομή του γκρουπ

Το συγκρότημα σχηματίστηκε τον Οκτώβριο του 2000 ως αποτέλεσμα μιας ιδέας του Θοδωρή Μαραντίνη και του Διονύση Φραντζή όταν συναντήθηκαν στη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας.

Ιδρυτικά μέλη ήταν επίσης οι Γιώργος και Δημήτρης Κοκονίδης, ενώ λίγους μήνες αργότερα έγινε μέλος ο Κώστας Καρακατσάνης.

Το συγκρότημα ξεκίνησε αρχικά σαν χόμπι, με το όνομα «Mixing Up The Medicine» , όνομα που αντικατόπτριζε τα πολλά και διαφορετικά είδη μουσικής που έπαιζαν.

Το 2003 έγινε μέλος ο Χρήστος Τρεσίντσης και στα μέσα της ίδιας χρονιάς έγινε η μετονομασία του συγκροτήματος σε Onirama, όνομα που προέρχεται από τη φράση «Τα Όνειρά μας».

Στα τέλη του 2005 κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ, με το τραγούδι «Ο Χορός» (Κλείσε τα Μάτια) να γίνεται επιτυχία, όπως και το σινγκλ «Μια μέρα θα’ ρθεις».

Το Μάρτιο του 2006 οι Onirama ήταν υποψήφιοι στην κατηγορία του καλύτερου ποπ συγκροτήματος στα 5α Βραβεία Αρίων.

To καλοκαίρι του 2007 περιοδεύουν με τον Αντώνη Ρέμο.

Τον Ιούνιο του 2008 κυκλοφόρησαν το δεύτερό τους άλμπουμ, με τίτλο «Κλεψύδρα» το οποίο ήταν στην πρώτη θέση στους καταλόγους επιτυχιών της IFPI και έπειτα έγινε χρυσό.

Το ίδιο άλμπουμ ήταν στην 11η θέση στον κατάλογο με τα 50 καλύτερα ελληνικά άλμπουμ του έτους 2008 και στην 13η θέση στον κατάλογο ελληνικών και ξένων άλμπουμ του 2008.

Τη σεζόν 2009-2010 εμφανίζονται με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Rex.

Το Νοέμβριο του 2010 κυκλοφόρησε ο δίσκος Στη Χώρα των Τρελών ηχογραφημένος στα Black Studios στη Σαντορίνη. Περιελάμβανε το επίσημο τραγούδι των Special Olympics Athens 2011 «Εκεί για σένα εγώ».

Δισκογραφία

2007: Δύσκολος Καιρός για Πρίγκιπες (#9 στην Ελλάδα)

2008: Κλεψύδρα (#1 στην Ελλάδα, (χρυσός)

2009: Χωρίς αιτία (αργυρός)

2010: Στη χώρα των τρελών

2014: Μεθυσμένο Τατουάζ

2017: Ποπ Αρτ

2021: Ανθολόγιο για μικρούς και μεγάλους