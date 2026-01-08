newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
07.01.2026 | 20:54
Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Γιατί οι βρετανικές παμπ ζητούν κρατική στήριξη
Διεθνής Οικονομία 08 Ιανουαρίου 2026 | 05:00

Γιατί οι βρετανικές παμπ ζητούν κρατική στήριξη

Οι ιδιοκτήτες παμπ στη Βρετανία προειδοποιούν ότι οι αυξήσεις στους φόρους ακινήτων απειλούν την ίδια την επιβίωση του κλάδου

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
A
A
7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

Στους δρόμους των βρετανικών πόλεων, εκεί όπου οι παμπ λειτουργούν εδώ και αιώνες ως κοινωνικός πυρήνας, το κλίμα είναι βαρύ. Πίσω από τις μπάρες και τα βαρέλια, οι ιδιοκτήτες μετρούν αυξήσεις και έχουν επιβαρυνθεί με φόρους και λογαριασμούς που δεν βγαίνουν. Απευθύνονται πλέον ευθέως στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ζητώντας όχι λόγια αλλά άμεση οικονομική ανάσα.

Η εκρηκτική άνοδος στο κόστος λειτουργίας των παμπ

Στην καρδιά της κρίσης βρίσκονται οι αυξήσεις στους λεγόμενους «φορολογητέους συντελεστές» (rateable values), δηλαδή στις εκτιμήσεις της ετήσιας μισθωτικής αξίας των επαγγελματικών ακινήτων, βάσει των οποίων υπολογίζονται οι φόροι.

Μετά τη νέα αναπροσαρμογή, πολλές παμπ είδαν τις αξίες αυτές να αυξάνονται κατά 30%, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις διπλασιάστηκαν ή και τριπλασιάστηκαν σε σχέση με την περίοδο της πανδημίας, αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times.

Την ίδια στιγμή, αποσύρεται σταδιακά η κρατική στήριξη της Covid εποχής, που προσέφερε έκπτωση έως και 40% στους σχετικούς φόρους. Το αποτέλεσμα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα πιέσεων, την ώρα που τα περιθώρια κέρδους στον κλάδο παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένα.

«Οι άδειες δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς»

Ο Κιρ Στάρμερ αναγνώρισε δημοσίως ότι πολλές παμπ θα «δυσκολευτούν» λόγω των αυξημένων επιβαρύνσεων, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση εξετάζει μεταβατικά μέτρα και ευρύτερες μεταρρυθμίσεις στο καθεστώς αδειοδότησης. Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, στα σενάρια περιλαμβάνονται πιο ευέλικτα ωράρια, λιγότερη γραφειοκρατία, τραπεζοκαθίσματα σε εξωτερικούς χώρους και ευκολότερη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις από τον κλάδο ήταν άμεσες και έντονες.

Ο Τζόναθαν Νιμ, διευθύνων σύμβουλος του ιστορικού ομίλου Shepherd Neame και αντιπρόεδρος του οργανισμού Brewers of Europe, απέρριψε τις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα αδειοδότησης ως «επιφανειακή πολιτική προπαγάνδα, η οποία θα έχει ελάχιστη ή καμία επίδραση στον τομέα της εστίασης».

Μείωση ωραρίων αντί για επέκταση

Αντίστοιχα επικριτικός εμφανίστηκε και ο Άλεξ Ράιλι, επικεφαλής της αλυσίδας Loungers, με εκατοντάδες καφέ και μπαρ σε όλη τη χώρα.

Όπως ανέφερε, δεν γνωρίζει καμία επιχείρηση φιλοξενίας που να ζητά μεγαλύτερη ελευθερία στο ωράριο. «Το αντίθετο συμβαίνει», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι πολλές επιχειρήσεις μειώνουν τις ώρες λειτουργίας τους για να περιορίσουν τα έξοδα, καθώς οι καταναλωτές τρώνε και πίνουν νωρίτερα απ’ ό,τι πριν από την πανδημία.

Πολιτική ένταση και προειδοποιήσεις για λουκέτα

Η δυσαρέσκεια έχει ήδη λάβει πολιτικές διαστάσεις. Σε περισσότερες από 1.000 παμπ σε όλη τη Βρετανία, βουλευτές των Εργατικών φέρονται να έχουν αποκλειστεί, στο πλαίσιο μιας άτυπης κινητοποίησης ιδιοκτητών που θεωρούν ότι ο πρόσφατος προϋπολογισμός δημιουργεί υπαρξιακή απειλή για τον κλάδο.

Η επικεφαλής της Ένωσης Ζυθοποιών και Παμπ, Έμα ΜακΛάρκιν, παραδέχθηκε μετά από συνάντηση με τον υφυπουργό Οικονομικών Νταν Τόμλινσον ότι η κυβέρνηση «αντιλαμβάνεται το μέγεθος της οργής» και δηλώνει διατεθειμένη να ακούσει. Όμως, όπως συνοψίζει στέλεχος του κλάδου, «αν μια παμπ δεν είναι βιώσιμη λόγω κρατικών επιβαρύνσεων, δεν έχει καμία σημασία τι ώρα ανοίγει ή κλείνει».

Το μήνυμα προς το Λονδίνο είναι σαφές: χωρίς άμεση οικονομική στήριξη, οι παμπ κινδυνεύουν να σβήσουν – και μαζί τους ένα κομμάτι της βρετανικής κοινωνικής ζωής.

Πηγή: ot.gr

Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

Κόσμος
Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι πωλήσεις πετρελαίου θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν
Επ’ αόριστον 07.01.26

Οι πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία θα πωληθούν σε τιμές αγοράς

Σύνταξη
Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση
Διεθνής Οικονομία 07.01.26

Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση

Ο ανώνυμος παίκτης crypto κέρδισε σχεδόν 436.000 δολάρια από τη «σύλληψη» του Μαδούρο, λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί - Οι υποψίες για υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία
Είναι πολύπλοκο 06.01.26

Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοχεύει να εισάγει το ψηφιακό ευρώ το 2029, μετά από ένα πιλοτικό πρόγραμμα το 2027, αλλά τα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διχασμένα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν
Financial Times 06.01.26

Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα δημιούργησε τεράστια αβεβαιότητα για το μέλλον των μεγαλύτερων αποθεμάτων αργού στον κόσμο. Τα προβλήματα της παραγωγής στη Βενεζουέλα προδικάζουν άνοδο τιμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα
Επίκειται συνάντηση 08.01.26

Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα

Ο στοχοποιημένος από τον Ντόναλντ Τραμπ, Γκουστάβο Πέτρο, συμμετείχε σε συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο λίγες ημέρες μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία
Κόσμος 08.01.26

Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία

Νομοσχέδιο για νέες κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία και όσων διατηρούν εμπορικές σχέσεις με αυτήν αναμένεται να έρθει στο Κογκρέσο, σύμφωνα με αμερικανό γερουσιαστή προσκείμενο στον Τραμπ.

Σύνταξη
Η Κολομβία φοβάται «καταστροφή» στη Λατινική Αμερική μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Επέμβαση ΗΠΑ 08.01.26

«Καταστροφή» στη Λατινική Αμερική φοβάται η Κολομβία

Φόβους για το μέλλον της περιοχής μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα εκφράζει αξιωματούχος της Κολομβίας, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη «καταστροφή που η Λατινική Αμερική δεν έχει γνωρίσει ποτέ».

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα από την πώληση του πετρελαίου της
Πετρελαϊκά έσοδα 08.01.26

Η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα, ανακοινώνει ο Τραμπ

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο», δηλώνει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ
Κόσμος 08.01.26

Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ

Οι ΗΠΑ διά στόματος του αρμόδιου υπουργού, Κρις Ράιτ, ανακοίνωσαν πως θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας απ αόριστον. Τα χρήματα θα πηγαίνουν απευθείας σε αμερικανικούς λογαριασμούς

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους
Θέλει καλές σχέσεις 08.01.26

Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους

«Τίποτα για τη Γροιλανδία χωρίς τη Γροιλανδία», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της αυτόνομης αυτής περιοχής της Δανίας. Και τόνισε ότι η κυβέρνησή του νησιού θα συμμετάσχει στη συνάντηση ΗΠΑ-Δανίας.

Σύνταξη
Νέο σοκ για τη Σίτι, έμεινε στο 1-1 με τη Μπράιτον – «Γκέλες» και για για Άστον Βίλα (0-0) και Τσέλσι (1-2)
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Νέο σοκ για τη Σίτι, έμεινε στο 1-1 με τη Μπράιτον – «Γκέλες» και για για Άστον Βίλα (0-0) και Τσέλσι (1-2)

Η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε για 3ο σερί ματς χωρίς νίκη (1-1 με τη Μπράιτον) και πλέον η Άρσεναλ έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει στο +8, εφόσον την Πέμπτη (8/1) νικήσει στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου
Κόσμος 07.01.26

Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Μαρόκου ανέδειξε με δελτίο τύπου του σημερινή δημοσίευση στο περιοδικό Nature μελέτης σχετικά με απολιθώματα ανθρωπιδών που ανακαλύφθηκαν σε κοιλότητα λατομείου στην Καζαμπλάνκα

Σύνταξη
Humanoid robots: Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά
Μήπως όχι; 07.01.26

Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά

Τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν έναν από τους πιο συναρπαστικούς κλάδους της ρομποτικής. Η βασική τους ιδέα είναι η δημιουργία μηχανών που όχι μόνο μοιάζουν στην εμφάνιση με τον άνθρωπο, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλοντα σχεδιασμένα για ανθρώπους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix
Conformity Gate 07.01.26

Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix

Υπήρξε τελικά κρυφό επεισόδιο ή ήταν το φινάλε το πραγματικό τέλος; Το Netflix βάζει τέλος στις θεωρίες των φαν για την πέμπτη σεζόν του Stranger Things, την ώρα που νέα spin-off και ένα ντοκιμαντέρ ετοιμάζονται ήδη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δίδυμα γοριλάκια υπό εξαφάνιση υποείδους γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό
Κόσμος 07.01.26

Δίδυμα γοριλάκια υπό εξαφάνιση υποείδους γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό

Σπάνια δίδυμα και υπό εξαφάνιση ορεινά γοριλάκια γεννήθηκαν στο Κογκό, τα οποία έγιναν αντιληπτά το Σάββατο όταν είδαν την μητέρα τους Μαφούκο να τα κρατά αγκαλιά. Τα γοριλάκια βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA
«Δεν τους ανήκει» 07.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου στη Βενεζουέλα δήλωσε ότι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πετρέλαιο είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, τόνισε ότι οι όροι που συζητιούνται είναι ανάλογοι με αυτούς της Chevron.

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ

Η Μπαρτσελόνα ισοπέδωσε την Αθλέτικ Μπιλμπάο στον ημιτελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ στην Τζέντα και πέρασε στον τελικό για να αντιμετωπίσει είτε τη Ρεάλ είτε την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σύνταξη
Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα
Πολιτική 07.01.26

Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα

Αν η Μαρία Καρυστιανού απεχθάνεται το «παλαιό» κομματικό τοπίο και τους εκπροσώπους του κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε στενή επαφή με στελέχη άλλων κομμάτων, ούτε να συνεργαστεί με τον Νικόλα Φαραντούρη που εκλέχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ και κρατά την έδρα του ευρωβουλευτή, παρά το γεγονός ότι καταδίκαζε όσους το έκαναν στο παρελθόν...

Σύνταξη
«Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT
The Good Life 07.01.26

«Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT

Ο πιο επιζήμιος διπλός κατάσκοπος στην ιστορία της CIA Όλντριτς Έιμς πέθανε στην ομοσπονδιακή φυλακή υψίστης ασφαλείας χωρίς να μετανιώσει στιγμή για τους περισσότερους από δέκα πράκτορες που πέθαναν εξαιτίας του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών
Πολιτική 07.01.26

Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών

Η συμβολή των Ισραηλινών φέρεται να επικεντρώθηκε κυρίως σε διαδικτυακή επιρροή, ενώ οι επαφές πραγματοποιήθηκαν με αυξημένη μυστικότητα, υπό σκιά του σκανδάλου των υποκλοπών.

Σύνταξη
