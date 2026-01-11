Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Παραμένοντας ακλόνητοι στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντησή τους, την Τρίτη, με τον πρωθυπουργό, έχοντας δύο ισχυρά χαρτιά, όπως τονίζουν: την ενότητά τους, όπως φάνηκε από τις συλλογικές τους αποφάσεις εδώ και πάνω από 40 μέρες. και την αλληλεγγύη της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας, παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να καλλιεργήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Κατά την τέταρτη πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, χθες, στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Νίκαιας, στη Λάρισα, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλιείς, αποφάσισαν να συναντήσουν τον πρωθυπουργό, αλλά με τα τρακτέρ στους δρόμους. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν από τα όσα ειπωθούν, θα ακολουθήσει νέα συνέλευση και κλιμάκωση του αγώνα.

Με τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου θα συναντηθούν δύο επιτροπές: Μια 25μελης για αγροτικά ζητήματα και μια 10μελης για θέματα κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων. To σκεπτικό είναι, να συζητηθούν σε μεγαλύτερη έκταση και ξεχωριστά τα θέματα που αφορούν τον κτηνοτροφικό κλάδο, καθώς όπως υποστηρίζουν, «η κυβέρνηση την περασμένη Τετάρτη στα μέτρα που εξειδίκευσε δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτά».

Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας, λένε οι αγρότες

Κόκκινη γραμμή για τους αγρότες είναι η επιβίωσή τους. Όπως τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, «οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν απαντάνε ούτε στα αιτήματα, ούτε στις αγωνίες για τη ζωή μας. Θέλουν να μας ξεκληρίσουν, να ερημώσει η ύπαιθρος και να συγκεντρωθεί η γη και η παραγωγή σε λίγα χέρια, για να πλουτίζουν τα μονοπώλια του αγροτοδιατροφικού τομέα. Για αυτό ψηφίζουν οι κυβερνήσεις τέτοιες συμφωνίες σαν την Mercosur. Για αυτό υπολογίζουν -24% περικοπές από τη νέα ΚΑΠ για να βρεθούν τα 800 δισεκατομμύρια για την πολεμική οικονομία και όχι για τις ανάγκες του λαού».

Πρόσθεσε ότι «πάμε στη συνάντηση για να απαιτήσουμε απαντήσεις και λύσεις συγκεκριμένες από την κυβέρνηση που υλοποιεί αυτήν την πολιτική σε βάρος μας. Να απαιτήσουμε όσα διεκδικούμε!» και ξεκαθάρισε: «Αν δεν ικανοποιηθούμε, αν δεν πάρουμε ανάσες, αν δεν δοθεί προοπτική στον αγροτικό μας επάγγελμα και στο μέλλον των οικογενειών μας, θα συνεχίσουμε αποφασιστικά και ανυποχώρητα τις κινητοποιήσεις».

Η Μercosur

Βασικό ζήτημα για τους αγρότες είναι και η συμφωνία Mercosur, «μια απαράδεκτη συνθήκη που ευνοεί συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως τις βόρειες», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «έβαλε την ταφόπλακα στον πρωτογενή τομέα». Ο αγροτικός κόσμος φοβάται πως τα ελληνικά προϊόντα –που έχουν υψηλό κόστος παραγωγής– θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα φθηνότερα προϊόντα από τη Ν. Αμερική (καθώς έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής και πιο χαλαρούς περιβαλλοντικούς κανόνες); με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους Έλληνες παραγωγούς.

«Να κρατηθούν πρακτικά»

Οι αγρότες ζητούν να υπάρξει διαφάνεια στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αιτούμενοι κρατηθούν πρακτικά «ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για το τι έχει συζητηθεί με την κυβέρνηση».