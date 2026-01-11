newspaper
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
Ιράκ: Μειώνει την τιμή του αργού πετρελαίου Basrah που εξάγεται στην Ασία
Διεθνής Οικονομία 11 Ιανουαρίου 2026 | 18:55

Ιράκ: Μειώνει την τιμή του αργού πετρελαίου Basrah που εξάγεται στην Ασία

Συνομιλίες του Ιράκ με τη Chevron για το πετρελαϊκό πεδίο που διαχειρίζεται η Lukoil

Σύνταξη
Το Ιράκ μείωσε την τιμή του αργού πετρελαίου Basrah Medium για τους πελάτες του από την Ασία τον Φεβρουάριο, ακολουθώντας μια παρόμοια κίνηση της Σαουδικής Αραβίας να μειώσει το κόστος του βασικού πετρελαίου της για τους αγοραστές στην μεγαλύτερη αγορά.

Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου SOMO μείωσε την τιμή του Basrah Medium σε έκπτωση 1,30 δολάρια ανά βαρέλι σε σχέση με το περιφερειακό σημείο αναφοράς

Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου SOMO μείωσε την τιμή του Basrah Medium σε έκπτωση 1,30 δολάρια ανά βαρέλι σε σχέση με το περιφερειακό σημείο αναφοράς, σε σύγκριση με έκπτωση 1,05 δολάρια τον Ιανουάριο, σύμφωνα με έναν τιμοκατάλογο.

Το Ιράκ διατήρησε αμετάβλητη την τιμή του βαρέος πετρελαίου Basrah Heavy για την Ασία τον επόμενο μήνα, με έκπτωση 3,60 δολάρια ανά βαρέλι.

Συνομιλίες με Chevron για πετρελαϊκό πεδίο που διαχειρίζεται η Lukoil

O υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ δήλωσε πρόσφατα ότι είναι σε εξέλιξη συνομιλίες με την αμερικανική πετρελαϊκή εταιρία Chevron σχετικά με το πεδίο πετρελαϊκών γεωτρήσεων Δυτικό Κούρνα 2 το οποίο διαχειρίζεται η ρωσική Lukoil.

Το αναφερόμενο πετρελαϊκό πεδίο αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της ρωσικής εταιρίας στο εξωτερικό.

Τόσο η Chevron όσο και η Exxon Mobil συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των εταιριών που είναι ενδεχόμενο να καταθέσουν προσφορές για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil, μετά από την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρίας.

Πηγή: ot.gr

ΚΑΠ: Ξεκινά δύσκολο «παζάρι» στην ΕΕ – Ανακατανομή κονδυλίων και αντιδράσεις

ΚΑΠ: Ξεκινά δύσκολο «παζάρι» στην ΕΕ – Ανακατανομή κονδυλίων και αντιδράσεις

Κόσμος
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έστειλαν μήνυμα στην Κίνα να μείνει μακριά από την Αμερική

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έστειλαν μήνυμα στην Κίνα να μείνει μακριά από την Αμερική

Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά 10.01.26

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η «επανάσταση» της Κοινοτικής οδηγίας είναι ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις μισθολογικές διεκδικήσεις, στην ποιότητα της εργασίας, επικεντρώνοντας τις παρεμβάσεις της στα εργασιακά δικαιώματα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Outsourcing: Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ – Κερδισμένοι και χαμένοι
Στοιχεία Eurostat 10.01.26

Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ λόγω του outsourcing - Κερδισμένοι και χαμένοι

H εξωτερική ανάθεση (outsourcing) προκαλεί σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου μεγάλες ανισότητες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ - Πώς βγήκαν μπροστά Ιρλανδία, Τσεχία και Ισπανία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;
Διεθνής Οικονομία 10.01.26

Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;

Μια πρόσφατη μελέτη διαπιστώνει ότι η υποστήριξη για το ευρώ παραμένει υψηλή σε ολόκληρη την ΕΕ, με τους ερευνητές να υποστηρίζουν ότι το νόμισμα έχει διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα

Σύνταξη
Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»
Αλλαγή ρότας 10.01.26

Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτής της κινηματογραφικής σειράς καταδιώξεων ήταν η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Olina, του πέμπτου πλοίου που κατέσχεσαν οι αμερικανικές δυνάμεις μέσα σε τρεις εβδομάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Αλεξανδρούπολη: Συγκλονιστικές εικόνες σε καφετέρια από το σαρωτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου – Βίντεο ντοκουμέντο
Αλεξανδρούπολη 11.01.26

Συγκλονιστικές εικόνες σε καφετέρια από το σαρωτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου – Βίντεο ντοκουμέντο

Τα θραύσματα από το τζάμι που σπάει ο ανεμοστρόβιλος πέφτουν πάνω στον κόσμο. Άλλοι σκύβουν κάτω από τα τραπέζια και άλλοι προσπαθούν να καλύψουν τα μικρά παιδιά, για να μην χτυπήσουν.

Σύνταξη
«Το βάρος πέφτει τώρα στην Ρωσία να αποδείξει ότι θέλει την ειρήνη», λέει η φον ντερ Λάιεν
Ουκρανία 11.01.26

«Το βάρος πέφτει τώρα στην Ρωσία να αποδείξει ότι θέλει την ειρήνη», λέει η φον ντερ Λάιεν

Νέες δηλώσεις για τις προσπάθειες επίτευξης ειρήνης στην Ουκρανία έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στο προτεινόμενο σχέδιο και στις εγγυήσεις ασφάλειας

Σύνταξη
O Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγκτσί ανήρτησε δολοφονίες αστυνομικών και αναρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα το ανέχονταν [βίντεο]
Από διαδηλωτές 11.01.26

O Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγκτσί ανήρτησε δολοφονίες αστυνομικών και αναρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα το ανέχονταν

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ανέβασε βίντεο στην πλατφόρμα Χ και συνέκρινε την αντίδραση των ΗΠΑ στην δολοφονία της Ρενέ Γκουντ με το βίντεο που δείχνει δολοφονίες μελών των σωμάτων ασφαλείας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση
Η σύνθεσή του 11.01.26

Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλέξανδρου Παπάγου», όπου παρέστη και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Όλα τα ονόματα.

Σύνταξη
Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του ξεπούλησε – κι αυτό κάτι λέει για την εποχή μας
Best seller 11.01.26

Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του ξεπούλησε – κι αυτό κάτι λέει για την εποχή μας

Η αθλητική φόρμα Nike που φορούσε ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τη στιγμή της σύλληψής του έχει γίνει πηγή σατιρικού υλικού που επαναλαμβάνεται μέχρι αηδίας – o κωδικός δε, ξεπούλησε, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για το πώς σκεφτόμαστε οι άνθρωποι και ο αλγόριθμος σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καιρός: Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή – Χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμη και στα πεδινά
Live χάρτης 11.01.26

Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή - Χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμη και στα πεδινά

Ψυχρός ο καιρός το επόμενο τριήμερο. Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Ριπές ανέμου που παρασέρνουν τα πάντα στο διάβα τους, καταιγίδες και χιόνια το σκηνικό που διαμορφώνεται. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ.

Σύνταξη
Ρωσία: Τρεις πλατφόρμες γεώτρησης χτυπήθηκαν από την Ουκρανία – Πόσο έχει πέσει η παραγωγή αργού της Μόσχας [βίντεο]
Κασπία Θάλασσα 11.01.26 Upd: 20:05

Ρωσία: Τρεις πλατφόρμες γεώτρησης χτυπήθηκαν από την Ουκρανία - Πόσο έχει πέσει η παραγωγή αργού της Μόσχας

Τρεις πλατφόρμες γεώτρησης που ανήκουν στη Ρωσία και συγκεκριμένα στη lukoil, έγιναν στόχος ουκρανικών επιθέσεων. Πτώση στην παραγωγή αργού εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων και των επιθέσεων.

Σύνταξη
ΟΦΗ-ASTERAS AKTOR 4-0: Παραμιλάνε στην Κρήτη με το καρέ του Τιάγκο Νους
Ποδόσφαιρο 11.01.26

ΟΦΗ-ASTERAS AKTOR 4-0: Παραμιλάνε στην Κρήτη με το καρέ του Τιάγκο Νους

Σούπερ σταρ του αγώνα ο Τιάγκο Νους καθώς ο Αργεντινός μεταμορφώθηκε με τον Κόντη στον πάγκο. Ηταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο ματς με τον Αστέρα και οδήγησε τον ΟΦΗ σε βαθιά βαθμολογική ανάσα

Σύνταξη
Πώς μοιάζουν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στη φυλακή για εγκλήματα που δεν διέπραξαν;
2000 11.01.26

Πώς μοιάζουν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στη φυλακή για εγκλήματα που δεν διέπραξαν;

Τα πορτρέτα των ατόμων που συναντάμε στο «The Innocents» της καλλιτέχνιδας Taryn Simon αντιπροσωπεύουν ένα μονάχα δείγμα ανθρώπων που βρέθηκαν στη φυλακή λόγω της σαθρότητας των θεσμών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κούβα: Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ απαντά στον Τραμπ – «Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την πατρίδα»
Υψηλοί τόνοι 11.01.26

Κούβα: Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ απαντά στον Τραμπ – «Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την πατρίδα»

Ο πρόεδρος της Κούβας δήλωσε επίσης ότι «κανείς δεν υπαγορεύει τι να κάνει» στη χώρα του, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Κυριακή την Αβάνα να «κάνει συμφωνία».

Σύνταξη
LIVE: Άρης – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Άρης – ΑΕΚ

LIVE: Άρης – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΑΕΚ για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ

Νέα πρόσωπα στην 11άδα του Άρη οι Καντεβέρε, Άλβαρο, Γένσεν και Ντούντου για το αποψινό (11/1, 19.30) ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο Δώνης επιστρέφει στην αποστολή μετά από καιρό.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: Από τη Δυτική Μακεδονία για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26 Upd: 20:28

Live η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κοζάνη - Αναδεικνύει την ανάγκη πολιτικής αλλαγής

Μετά το μπαράζ παρεμβάσεων για το ενεργειακό ζήτημα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα απευθυνθεί, από το Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης, στην κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας.

Σύνταξη
Τρομερή δήλωση Αταμάν: «Αν είσαι μεγάλη ομάδα, παίζεις όπως ο Ολυμπιακός και στο πρωτάθλημα»
Μπάσκετ 11.01.26

Τρομερή δήλωση Αταμάν: «Αν είσαι μεγάλη ομάδα, παίζεις όπως ο Ολυμπιακός και στο πρωτάθλημα»

Ο Εργκίν Αταμάν δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με όσα είδε από τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί του Περιστερίου Betsson και αυτό φάνηκε στις δηλώσεις του μετά το ματς, όταν επέλεξε να αποθεώσει τον «αιώνιο» αντίπαλο της ομάδας του, τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ζάκυνθος: «Απρόβλεπτος και δυνητικά επικίνδυνος» ο σκύλος που σκότωσε το αγοράκι – Το πόρισμα του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
Ελλάδα 11.01.26

Ζάκυνθος: «Απρόβλεπτος και δυνητικά επικίνδυνος» ο σκύλος που σκότωσε το αγοράκι – Το πόρισμα του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ

Μετά το πόρισμα των κτηνίατρων του ΔΙΚΕΠΑΖ η αρμόδια επιτροπή του δήμου Ζακύνθου θα αποφασίσει για το ενδεχόμενο της ευθανασίας ή όχι του σκύλου

Σύνταξη
