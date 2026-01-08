Γιατί οι βρετανικές παμπ ζητούν κρατική στήριξη

Στους δρόμους των βρετανικών πόλεων, εκεί όπου οι παμπ λειτουργούν εδώ και αιώνες ως κοινωνικός πυρήνας, το κλίμα είναι βαρύ. Πίσω από τις μπάρες και τα βαρέλια, οι ιδιοκτήτες μετρούν αυξήσεις και έχουν επιβαρυνθεί με φόρους και λογαριασμούς που δεν βγαίνουν. Απευθύνονται πλέον ευθέως στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ζητώντας όχι λόγια αλλά άμεση οικονομική ανάσα.

Η εκρηκτική άνοδος στο κόστος λειτουργίας των παμπ

Στην καρδιά της κρίσης βρίσκονται οι αυξήσεις στους λεγόμενους «φορολογητέους συντελεστές» (rateable values), δηλαδή στις εκτιμήσεις της ετήσιας μισθωτικής αξίας των επαγγελματικών ακινήτων, βάσει των οποίων υπολογίζονται οι φόροι.

Μετά τη νέα αναπροσαρμογή, πολλές παμπ είδαν τις αξίες αυτές να αυξάνονται κατά 30%, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις διπλασιάστηκαν ή και τριπλασιάστηκαν σε σχέση με την περίοδο της πανδημίας, αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times.

Την ίδια στιγμή, αποσύρεται σταδιακά η κρατική στήριξη της Covid εποχής, που προσέφερε έκπτωση έως και 40% στους σχετικούς φόρους. Το αποτέλεσμα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα πιέσεων, την ώρα που τα περιθώρια κέρδους στον κλάδο παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένα.

«Οι άδειες δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς»

Ο Κιρ Στάρμερ αναγνώρισε δημοσίως ότι πολλές παμπ θα «δυσκολευτούν» λόγω των αυξημένων επιβαρύνσεων, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση εξετάζει μεταβατικά μέτρα και ευρύτερες μεταρρυθμίσεις στο καθεστώς αδειοδότησης. Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, στα σενάρια περιλαμβάνονται πιο ευέλικτα ωράρια, λιγότερη γραφειοκρατία, τραπεζοκαθίσματα σε εξωτερικούς χώρους και ευκολότερη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις από τον κλάδο ήταν άμεσες και έντονες.

Ο Τζόναθαν Νιμ, διευθύνων σύμβουλος του ιστορικού ομίλου Shepherd Neame και αντιπρόεδρος του οργανισμού Brewers of Europe, απέρριψε τις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα αδειοδότησης ως «επιφανειακή πολιτική προπαγάνδα, η οποία θα έχει ελάχιστη ή καμία επίδραση στον τομέα της εστίασης».

Μείωση ωραρίων αντί για επέκταση

Αντίστοιχα επικριτικός εμφανίστηκε και ο Άλεξ Ράιλι, επικεφαλής της αλυσίδας Loungers, με εκατοντάδες καφέ και μπαρ σε όλη τη χώρα.

Όπως ανέφερε, δεν γνωρίζει καμία επιχείρηση φιλοξενίας που να ζητά μεγαλύτερη ελευθερία στο ωράριο. «Το αντίθετο συμβαίνει», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι πολλές επιχειρήσεις μειώνουν τις ώρες λειτουργίας τους για να περιορίσουν τα έξοδα, καθώς οι καταναλωτές τρώνε και πίνουν νωρίτερα απ’ ό,τι πριν από την πανδημία.

Πολιτική ένταση και προειδοποιήσεις για λουκέτα

Η δυσαρέσκεια έχει ήδη λάβει πολιτικές διαστάσεις. Σε περισσότερες από 1.000 παμπ σε όλη τη Βρετανία, βουλευτές των Εργατικών φέρονται να έχουν αποκλειστεί, στο πλαίσιο μιας άτυπης κινητοποίησης ιδιοκτητών που θεωρούν ότι ο πρόσφατος προϋπολογισμός δημιουργεί υπαρξιακή απειλή για τον κλάδο.

Η επικεφαλής της Ένωσης Ζυθοποιών και Παμπ, Έμα ΜακΛάρκιν, παραδέχθηκε μετά από συνάντηση με τον υφυπουργό Οικονομικών Νταν Τόμλινσον ότι η κυβέρνηση «αντιλαμβάνεται το μέγεθος της οργής» και δηλώνει διατεθειμένη να ακούσει. Όμως, όπως συνοψίζει στέλεχος του κλάδου, «αν μια παμπ δεν είναι βιώσιμη λόγω κρατικών επιβαρύνσεων, δεν έχει καμία σημασία τι ώρα ανοίγει ή κλείνει».

Το μήνυμα προς το Λονδίνο είναι σαφές: χωρίς άμεση οικονομική στήριξη, οι παμπ κινδυνεύουν να σβήσουν – και μαζί τους ένα κομμάτι της βρετανικής κοινωνικής ζωής.

