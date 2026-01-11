Ένας νεκρός και εκατοντάδες σπίτια στις φλόγες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία

Οι πυρκαγιές μαίνονται σε δεκάδες περιοχές στην Αυστραλία εδώ και αρκετές ημέρες, κυρίως στην πολιτεία της Βικτώριας, αλλά και στη Νέα Νότια Ουαλία, καταστρέφοντας έκταση σχεδόν διπλάσια από το μέγεθος του Λονδίνου.

Στην Βικτώρια έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς χιλιάδες πυροσβέστες και περισσότερα από 70 αεροσκάφη καταπολεμούν τις φλόγες. Οι κάτοικοι σε περισσότερες από δώδεκα κοινότητες έχουν συμβουλευτεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Firefighters warn millions of Australians of «catastrophic» bushfire dangers as they battle multiple blazes stoked by a heatwave blanketing the countryhttps://t.co/U6P3ABhdP4 pic.twitter.com/iTYEeQsLvj — AFP News Agency (@AFP) January 8, 2026

Οι αρχές φοβούνται ότι οι πυρκαγιές, οι οποίες τροφοδοτούνται από πολύ ζεστές, ξηρές και θυελλώδεις συνθήκες, θα συνεχίσουν να καίνε για αρκετές εβδομάδες.

Η πρωθυπουργός της Βικτώριας, Τζάσιντα Άλαν, δήλωσε ότι 30 ενεργές πυρκαγιές μαίνονται σε ολόκληρη την πολιτεία, 10 από τις οποίες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές.

Είπε ότι 350.000 εκτάρια είχαν καεί σε ολόκληρη την πολιτεία μέχρι τις 08:00 τοπική ώρα την Κυριακή (23:00 GMT το Σάββατο).

«Θα δούμε τις πυρκαγιές να συνεχίζονται για κάποιο χρονικό διάστημα σε ολόκληρη την πολιτεία και γι’ αυτό δεν έχουμε ξεπεράσει το χειρότερο», δήλωσε στα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

«Υπάρχουν πυρκαγιές που συνεχίζονται αυτή τη στιγμή και απειλούν σπίτια και περιουσίες».

Catastrophic fire danger is in place for most of Victoria in Australia, the biggest one being the longwood fire which has spread to over 88,000 acres.

📸BBC pic.twitter.com/GrIafLAs7g — StrandenWX (@StrandenWX) January 9, 2026

Το άγνωστο θύμα

Ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στο χωριό Γκόμπερ, κοντά στην πόλη Λόνγκγουντ, περίπου 110 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας της πολιτείας της Μελβούρνης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το θύμα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Η Άλαν εξήρε τους εργαζόμενους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που εργάστηκαν για την ανάσυρση του πτώματος. «Αυτή είναι μια δύσκολη και επίπονη εργασία, που έχει μεγάλο κόστος».

«Η κοινότητα του Γκόμπερ πενθεί», είπε.

Ο καπνός από τις πυρκαγιές επηρεάζει την ποιότητα του αέρα σε πολλές περιοχές της Βικτώριας, συμπεριλαμβανομένης της μητροπολιτικής περιοχής του Μελβούρνη.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι πυρκαγιές αυτές είναι οι χειρότερες που έχουν πλήξει το νοτιοανατολικό τμήμα της Αυστραλίας από τις πυρκαγιές του 2019-2020, οι οποίες κατέστρεψαν μια έκταση ίση με την Τουρκία και σκότωσαν 33 άτομα.

Ένα από τα πιο πληγείσα μέρη είναι η μικρή πόλη Χάρκορτ στα κεντρικά υψίπεδα της Βικτώριας, όπου ο πυροσβέστης Τάιρον Ράις έχασε το σπίτι του στη φωτιά. Ήταν έξω και πολεμούσε μια από τις πυρκαγιές όταν έμαθε ότι το σπίτι του καιγόταν.

Είπε στα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης ότι ήταν «σαν γροθιά στο στομάχι, αλλά δεν είμαι ο πρώτος που το περνάει αυτό, και δεν θα είμαι ο τελευταίος».

Η καταστροφή στο Χάρκορτ ήταν «σπαρακτική», δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής πυροσβεστικής.

Ο δημοσιογράφος του αυστραλιανού 9 News, Τζακ Γουόρντ, δήλωσε στο BBC World Service ότι είχε επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές σε διάφορες πόλεις της Δυτικής Αυστραλίας.

Αυτό που είδε ήταν «καταστροφικό», είπε, και σε πολλά μέρη «το μόνο που απέμεινε από αυτά τα σπίτια είναι μια τσίγκινη στέγη στο έδαφος».

Αν και είναι δύσκολο να συνδεθεί η κάθε μεμονωμένη πυρκαγιά με την κλιματική αλλαγή, καθώς ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται τη γη μπορεί να αποτελεί παράγοντα, οι επιστήμονες λένε ότι η κλιματική αλλαγή κάνει τις ζεστές και ξηρές καιρικές συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές πιο συχνές.