Αυστραλία: Κατάσταση καταστροφής στην πολιτεία Βικτόρια λόγω πυρκαγιών
Το κύμα καύσωνα που πλήττει την περιοχή, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40° Κελσίου στην πολιτεία Βικτόρια
- Προς επέκταση η ψηφιακή κάρτα εργασίας - Ποιους αφορά
- Ο ξεσηκωμός των αγροτών στη Γαλλία και η άνοδος της ψηφιακής παραπληροφόρησης – Τα ΑΙ βίντεο που γίνονται viral
- Έδωσα αγώνα για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα λέει ο Ρούτσι – «Να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου για τα Τέμπη η Καρυστιανού»
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 57χρονος που πετούσε ανεξέλεγκτα οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
Κατάσταση καταστροφής λόγω της έκτασης των πυρκαγιών σε χαμηλή βλάστηση που μαίνονται εδώ και ημέρες, οι οποίες έχουν καταστρέψει πολλά σπίτια και έχουν κάνει στάχτη τεράστιες δασώδεις εκτάσεις κήρυξαν οι αρχές της πολιτείας Βικτόρια στην Αυστραλία.
Το κύμα καύσωνα που πλήττει την περιοχή, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40° Κελσίου στην πολιτεία Βικτόρια – πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μελβούρνη–, και οι ζεστοί άνεμοι δημιούργησαν συνθήκες ευνοϊκές για την εξάπλωση των πυρκαγιών, όπως είχε συμβεί και στη διάρκεια του «μαύρου καλοκαιριού», στα τέλη του 2019 και τις αρχές του 2020 στην ίδια περιοχή.
Μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές κατέστρεψε σχεδόν 1.500.000 στρέμματα κοντά στο Λόνγκγουντ, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων από τη Μελβούρνη, μια περιοχή όπου υπάρχουν πολλά παρθένα δάση.
Η κατάσταση καταστροφής, την οποία κήρυξε σήμερα η πρωθυπουργός της πολιτείας Βικτόρια Τζασίντα Άλαν, δίνει κυρίως στους πυροσβέστες την εξουσία να ζητούν έκτακτες απομακρύνσεις.
«Όλα επικεντρώνονται σε ένα πράγμα: την προστασία της ζωής των κατοίκων της Βικτόρια», τόνισε η Άλαν. «Και αυτό στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: αν σας πούνε να φύγετε, φύγετε!».
Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, που αγνοούνταν σε μια από τις πιο ενεργές πυρκαγιές, τελικά εντοπίστηκαν, σημείωσε η Άλαν.
Συνολικά 130 κτίρια – σπίτια και άλλα—έχουν καταστραφεί στην πολιτεία Βικτόρια, ανακοίνωσε ο Τιμ Γουίμπους αρμόδιος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Δέκα μεγάλες πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται, εξήγησε ο ίδιος, με πολλές από αυτές να ενδέχεται να παραμείνουν ενεργές «για ημέρες, αν όχι εβδομάδες».
Οι μεγαλύτερες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε αραιοκατοικημένες περιοχές. Εκατοντάδες πυροσβέστες από όλη την Αυστραλία έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπισή τους.
Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στην αρχή της εβδομάδας δείχνουν τον νυχτερινό ουρανό βαμμένο πορτοκαλί και φλόγες να κατατρώνε θαμνώδη περιοχή.
Μια άλλη πυρκαγιά απελευθέρωσε τόση θερμότητα ώστε προκάλεσε τοπική καταιγίδα, όπως ανέφεραν οι πυροσβέστες.
Η θερμοκρασία στην Αυστραλία έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 1,51° Κελσίου από το 1910, αναφέρουν οι ερευνητές. Η αλλαγή αυτή προκαλεί αύξηση της συχνότητας των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.
- Αυστραλία: Κατάσταση καταστροφής στην πολιτεία Βικτόρια λόγω πυρκαγιών
- Κάποιοι θέλουν να μας πείσουν ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα
- Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς
- Για το διπλό στο Περιστέρι ο Ολυμπιακός – Δύσκολη έξοδος για τον ΠΑΟΚ
- Συρία: Ο στρατός βομβαρδίζει συνοικίες του Χαλεπιού και ζητά από τους κούρδους μαχητές να παραδοθούν
- Γιατί έχουμε κουνούπια τον χειμώνα; Το κουνούπι-τίγρης και οι νέες απειλές
- Κυψέλη: Εκτός κινδύνου η 16χρονη που έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα φαρμακείου
- Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις