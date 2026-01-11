Ιράκ: Μειώνει την τιμή του αργού πετρελαίου Basrah που εξάγεται στην Ασία
Συνομιλίες του Ιράκ με τη Chevron για το πετρελαϊκό πεδίο που διαχειρίζεται η Lukoil
Το Ιράκ μείωσε την τιμή του αργού πετρελαίου Basrah Medium για τους πελάτες του από την Ασία τον Φεβρουάριο, ακολουθώντας μια παρόμοια κίνηση της Σαουδικής Αραβίας να μειώσει το κόστος του βασικού πετρελαίου της για τους αγοραστές στην μεγαλύτερη αγορά.
Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου SOMO μείωσε την τιμή του Basrah Medium σε έκπτωση 1,30 δολάρια ανά βαρέλι σε σχέση με το περιφερειακό σημείο αναφοράς
Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου SOMO μείωσε την τιμή του Basrah Medium σε έκπτωση 1,30 δολάρια ανά βαρέλι σε σχέση με το περιφερειακό σημείο αναφοράς, σε σύγκριση με έκπτωση 1,05 δολάρια τον Ιανουάριο, σύμφωνα με έναν τιμοκατάλογο.
Συνομιλίες με Chevron για πετρελαϊκό πεδίο που διαχειρίζεται η Lukoil
O υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ δήλωσε πρόσφατα ότι είναι σε εξέλιξη συνομιλίες με την αμερικανική πετρελαϊκή εταιρία Chevron σχετικά με το πεδίο πετρελαϊκών γεωτρήσεων Δυτικό Κούρνα 2 το οποίο διαχειρίζεται η ρωσική Lukoil.
Το αναφερόμενο πετρελαϊκό πεδίο αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της ρωσικής εταιρίας στο εξωτερικό.
Τόσο η Chevron όσο και η Exxon Mobil συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των εταιριών που είναι ενδεχόμενο να καταθέσουν προσφορές για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil, μετά από την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρίας.
