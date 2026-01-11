Ο καλός Τομ, ο «στραβωμένος» Βιν και ένας κομπάρσος: Η άλλη Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν

Ήταν το 1997 όταν ο Στίβεν Σπίλμπεργκ συγκέντρωσε μερικά από τα πιο δυνατά ή ανερχόμενα «χαρτιά» του Χόλιγουντ προκειμένου να γυρίσει ένα φιλμ «που θα γράψει ιστορία», όπως έλεγε ο γνωστός σκηνοθέτης. Και είχε δίκιο: η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν έγραψε ιστορία στη μεγάλη οθόνη.

Ήταν η 2η πιο εμπορική ταινία του 1998, κέρδισε πέντε Όσκαρ, η απώλεια του βραβείου Καλύτερης Ταινίας θεωρείται ακόμα και σήμερα σκάνδαλο, ενώ ο ρεαλιστικός τρόπος με τον οποίο ο Σπίλμπεργκ προσέγγισε τις σκηνές μάχης μνημονεύεται ακόμα και σήμερα.

Βέβαια, για να το καταφέρει αυτό, εκτός από τον Τομ Χανκς, τον Ματ Ντέιμον και τους άλλους σταρ, χρειαζόταν και κομπάρσους. Πολλούς κομπάρσους. Πάρα πολλούς, για την ακρίβεια. Εκατοντάδες ήταν αυτοί που στάθηκαν μπροστά από τις κάμερες για να κάνουν πραγματικότητα το κινηματογραφικό όραμα του Σπίλμπεργκ.

Ένας από αυτούς ήταν και ο Μάικ Ντρου, ο οποίος υποδύθηκε έναν γερμανό στρατιώτη. Οι διαφορά του με τους άλλους κομπάρσους; Δεν δίστασε να κουβαλάει κρυφά μαζί του μια φωτογραφική μηχανή, απαθανατίζοντας όσες περισσότερες στιγμές μπορούσε – και τώρα, περίπου 30 χρόνια μετά, αποφάσισε να αποκαλύψει αυτές τις εικόνες.

«Όταν φτάσαμε για τα γυρίσματα μας είπαν ότι απαγορεύεται να έχουμε μαζί μας φωτογραφικές μηχανές και στο τέλος θα βγάζαμε όλοι αναμνηστικές φωτογραφίες – κάτι που δεν έγινε ποτέ» δήλωσε στην Daily Mail και συμπλήρωσε: «Για αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που κουβαλούσα συνεχώς πάνω μου, κρυμμένη στο κράνος, την Olympus μου».

Ο Μάικ Ντρου, μίλησε μάλιστα και για τους πρωταγωνιστές του πολεμικού έπους του Στίβεν Σπίλμπεργκ. «Με τον Ματ Ντέιμον μίλησε αρκετές φορές και ήταν πολύ προσγειωμένος» είπε.

«Αυτός που με εντυπωσίασε ήταν ο Τομ Χανκς και το πόσο χαλαρός ήταν. Συνεχώς περνούσε από δίπλα μας και έκανε αστεία, τύπου ‘σας σιχαίνομαι Γερμαναράδες’. Ποτέ δεν το έπαιζε σταρ, ήταν ευγενικός με όλους» είπε ο Ντρου και τόνισε: «Αυτό που δεν περίμενα ήταν το πόσο πολύ έτρωγε. Συνεχώς μασουλούσε κάτι».

Ο μοναδικός που φαινόταν να μην έχει ιδιαίτερη όρεξη, πάντως, ήταν ο Βιν Ντίζελ. «Από όλους τους πρωταγωνιστές ήταν ο μόνος που φαινόταν να μην ήθελε να βρίσκεται εκεί. Μάλλον επειδή περίμενε έναν μεγαλύτερο ρόλο και ο χαρακτήρας του σκοτώνεται σχετικά γρήγορα» υπέθεσε ο Μάικ Ντρου.