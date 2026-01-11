newspaper
Πετρέλαιο: Οι 10 χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα και η θέση της Βενεζουέλας
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Ιανουαρίου 2026

Πετρέλαιο: Οι 10 χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα και η θέση της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα διαθέτει πάνω από 300 δισ. βαρέλια αποδεδειγμένων αποθεμάτων αργού πετρελαίου

Δημήτρης Σταμούλης
Η Βενεζουέλα διαθέτει πάνω από 300 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων αποθεμάτων αργού πετρελαίου — περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.

Μπορεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να επικαλέστηκε μια υποτιθέμενη εμπλοκή του προέδρου της λατινοαμερικανικής χώρας σε διακίνηση ναρκωτικών – κάτι που ασφαλώς λίγοι πίστεψαν ως δικαιολογία σε όλο τον πλανήτη- ώστε να οργανώσει μια αιφνιδιαστική επιδρομή στη Βενεζουέλα το Σάββατο, που οδήγησε στην αρπαγή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του και τη μεταφορά τους σε αμερικανικό έδαφος για να «δικαστούν».

Αν και διαθέτει το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, η Βενεζουέλα αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας ημερήσιας παραγωγής αργού πετρελαίου

Ωστόσο μόλις λίγες ώρες αργότερα, σε συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ δήλωσε ότι με την απομάκρυνση του Μαδούρο από τη χώρα, οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν τώρα να αξιοποιήσουν τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας.

«Θα ζητήσουμε από τις πολύ μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών, τις μεγαλύτερες στον κόσμο, να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια, να επιδιορθώσουν την κατεστραμμένη υποδομή, την πετρελαϊκή υποδομή, και να αρχίσουν να κερδίζουν χρήματα για τη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας «αποτυχία» και «τίποτα σε σύγκριση με αυτό που θα μπορούσαν να έχουν αντλήσει και με αυτό που θα μπορούσε να είχε συμβεί».

Η Βενεζουέλα παράγει μόλις το 1% της παγκόσμιας ημερήσιας ποσότητας

Αν και διαθέτει το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, η Βενεζουέλα αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας ημερήσιας παραγωγής αργού πετρελαίου.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου σε βαρέλια παγκομίως. Αυτά τα στοιχεία, που προέρχονται από τον ΟΠΕΚ, δεν περιλαμβάνουν τα κοιτάσματα πετρελαιοφόρων άμμων, τα οποία αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των αποδεδειγμένων αποθεμάτων αργού πετρελαίου του Καναδά.

Τα αποδεδειγμένα κοιτάσματα αργού πετρελαίου σε βαρέλια, 2024

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Business
Κρητών ‘Αρτος: Επιστροφή στην κερδοφορία, με το βλέμμα σε νέες συνεργασίες

Κρητών ‘Αρτος: Επιστροφή στην κερδοφορία, με το βλέμμα σε νέες συνεργασίες

Σύνταξη
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα τρακτέρ: Μειώνονται σε αριθμό, «γκριζάρουν» σε ηλικία οι Έλληνες αγρότες
Έρευνα Eurostat 10.01.26

Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα τρακτέρ: Μειώνονται σε αριθμό, «γκριζάρουν» σε ηλικία οι Έλληνες αγρότες

Στην Ελλάδα σχεδόν οι τέσσερις στους δέκα αγρότες είναι άνω των 65 ετών. Μόλις το 7% είναι κάτω των 40 ετών. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Εurostat για το δημογραφικό προφίλ του πρωτογενούς τομέα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν την ιδανική πόλη – Πώς σκοράρει η Αθήνα
Βιώσιμες πόλεις 10.01.26

Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν την ιδανική πόλη – Πώς σκοράρει η Αθήνα

Η προσιτή στέγαση και οι σύντομοι χρόνοι αναμονής για δημόσια περίθαλψη είναι οι δύο κορυφαίοι παράγοντες που καθιστούν μια πόλη ελκυστική, σύμφωνα με νέα διασυνοριακή έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο
Ώρα αποφάσεων 10.01.26

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια - Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο

Οργή κυριαρχεί στη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια με εκπροσώπους αγροτών να αμφισβητούν ακόμα και το εάν πρέπει να κατέβουν σε διάλογο - «Υποτίθεται συζητάμε και ψήφισαν τη Mercosur»

Σύνταξη
Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά 10.01.26

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η «επανάσταση» της Κοινοτικής οδηγίας είναι ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις μισθολογικές διεκδικήσεις, στην ποιότητα της εργασίας, επικεντρώνοντας τις παρεμβάσεις της στα εργασιακά δικαιώματα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Outsourcing: Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ – Κερδισμένοι και χαμένοι
Στοιχεία Eurostat 10.01.26

Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ λόγω του outsourcing - Κερδισμένοι και χαμένοι

H εξωτερική ανάθεση (outsourcing) προκαλεί σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου μεγάλες ανισότητες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ - Πώς βγήκαν μπροστά Ιρλανδία, Τσεχία και Ισπανία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»: Πέθανε ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead
Music 11.01.26

«Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»: Πέθανε ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead

Ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead, πέθανε στα 78 του, μετά από προβλήματα στους πνεύμονες και διάγνωση καρκίνου. Λίγους μήνες πριν είχε δηλώσει: «Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το ΠΑΣΟΚ «πολιορκεί» τη Δυτική Μακεδονία – Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη – Στο επίκεντρο η πράσινη και δίκαιη μετάβαση
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Το ΠΑΣΟΚ «πολιορκεί» τη Δυτική Μακεδονία – Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη – Στο επίκεντρο η πράσινη και δίκαιη μετάβαση

Κορυφώνεται η περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία. Στις επτά το απόγευμα η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του κόμματος στην Κοζάνη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κολομβία: Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]
Κολομβία 11.01.26

Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.

Σύνταξη
Σε συναγερμό το Ισραήλ για ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν – Συνομιλία Ρούμπιο με Νετανιάχου
Κόσμος 11.01.26

Σε συναγερμό το Ισραήλ για ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν – Συνομιλία Ρούμπιο με Νετανιάχου

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φέρονται να συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν

Σύνταξη
Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» – Στο ΟΑΚΑ με τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» – Στο ΟΑΚΑ με τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός

Με τη διεξαγωγή τεσσάρων αναμετρήσεων κλείνει η αυλαία της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League σήμερα Κυριακή (11/1) – Ξεχωρίζουν τα ματς Άρης - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

Σύνταξη
Καιρός: Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή – Πού θα χιονίσει
Καιρός 11.01.26

Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή - Πού θα χιονίσει

Τη Δευτέρα και την Τρίτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και τις πρωινές ώρες αναμένεται παγετός (κάτω των 0 °C) - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Πανεπιστήμιο που λογοκρίνει τον Πλάτωνα απομακρύνεται από την αλήθεια: Σε κρίση η ακαδημαϊκή ελευθερία στο Texas A&M
DEI 11.01.26

Πανεπιστήμιο που λογοκρίνει τον Πλάτωνα απομακρύνεται από την αλήθεια: Σε κρίση η ακαδημαϊκή ελευθερία στο Texas A&M

Λίγο πριν αρχίσει το εαρινό εξάμηνο, το Texas A&M αλλάζει μαθήματα και ακυρώνει ενότητες υπό νέους περιορισμούς για φύλο και φυλή, με καθηγητές να μιλούν για απειλή στην ακαδημαϊκή ελευθερία και για λογοκρισία ακόμη και του Πλάτωνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης
Περιβάλλον 11.01.26

Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης

Η απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος, η αποδάσωση, το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων και η κλιματική αλλαγή οδηγούν αυτά τα εξαιρετικά είδη προς την εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα
Παγίδες θανάτου 11.01.26

Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα

Παγίδες θανάτου οι «κλεισμένες» έξοδοι κινδύνου όπως αυτές στο μπαρ του Κραν Μοντανά - Επικίνδυνοι ένας στους τρεις χώρους διασκέδασης - Ανησυχία από τους προβληματικούς ελέγχους και την ατιμωρησία

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»
«Άλλαξε ο Μανωλιός;» 11.01.26

Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»

Η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα υποδηλώνει ότι ο επεκτατισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται απλά για την τυπική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ χωρίς υποκρισία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κάλπη: Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης
Κάλπη 11.01.26

Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης

Γιατί ψηφοφόροι που δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση μπορεί να την επιλέξουν στη β΄ κάλπη

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
