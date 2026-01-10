newspaper
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί οι παμπ στη Βρετανία δεν δέχονται Εργατικούς – «Δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματική ζωή»
Κόσμος 10 Ιανουαρίου 2026 | 07:00

Γιατί οι παμπ στη Βρετανία δεν δέχονται Εργατικούς – «Δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματική ζωή»

Δύσκολα ένας βουλευτής των Εργατικών θα πιει ένα ποτήρι μπύρα σε μια παραδοσιακή βρετανική παμπ, τη στιγμή που χιλιάδες ιδιοκτήτες θεωρούν ότι το κόμμα του Κιρ Στάρμερ τους φέρνει κοντά στο λουκέτο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Spotlight

Πολλές, αν όχι όλες, οι παμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αρνούνται να σερβίρουν μπύρα σε Εργατικούς βουλευτές. Δεν τους επιτρέπουν καν την είσοδο. Την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς δεν τη δέχεται ούτε η μπυραρία της γειτονιά της. Παμπ που άντεξαν πολέμους και επιδημίες για αιώνες, τώρα καταρρέουν ως άμεσο αποτέλεσμα της διαρκούς επίθεσης του Κιρ Στάρμερ και της Ριβς στη βιωσιμότητά τους, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ. Γιατί όμως;

Ο «πόλεμος» κυβέρνησης και του κλάδου εστίασης  έχει ξεκινήσει ήδη από τον Νοέμβριο του 2025 όταν η Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά τον προϋπολογισμό, δήλωσε ότι η ελάφρυνση των επαγγελματικών φόρων της εποχής της πανδημίας θα έληγε τον Απρίλιο του 2026, αφού είχε προηγουμένως περιοριστεί από 75% σε 40%.

Η πολιτική αυτή συνέπεσε με αυτό που ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη επαναξιολόγηση του μεγέθους των επιχειρήσεων εστίασης εδώ και έξι χρόνια, γεγονός που θα οδηγήσει σε αυξημένους φορολογικούς λογαριασμούς.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν τον προϋπολογισμό, βουλευτές των Εργατικών αποκλείστηκαν από δεκάδες παμπ και εστιατόρια σε όλη τη Βρετανία, μετά από κύμα αντιδράσεων. Η υπουργός Οικονομικών αποκλείστηκε ακόμη και από την τοπική της παμπ στο Πάντσεϊ, στο Δυτικό Γιορκσάιρ.

Οι ιδιοκτήτες παμπ απαίτησαν μείωση των εργοδοτικών εισφορών Εθνικής Ασφάλισης για τις επιχειρήσεις εστίασης, διατήρηση της ελάφρυνσης των επαγγελματικών φόρων για να αντισταθμιστούν οι αυξήσεις που προγραμματίζονται για τον Απρίλιο, μείωση του ΦΠΑ και πάγωμα του φόρου στη μπίρα.

Τον Δεκέμβριο, η Ένωσης Ζυθοποιών και Παμπ της Βρετανίας είχε απευθύνει επιστολή στην κυβέρνηση ζητώντας ελάφρυνση επαγγελματικών φόρων ειδικά για τις παμπ κατά 30%, «ώστε να αποτραπούν εκτεταμένα λουκέτα και να προστατευθούν περίπου 15.000 θέσεις εργασίας».

Σκληρή γραμμή

Αν και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, ο Στάρμερ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας αναδίπλωσης, λέγοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις με τις παμπ για πιθανές αλλαγές, στη συνέχεια κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών κράτησαν σκληρή γραμμή, επιμένοντας ότι δεν επίκεινται ουσιαστικές αλλαγές.

Το Υπουργείο επέμενε ότι ότι τα ήδη υπάρχοντα «μεταβατικά» μέτρα, όπως το πλαφόν αύξησης των λογαριασμών στο 15% για τον επόμενο χρόνο, θα ήταν επαρκή για να βοηθήσουν τις παμπ να αντεπεξέλθουν.

Ο πρόεδρος της οργάνωσης Campaign for Real Ale (CAMRA), Άς Κόρμπετ-Κόλινς, δήλωσε: «Αντί για μήνες αβεβαιότητας και την προοπτική χιλιάδες κατά τα άλλα βιώσιμες παμπ να αναγκαστούν να κλείσουν οριστικά, ο πρωθυπουργός και η υπουργός Οικονομικών θα έπρεπε να υποκύψουν στην πίεση, να αποδεχθούν το αναπόφευκτο και να ανακοινώσουν τώρα μια επανεξέταση. Είτε από ανικανότητα είτε από σκοπιμότητα, η κυβερνητική υπόσχεση για μόνιμα χαμηλότερους επαγγελματικούς φόρους για τις παμπ δεν υλοποιήθηκε. Αντίθετα, οι ιδιοκτήτες παμπ βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλότερους λογαριασμούς από τον Απρίλιο, τους οποίους απλώς δεν μπορούν να αντέξουν».

Μείωση ορίου αλκοόλ

Τα πράγματα χειροτέρεψαν για τους Εργατικούς όταν οι υπουργοί προειδοποιήθηκαν ότι τα νέα σχέδια για μείωση του ορίου αλκοόλ στην οδήγηση θα μπορούσαν να αφανίσουν τις αγροτικές παμπ.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του Reform UK, δήλωσε: «Αυτό είναι το κύκνειο άσμα για τις αγροτικές παμπ σε όλη τη Βρετανία. Οι Εργατικοί δεν έχουν καμία επαφή με το πώς λειτουργεί η πραγματική ζωή».

«Ο κλάδος των παμπ συνεχίζει να αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις, οπότε κάθε πρόσθετο μέτρο πολιτικής που επηρεάζει περαιτέρω το εμπόριο θα προκαλεί πραγματική ανησυχία στους αδειούχους, ιδίως στις αγροτικές περιοχές» ανέφερε η Ένωση Ζυθοποιών και Παμπ της Βρετανίας.

Η είδηση ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να μειώσει στο μισό το επιτρεπτό όριο αλκοόλ για την οδήγηση -καθιστώντας ενδεχομένως ακόμη και μία μόνο μπύρα μετά τη δουλειά νομικά επικίνδυνη- είναι πιθανό να επιδεινώσει την κατάσταση, όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, ιδίως για τις αγροτικές παμπ που ήδη δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο αυξανόμενο κόστος τους.

Τι προτείνουν οι Συντηρητικοί

Η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, δεσμεύτηκε μέσω της Daily Telegraph να καταργήσει τους επαγγελματικούς φόρους για χιλιάδες βρετανικές παμπ, αν κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Ήδη, από το συνέδριο του Κόμματος τον Οκτώβριο, οι Συντηρητικοί ανακοίνωσαν προτάσεις για την κατάργηση των επαγγελματικών φόρων για τις επιχειρήσεις των εμπορικών δρόμων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται και οι παμπ. Η πολιτική αυτή θα επέκτεινε ουσιαστικά μια υφιστάμενη έκπτωση 40% στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων εστίασης -με ανώτατο όριο τις 110.000 λίρες ετησίως- στο 100%.

Το κόμμα εκτιμά ότι το μέτρο θα κόστιζε στο Δημόσιο περίπου 4 δισ. λίρες ετησίως έως το 2029, ποσό που, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσε να καλυφθεί μέσω περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες και μείωσης του μεγέθους της δημόσιας διοίκησης. Επίσης δεσμεύτηκε για μείωση του κόστους των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για μια παμπ κατά περισσότερες από 1.000 λίρες μέσω ενός «σχεδίου φθηνής ενέργειας».

«Όπως τόσες μικρές επιχειρήσεις στη Βρετανία, οι παμπ αντιμετωπίζονται από τους Εργατικούς σαν αγελάδες προς άρμεγμα αντί για χώρους που πρέπει να προστατευθούν», είπε. «Απλώς άλλη μια ομάδα ανθρώπων που πιέζεται για να χρηματοδοτηθούν τα αγαπημένα τους σχέδια και επιδόματα. Λοιπόν, οι Συντηρητικοί δεν έχουν εγκαταλείψει τη διάσωση της Μεγάλης Βρετανικής Παμπ. Από τότε που φύγαμε από την εξουσία, τα πράγματα έγιναν πολύ δυσκολότερα γι’ αυτές. Και έτσι, υπό την ηγεσία μου, θα είμαστε πιο τολμηροί και θα αναλάβουμε ριζοσπαστική δράση για να σώσουμε το τοπικό σας στέκι».

Πυρά και από Εργατικούς

Μπροστά σε όλες αυτές τις αντιδράσεις, βουλευτές των Εργατικών καλούν τον σερ Κιρ Στάρμερ να επανεξετάσει τις προγραμματισμένες αλλαγές στους επαγγελματικούς φόρους, προκειμένου να προστατευθούν οι παμπ και άλλες επιχειρήσεις εστίασης.

«Έχοντας συναντηθεί με πολλούς ανεξάρτητους επιχειρηματίες, φοβούνται τον σωρευτικό αντίκτυπο της αναθεώρησης των φορολογητέων αξιών και των μειώσεων στην ελάφρυνση» είπε η βουλευτίνα Ρέιτσελ Μάσκελ. «Στο Γιορκ, η εστίαση βλέπει κατά μέσο όρο αύξηση επαγγελματικών φόρων κατά 41%, ένας χώρος μουσικής 44,4% και πολλά ανεξάρτητα καταστήματα γύρω στο 27%. Αυτό θα σημαίνει κλείσιμο θυρών και παύση της δραστηριότητας — απλώς δεν μπορούν να το αντέξουν. Θα μπορούσε λοιπόν ο πρωθυπουργός να επανεξετάσει επειγόντως τις προτάσεις για τους επαγγελματικούς φόρους και θα διασφαλίσει ότι ένας υπουργός ή αξιωματούχος θα παρευρεθεί στη σύνοδό μου για τους επαγγελματικούς φόρους στο τέλος Ιανουαρίου, καθώς θέλω να αποτρέψω μια κρίση στους εμπορικούς δρόμους του Γιορκ;» είπε η Μάσκελ.

Ωστόσο, ορισμένοι βουλευτές των Εργατικών δήλωσαν στο BBC ότι είναι αισιόδοξοι πως πρόσθετη ελάφρυνση θα αποτρέψει διαμαρτυρίες αντίστοιχες με εκείνες για τα σχέδια στον φόρο κληρονομιά σε αγροτική γη.

Επισημαίνουν την προθυμία των υπουργών του Υπουργείου Οικονομικών να συναντηθούν με τον κλάδο των παμπ και με επικριτικούς βουλευτές των Εργατικών.

Δεν ζητούν όλοι οι βουλευτές το ίδιο από τους υπουργούς: κάποιοι ζητούν αναβολή των μεταρρυθμίσεων για έναν χρόνο, ενώ άλλοι αναμένουν αύξηση του επιπέδου της ελάφρυνσης.

Υπάρχει, ωστόσο, ευρεία άποψη ότι κάποιου είδους αλλαγές θα χρειαστεί να γίνουν.

Πηγές: BBC, The Telegraph

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Συνάντηση με στελέχη πετρελαϊκών στον Λευκό Οίκο για τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Τραμπ: Συνάντηση με στελέχη πετρελαϊκών στον Λευκό Οίκο για τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Wall Street
Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500, με κέρδη η πρώτη βδομάδα του 2026

Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500, με κέρδη η πρώτη βδομάδα του 2026

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ο νόμος της ζούγκλας: Η επέμβαση του Τραμπ στη Βενεζουέλα προαναγγέλλει μια νέα διαίρεση του κόσμου
Δίκαιο του ισχυρού 10.01.26

Ο νόμος της ζούγκλας: Η επέμβαση του Τραμπ στη Βενεζουέλα προαναγγέλλει μια νέα διαίρεση του κόσμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε την έλευση του νέου έτους οριοθετώντας την επικράτειά του και ανοίγοντας την πόρτα σε μια νέα διαίρεση του κόσμου μεταξύ Ουάσιγκτον, Μόσχας και Πεκίνου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η κατευναστική στάση απέναντι στον Τραμπ τον κάνει κάθε μέρα πιο επικίνδυνο
Εύθραυστο προπύργιο 10.01.26

Η κατευναστική στάση απέναντι στον Τραμπ τον κάνει κάθε μέρα πιο επικίνδυνο

Οι ηγέτες της Ευρώπης, παραλυμένοι από το φόβο μπροστά στις απειλές ενός εκτός ελέγχου Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνουν τα λάθη της δεκαετίας του 1930 και επιταχύνουν την ίδια τους την καταστροφή

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν: Απορρίπτουν κατηγορηματικά οι ΗΠΑ τις κατηγορίες περί αμερικανικής υποκίνησης των διαδηλώσεων
«Παραληρηματική προσπάθεια» 10.01.26

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τις κατηγορίες περί αμερικανικής υποκίνησης στο Ιράν

«Παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού», χαρακτηρίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τις κατηγορίες της Τεχεράνης για άμεση παρέμβαση των ΗΠΑ στις διαμαρτυρίες στο Ιράν.

Σύνταξη
Σύνοδος G7: Η Γαλλία «άλλαξε με ευγένεια τις ημερομηνίες» για να ληφθεί υπόψη «η ατζέντα του Τραμπ»
15 - 17 Ιουνίου 10.01.26

Η Γαλλία άλλαξε «με ευγένεια» λόγω... Τραμπ τις ημερομηνίες της G7

Οι ημερομηνίες της συνόδου G7 άλλαξαν καθώς ο Τραμπ οργανώνει στις 14 Ιουνίου αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών στον Λευκό Οίκο λόγω των γενεθλίων του και δεν θα μπορούσε να παρευρευθεί.

Σύνταξη
Ιράν: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Τεχεράνης
Ιράν 10.01.26

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Τεχεράνης

Δεκατρείς ημέρες μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας που διογκώνεται στο Ιράν, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους, φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά προς την ηγεσία της χώρας.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ πιέζει πετρελαϊκούς κολοσσούς να επιστρέψουν
Συνάντηση 10.01.26

Ο Τραμπ πιέζει πετρελαϊκούς κολοσσούς να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο με στελέχη πετρελαϊκών κολοσσών είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία προέτρεψε να επενδύσουν στη Βενεζουέλα, διαβεβαιώνοντας ότι θα είναι «απολύτως ασφαλείς».

Σύνταξη
Τραμπ προς Ιράν: «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς»
Διαδηλώσεις 10.01.26

Ο Τραμπ απειλεί να «πυροβολήσει» και το Ιράν

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, για τις διαδηλώσεις στο Ιράν και την αντίδραση του καθεστώτος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο – Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους
Κόσμος 10.01.26

Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο - Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους

Χωρίς θέρμανση περίπου 6.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο, στην Ουκρανία, μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις. Σε «προσωρινή» εκκένωση της ουκρανικής πρωτεύουσας καλεί τους κατοίκους ο δήμαρχος.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη
Σκληρές εικόνες 09.01.26

Μινεάπολη: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

Μεγάλη οργή και συνάμα απέραντη θλίψη εξακολουθεί να επικρατεί στη Μινεάπολη - Νέο βίντεο δείχνει την 37χρονη να συνομιλεί με τους αστυνόμους της ICE λίγο δεχτεί τα θανάσιμα πυρά

Σύνταξη
Ιράν: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών και καλούν σε αυτοσυγκράτηση
Κόσμος 09.01.26

Ιράν: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών και καλούν σε αυτοσυγκράτηση

Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί σε όλο το Ιράν από την έναρξη των διαδηλώσεων

Σύνταξη
Γιατί οι γυναίκες του Ιράν ανάβουν τα τσιγάρα του με φλεγόμενες φωτογραφίες του Χαμενεΐ
«Δεν φοβάμαι...» 09.01.26

Γιατί οι γυναίκες του Ιράν ανάβουν τα τσιγάρα του με φλεγόμενες φωτογραφίες του Χαμενεΐ

Μια τολμηρή μορφή διαμαρτυρίας, με Ιρανές γυναικές να ανάβουν τσιγάρα με φωτογραφίες του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Χαμενεΐ, έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μινεάπολη: Ο Δημοκρατικός δήμαρχος ανησυχεί για την έλλειψη αμεροληψίας στην ομοσπονδιακή έρευνα για τη δολοφονία
Κόσμος 09.01.26

Μινεάπολη: Ο Δημοκρατικός δήμαρχος ανησυχεί για την έλλειψη αμεροληψίας στην ομοσπονδιακή έρευνα για τη δολοφονία

Ο θάνατος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ στο τιμόνι του αυτοκινήτου της έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη Μινεάπολη κατά της διοίκησης Τραμπ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027
Προσκύνημα 10.01.26

«Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027

Το δωμάτιο του έφηβου Ντέιβιντ Μπόουι, εκεί όπου γεννήθηκε η φιλοδοξία του να γίνει φαινόμενο, θα είναι ένας χώρος έμπνευσης για τους νέους που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρα τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η κατευναστική στάση απέναντι στον Τραμπ τον κάνει κάθε μέρα πιο επικίνδυνο
Εύθραυστο προπύργιο 10.01.26

Η κατευναστική στάση απέναντι στον Τραμπ τον κάνει κάθε μέρα πιο επικίνδυνο

Οι ηγέτες της Ευρώπης, παραλυμένοι από το φόβο μπροστά στις απειλές ενός εκτός ελέγχου Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνουν τα λάθη της δεκαετίας του 1930 και επιταχύνουν την ίδια τους την καταστροφή

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο νόμος της ζούγκλας: Η επέμβαση του Τραμπ στη Βενεζουέλα προαναγγέλλει μια νέα διαίρεση του κόσμου
Δίκαιο του ισχυρού 10.01.26

Ο νόμος της ζούγκλας: Η επέμβαση του Τραμπ στη Βενεζουέλα προαναγγέλλει μια νέα διαίρεση του κόσμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε την έλευση του νέου έτους οριοθετώντας την επικράτειά του και ανοίγοντας την πόρτα σε μια νέα διαίρεση του κόσμου μεταξύ Ουάσιγκτον, Μόσχας και Πεκίνου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σύνταξη: Πότε συμφέρει η εξαγορά πλασματικών ετών
Αναλυτικά τι ισχύει 10.01.26

Πότε συμφέρει η εξαγορά πλασματικών ετών για να βγει κάποιος στη σύνταξη

Το «κλειδί» για θεμελίωση δικαιώματος για σύνταξη και για μείωση του ορίου ηλικίας έως και 7 χρόνια νωρίτερα - Ο ένας στους δύο ασφαλισμένους κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας

Ηλίας Γεωργάκης
Ιράν: Απορρίπτουν κατηγορηματικά οι ΗΠΑ τις κατηγορίες περί αμερικανικής υποκίνησης των διαδηλώσεων
«Παραληρηματική προσπάθεια» 10.01.26

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τις κατηγορίες περί αμερικανικής υποκίνησης στο Ιράν

«Παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού», χαρακτηρίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τις κατηγορίες της Τεχεράνης για άμεση παρέμβαση των ΗΠΑ στις διαμαρτυρίες στο Ιράν.

Σύνταξη
Σύνοδος G7: Η Γαλλία «άλλαξε με ευγένεια τις ημερομηνίες» για να ληφθεί υπόψη «η ατζέντα του Τραμπ»
15 - 17 Ιουνίου 10.01.26

Η Γαλλία άλλαξε «με ευγένεια» λόγω... Τραμπ τις ημερομηνίες της G7

Οι ημερομηνίες της συνόδου G7 άλλαξαν καθώς ο Τραμπ οργανώνει στις 14 Ιουνίου αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών στον Λευκό Οίκο λόγω των γενεθλίων του και δεν θα μπορούσε να παρευρευθεί.

Σύνταξη
Ιράν: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Τεχεράνης
Ιράν 10.01.26

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Τεχεράνης

Δεκατρείς ημέρες μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας που διογκώνεται στο Ιράν, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους, φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά προς την ηγεσία της χώρας.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ πιέζει πετρελαϊκούς κολοσσούς να επιστρέψουν
Συνάντηση 10.01.26

Ο Τραμπ πιέζει πετρελαϊκούς κολοσσούς να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο με στελέχη πετρελαϊκών κολοσσών είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία προέτρεψε να επενδύσουν στη Βενεζουέλα, διαβεβαιώνοντας ότι θα είναι «απολύτως ασφαλείς».

Σύνταξη
Το «ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ» δεν κατάφερε να δέσει στη Μήλο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
Μεταφέρει 1.002 επιβάτες 10.01.26

Δεν έδεσε στη Μήλο το «FAISTOS PALAS» λόγω θαλασσοταραχής

Συνεχίζει το δρομολόγιό του για το Ηράκλειο το επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ», καθώς δεν κατάφερε να δέσει στο λιμάνι της Μήλου εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύνταξη
Τραμπ προς Ιράν: «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς»
Διαδηλώσεις 10.01.26

Ο Τραμπ απειλεί να «πυροβολήσει» και το Ιράν

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, για τις διαδηλώσεις στο Ιράν και την αντίδραση του καθεστώτος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο – Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους
Κόσμος 10.01.26

Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο - Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους

Χωρίς θέρμανση περίπου 6.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο, στην Ουκρανία, μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις. Σε «προσωρινή» εκκένωση της ουκρανικής πρωτεύουσας καλεί τους κατοίκους ο δήμαρχος.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δείχνει βαρύ το διάστρεμμα του Μόρις, ο αστράγαλός του είναι πολύ πρησμένος»
Μπάσκετ 09.01.26

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Μόρις - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Ο Μόντε Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε λόγο για βαρύ διάστρεμμα το οποίο έχει υποστεί ο Αμερικανός.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο