Στο κόκκινο βρίσκεται και σήμερα η κίνηση σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, από το Μαρούσι μέχρι το Αιγάλεω.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Παράλληλα, σημαντικά προβλήματα έχουν προκύψει στους δρόμους γύρω από τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι στο ρεύμα προς Κόρινθο, καθώς και στη Κηφισίας, στην Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων, στη Βασ. Κωνσταντίνου και στη Συγγρού.

Εν τω μεταξύ, λόγω πτώσης δομικών υλικών από γέφυρα, κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος του Νοσοκομείου Αγίας Όλγας στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Κίνηση θα βρουν οι οδηγοί που κινούνται και στην Αττική Οδό.