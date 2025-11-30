Μετά την επίθεση σε κοίτασμα φυσικού αερίου στο Ιρακινό Κουρδιστάν χτυπήθηκαν βυτιοφόρα με καύσιμα

Το Ιρακινό Κουρδιστάν συμφώνησε με την εταιρεία που εκμεταλλεύεται το κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ να ξαναρχίσει την παραγωγή εντός ωρών για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, δήλωσε ο πρωθυπουργός του ιρακινού Κουρδιστάν Μασούντ Μπαρζανί το Σάββατο, λίγες μέρες μετά την επίθεση που δέχτηκε το κοίτασμα.

Το κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ, ένα από τα μεγαλύτερα στην περιοχή του Κουρδιστάν, παρέχει προμήθειες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή.

Την Πέμπτη, η Dana Gas, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το κοίτασμα, ανακοίνωσε ότι μια ρουκέτα χτύπησε μια δεξαμενή αποθήκευσης στο κοίτασμα φυσικού αερίου αργά το βράδυ της Τετάρτης, με αποτέλεσμα τη διακοπή της παραγωγής και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης και οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Σε ξεχωριστό περιστατικό το Σάββατο, μια επίθεση σε βυτιοφόρα οχήματα καυσίμων στη βόρεια πόλη Ερμπίλ προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό άλλων, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της περιοχής του Κουρδιστάν, το οποίο χαρακτήρισε τους δράστες ως «ταραξίες».

Το υπουργείο ανέφερε ότι τα βυτιοφόρα μετέφεραν υγρά καύσιμα για την τροφοδοσία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη διακοπή της παραγωγής φυσικού αερίου στο Χορ Μορ.

Το Ιρακινό Κουρδιστάν δέχεται απανωτές επιθέσεις

Η δεξαμενή αποθήκευσης στο Χορ Μορ αποτελεί μέρος νέων εγκαταστάσεων που χρηματοδοτήθηκαν εν μέρει από τις ΗΠΑ και κατασκευάστηκαν από αμερικανική εταιρεία, σύμφωνα με πηγή του κλάδου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Μίλησα με τη διοίκηση της εταιρείας (Dana Gas) για να ευχαριστήσω την ίδια και το προσωπικό της για την εξαιρετική ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητά τους εν μέσω έντεκα επιθέσεων στο πεδίο φυσικού αερίου Χορ Μορ», ανέφερε ο Μπαρζανί σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα αγγλικά.

Η επίθεση ήταν η πιο σημαντική από τη σειρά επιθέσεων με drones που έπληξαν πετρελαϊκά πεδία τον Ιούλιο και μείωσαν την παραγωγή της περιοχής κατά περίπου 150.000 βαρέλια την ημέρα.

«Έχω καλέσει τον (ιρακινό) πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σία Αλ-Σουντάνι να λογοδοτήσουν οι δράστες αυτής της επίθεσης στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, όποιοι και αν είναι και όπου και αν βρίσκονται», πρόσθεσε ο Μπαρζανί.

Η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν ασκεί αυτονομία στο βόρειο Ιράκ, όπου αμερικανικές εταιρείες έχουν σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας.