Ιράκ: Μειώνει την τιμή του αργού πετρελαίου Basrah που εξάγεται στην Ασία

Το Ιράκ μείωσε την τιμή του αργού πετρελαίου Basrah Medium για τους πελάτες του από την Ασία τον Φεβρουάριο, ακολουθώντας μια παρόμοια κίνηση της Σαουδικής Αραβίας να μειώσει το κόστος του βασικού πετρελαίου της για τους αγοραστές στην μεγαλύτερη αγορά.

Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου SOMO μείωσε την τιμή του Basrah Medium σε έκπτωση 1,30 δολάρια ανά βαρέλι σε σχέση με το περιφερειακό σημείο αναφοράς, σε σύγκριση με έκπτωση 1,05 δολάρια τον Ιανουάριο, σύμφωνα με έναν τιμοκατάλογο.