Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
11.01.2026 | 12:01
Τριήμερο κύμα ψύχους σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού - Πού θα χιονίσει
Ένας νεκρός και εκατοντάδες σπίτια στις φλόγες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία
Κόσμος 11 Ιανουαρίου 2026 | 18:15

Ένας νεκρός και εκατοντάδες σπίτια στις φλόγες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία

Τις τελευταίες μέρες, η Αυστραλία αντιμετωπίζει καταστροφικές πυρκαγιές, μετά από καύσωνες που έπληξαν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Οι πυρκαγιές μαίνονται σε δεκάδες περιοχές στην Αυστραλία εδώ και αρκετές ημέρες, κυρίως στην πολιτεία της Βικτώριας, αλλά και στη Νέα Νότια Ουαλία, καταστρέφοντας έκταση σχεδόν διπλάσια από το μέγεθος του Λονδίνου.

Στην Βικτώρια έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς χιλιάδες πυροσβέστες και περισσότερα από 70 αεροσκάφη καταπολεμούν τις φλόγες. Οι κάτοικοι σε περισσότερες από δώδεκα κοινότητες έχουν συμβουλευτεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι αρχές φοβούνται ότι οι πυρκαγιές, οι οποίες τροφοδοτούνται από πολύ ζεστές, ξηρές και θυελλώδεις συνθήκες, θα συνεχίσουν να καίνε για αρκετές εβδομάδες.

Η πρωθυπουργός της Βικτώριας, Τζάσιντα Άλαν, δήλωσε ότι 30 ενεργές πυρκαγιές μαίνονται σε ολόκληρη την πολιτεία, 10 από τις οποίες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές.

Είπε ότι 350.000 εκτάρια είχαν καεί σε ολόκληρη την πολιτεία μέχρι τις 08:00 τοπική ώρα την Κυριακή (23:00 GMT το Σάββατο).

«Θα δούμε τις πυρκαγιές να συνεχίζονται για κάποιο χρονικό διάστημα σε ολόκληρη την πολιτεία και γι’ αυτό δεν έχουμε ξεπεράσει το χειρότερο», δήλωσε στα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

«Υπάρχουν πυρκαγιές που συνεχίζονται αυτή τη στιγμή και απειλούν σπίτια και περιουσίες».

Το άγνωστο θύμα

Ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στο χωριό Γκόμπερ, κοντά στην πόλη Λόνγκγουντ, περίπου 110 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας της πολιτείας της Μελβούρνης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το θύμα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Η Άλαν εξήρε τους εργαζόμενους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που εργάστηκαν για την ανάσυρση του πτώματος. «Αυτή είναι μια δύσκολη και επίπονη εργασία, που έχει μεγάλο κόστος».

«Η κοινότητα του Γκόμπερ πενθεί», είπε.

Μεγάλος αριθμός καμένων νεκρών προβάτων που βρίσκονται σε ένα λιβάδι, αφού προσπάθησαν να διαφύγουν σε ένα υπόνομο κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών στο Ruffy, Βικτώρια, 10 Ιανουαρίου 2026.

Ο καπνός από τις πυρκαγιές επηρεάζει την ποιότητα του αέρα σε πολλές περιοχές της Βικτώριας, συμπεριλαμβανομένης της μητροπολιτικής περιοχής του Μελβούρνη.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι πυρκαγιές αυτές είναι οι χειρότερες που έχουν πλήξει το νοτιοανατολικό τμήμα της Αυστραλίας από τις πυρκαγιές του 2019-2020, οι οποίες κατέστρεψαν μια έκταση ίση με την Τουρκία και σκότωσαν 33 άτομα.

Ένα από τα πιο πληγείσα μέρη είναι η μικρή πόλη Χάρκορτ στα κεντρικά υψίπεδα της Βικτώριας, όπου ο πυροσβέστης Τάιρον Ράις έχασε το σπίτι του στη φωτιά. Ήταν έξω και πολεμούσε μια από τις πυρκαγιές όταν έμαθε ότι το σπίτι του καιγόταν.

Είπε στα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης ότι ήταν «σαν γροθιά στο στομάχι, αλλά δεν είμαι ο πρώτος που το περνάει αυτό, και δεν θα είμαι ο τελευταίος».

Η καταστροφή στο Χάρκορτ ήταν «σπαρακτική», δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής πυροσβεστικής.

Ο δημοσιογράφος του αυστραλιανού 9 News, Τζακ Γουόρντ, δήλωσε στο BBC World Service ότι είχε επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές σε διάφορες πόλεις της Δυτικής Αυστραλίας.

Αυτό που είδε ήταν «καταστροφικό», είπε, και σε πολλά μέρη «το μόνο που απέμεινε από αυτά τα σπίτια είναι μια τσίγκινη στέγη στο έδαφος».

Αν και είναι δύσκολο να συνδεθεί η κάθε μεμονωμένη πυρκαγιά με την κλιματική αλλαγή, καθώς ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται τη γη μπορεί να αποτελεί παράγοντα, οι επιστήμονες λένε ότι η κλιματική αλλαγή κάνει τις ζεστές και ξηρές καιρικές συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές πιο συχνές.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232441

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
