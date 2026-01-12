Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Δύσκολο το ξεκίνημα της εβδομάδας για τους οδηγούς, που κινούνται στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Στο κόκκινο βρίσκεται και σήμερα η κίνηση σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, από το Μαρούσι μέχρι το Αιγάλεω.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Παράλληλα, σημαντικά προβλήματα έχουν προκύψει στους δρόμους γύρω από τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι στο ρεύμα προς Κόρινθο, καθώς και στη Κηφισίας, στην Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων, στη Βασ. Κωνσταντίνου και στη Συγγρού.
Εν τω μεταξύ, λόγω πτώσης δομικών υλικών από γέφυρα, κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος του Νοσοκομείου Αγίας Όλγας στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.
Κίνηση θα βρουν οι οδηγοί που κινούνται και στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
15’-20’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα
15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού 15′-20′ Αγία Παρασκευή-Κηφισίας. https://t.co/4lHjkqIaRB
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 12, 2026
