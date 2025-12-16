Οργή στις βρετανικές παμπ για τις αλλαγές στους φόρους επιχειρήσεων

Οι βρετανικές παμπ, κάποτε η «καρδιά» της κοινότητας σε κάθε γειτονιά, τώρα βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι ιδιοκτήτες τους, γεμάτοι ανησυχία και οργή, βλέπουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους να εκτοξεύονται, απειλώντας την επιβίωσή τους.

Η πρόσφατη ανακοίνωση της υπουργού Οικονομικών, Rachel Reeves, ότι οι αλλαγές στους φόρους επιχειρήσεων θα προσφέρουν ανακούφιση, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Είναι οι χώροι όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, γιορτάζουν και δημιουργούν αναμνήσεις. Ωστόσο, καθώς οι λογαριασμοί τους αυξάνονται, οι ιδιοκτήτες αναρωτιούνται έως πότε θα μπορούν να τις κρατούν ανοιχτές.

Η δυσκολία της επιβίωσης στις βρετανικές παμπ

Η Emma Harrison, διευθύντρια της παμπ Three Hills στο Bartlow, Cambridgeshire, ανησυχεί για το μέλλον της επιχείρησής της.

Με τις αυξανόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, αναρωτιέται πώς θα μπορέσει να διατηρήσει την κερδοφορία της. «Φοβάμαι πολύ για το επόμενο έτος», δηλώνει στη βρετανική Guardian. «Είμαστε μια καλά οργανωμένη παμπ με πολλές διακρίσεις, αλλά αυτό θα είναι πολύ δύσκολο».

Αλλαγές στους φόρους των επιχειρήσεων

Από τον Απρίλιο του επόμενου έτους, σχεδόν όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις θα δουν την αξία των ακινήτων τους να επαναξιολογείται, κάτι που συμβαίνει κάθε τρία χρόνια. Ωστόσο, οι αυξήσεις για τις επιχειρήσεις του τομέα φιλοξενίας είναι μεγαλύτερες από το αναμενόμενο, παρά την τριετή ανακούφιση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Οικονομική πίεση

Ο Rob Hattersley, διευθυντής της Longbow Venues, αναφέρει ότι η παμπ George αντιμετωπίζει αύξηση της αξίας της από £49,000 σε £205,000. Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός φόρων θα εκτοξευθεί από £24,451 φέτος σε £88,150 μέχρι το 2029. «Δεν μπορούμε απλώς να μεταφέρουμε αυτά τα κόστη στους πελάτες», λέει. «Οι άνθρωποι παρακολουθούν ήδη τις δαπάνες τους».

Ο οργανισμός UK Hospitality αναφέρει ότι η κλίμακα αυτών των αυξήσεων θα αναγκάσει τους χώρους να προχωρήσουν σε περικοπές θέσεων εργασίας, αύξηση των τιμών και «σε πολλές περιπτώσεις σε πλήρες κλείσιμο».

Υπολογίζεται ότι οι μικρές επιχειρήσεις του τομέα φιλοξενίας θα αντιμετωπίσουν συνολική αύξηση φόρων ύψους £318 εκατομμυρίων τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο αντίκτυπος στους ιδιοκτήτες

Η Harrison αναφέρει ότι η φορολογική της υποχρέωση θα αυξηθεί από £12,814 σε £22,626.07 μέχρι το 2028. «Είμαι σε μια ομάδα WhatsApp με άλλες παμπ και όλοι αναρωτιόμαστε: ‘Έχουμε καταλάβει λάθος; Τι συμβαίνει;’», λέει.

Ο Andy Lennox, ιδιοκτήτης της παμπ Old Thatch, έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την εκστρατεία «Όχι σε βουλευτές του Εργατικού Κόμματος», παρέχοντας αυτοκόλλητα που οι παμπ μπορούν να τοποθετήσουν στις βιτρίνες τους.

«Φορολογούμαστε σε σημείο που δεν μένει τίποτα να κόψουμε», λέει, προειδοποιώντας για τις επικείμενες κλεισίματα παμπ αν δεν υπάρξει παρέμβαση.

Έχει ανακοινωθεί πακέτο στήριξης για την εστίαση

Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει παραχωρήσει πακέτο στήριξης ύψους £4.3 δισεκατομμυρίων για τις παμπ, τα εστιατόρια και τα καφέ, υποστηρίζοντας ότι η φιλοξενία είναι «βασικό μέρος της οικονομίας μας».

Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες παμπ αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων, καθώς οι αυξήσεις στους φόρους τους απειλούν άμεσα.

Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές, με πολλές παμπ να κινδυνεύουν να κλείσουν, αφήνοντας τις κοινότητες χωρίς τους πολύτιμους κοινωνικούς τους χώρους.

