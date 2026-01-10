newspaper
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 14:08
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
Ενόχληση στο ΠΑΣΟΚ από τη νέα προσπάθεια Δούκα για δημιουργία κλίματος εν όψει συνεδρίου
Πολιτική Γραμματεία 10 Ιανουαρίου 2026 | 21:29

Ενόχληση στο ΠΑΣΟΚ από τη νέα προσπάθεια Δούκα για δημιουργία κλίματος εν όψει συνεδρίου

Αιχμες άφησε εκ νέου για τη στρατηγική της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας, με στελέχη του κόμματος να τον κατηγορούν για προσωπική στρατηγική ενόψει συνεδρίου- Έντονη η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη, που επαναλαμβάνει ότι τα ζητήματα που θέτει έχουν ξεκαθαριστεί.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΡεπορτάζΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Να ανεβάσει περαιτέρω τους εσωκομματικούς τόνους φαίνεται πως επιχειρεί ο Χάρης Δούκας ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας την ενόχληση της Τρικούπη.

Μπορεί να απομένουν 2,5 μήνες μέχρι τα τέλη Μαρτίου, ωστόσο, ο δήμαρχος Αθηναίων κατέστησε για μία ακόμη φορά σαφές ότι θα προσέλθει στη συνεδριακή διαδικασία με συγκεκριμένη πλατφόρμα τριών σημείων.

Στη νέα του συνέντευξη (mononews.gr) δεν παρέλειψε να ασκήσει εκ νέου κριτική στην στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη, χωρίς ωστόσο να αμφισβητεί ευθέως την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Τα τρία σημεία Δούκα για το συνέδριο

«Πρέπει λοιπόν ξεκάθαρα να πούμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε» σημείωσε ο κ. Δούκας. Ο κύριος εκφραστής της εσωκομματικής αντιπολίτευσης στην ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη προανήγγειλε ότι η πλευρά που εκπροσωπεί στο κόμμα, θα θέσει επί τάπητος τρία κεντρικά ζητήματα.

• Πρώτον, θα ζητήσει «να υπάρξει συλλογική απόφαση, καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ».

Ο ίδιος στηλίτευσε το ενδεχόμενο να μην τεθεί μέσω ψηφίσματος στο συνέδριο το συγκεκριμένο ζήτημα: «Διαβάζω ότι δεν θα γίνει λέει ψήφισμα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα στίγμα για το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια πρόταση και να μην μπει σε ψήφισμα. Θα επιμείνω σε αυτό. Θεωρώ αδιανόητο να μην υπάρχει τέτοια απόφαση».

• Δεύτερον, προτάσσει έναν «οργανωμένο διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις που θέλουν προοδευτική αλλαγή στον τόπο».

Στο ίδιο μήκος κύματος, διατήρησε «γέφυρες» με την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι «όταν κάνεις διάλογο για να λες ότι κάνεις διάλογο αξιακά, δεν πρέπει να κάνεις κανέναν αποκλεισμό».

• Τρίτον, επιμένει στις προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη υποψηφίων στις επόμενες εκλογές.

Προχωρώντας σε νέα κριτική προς τους χειρισμούς της ηγεσίας σημείωσε: «Διαβάζω λέει ότι φτιάχνονται ψηφοδέλτια. Από ποιους φτιάχνονται τα ψηφοδέλτια; Δεν πρέπει να ρωτήσουμε; Λέω λοιπόν, επιτροπή ψηφοδελτίων για να φαίνεται ότι όλοι μαζί συμμετέχουμε και υπάρχει πανστρατιά και 2, δίνουμε το λόγο στους φίλους και τα μέλη από τα κάτω».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του

Παρόλο που τον περασμένο Οκτώβριο σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Χάρης Δούκας είχε εκφράσει την πρόθεσή του να ολοκληρώσει τη θητεία του στον δήμο Αθηναίων και να μην είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του 2027, πλέον φαίνεται πως αλλάζει ρότα. «Είμαι δήμαρχος Αθηναίων, κάθε πράγμα στον καιρό του» σημείωσε χαρακτηριστικά, χωρίς να απορρίπτει το ενδεχόμενο συμμετοχής του στις επόμενες κάλπες.

Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα των Θεοφανείων, ο Δήμαρχος Αθηναίων προχώρησε τη «γραμμή» του περί διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων ένα βήμα παραπέρα. Λίγο μετά τον αγιασμό των υδάτων στη Δεξαμενή, συναντήθηκε δημόσια με τον Αλέξη Χαρίτση και τον Κώστα Ζαχαριάδη σε καφέ της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων, συζήτησαν για την ανάγκη ενός μεγάλου προοδευτικού πόλου.

Απόσταση στο θέμα της διεύρυνσης και των κοινοβουλευτικών εδρών

«Λέω ότι χρειάζεται να έχουμε διευρύνσεις προφανώς. Κοινωνικές διευρύνσεις. Όμως, μιας και μιλάμε για βουλευτές οφείλω να πω και κάτι άλλο -το έχουμε καταγγείλει και εμείς το ΠΑΣΟΚ θυμίζω αυτό, με την αείμνηστη Γεννηματά- δεν μ’ αρέσει το πλιάτσικο και δεν αρέσει σε κανένα το πλιάτσικο. Εάν κάποιος βουλευτής, για να αποκτήσουμε και μία ηθική και αξιακή δέσμευση στην κοινωνία, έχει εκλεγεί με ένα άλλο κόμμα, τότε εάν θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ, να παραιτηθεί της έδρας του».

Με την παραπάνω δήλωση, ο Χάρης Δούκας άσκησε εμμέσως πλην σαφώς κριτική στις επιλογές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει σε «μεταγραφές» βουλευτών. Σημειωτέον ότι, ήδη, οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς ανήκουν εδώ και μήνες στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα, όταν οι δύο πέρασαν την πόρτα του κόμματος, δεν είχε υπάρξει αντίστοιχη αιχμηρή αντίδραση από το «μπλοκ» του Χάρη Δούκα. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι η δήλωση αυτή λαμβάνει «χώρα» σε μία περίοδο, όπου «φουντώνουν» τα σενάρια για τις σχέσεις της βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνας Κασιμάτη και του πρώην βουλευτή επικρατείας της Κουμουνδούρου, Ευάγγελου Αποστολάκη, με το ΠΑΣΟΚ. Επίσης, έχουν περάσει μόλις 3 ημέρες απ’ όταν ο Νικόλας Φαραντούρης διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς ωστόσο να παραδίδει την έδρα του.

Η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη

Από την πλευρά τους, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη εξέφρασαν εκ νέου την ενόχλησή τους για τα λεγόμενα Δούκα. Όπως σημείωναν χαρακτηριστικά στο in, σε σχέση με την απόρριψη της συνεργασίας με τη ΝΔ, πρόκειται για μία ήδη ειλημμένη απόφαση που έχει εκφραστεί δημόσια με τον πιο επίσημο τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ίδιες πηγές εξέφραζαν την άποψη ότι δεν γίνεται τα στελέχη του κόμματος να διαπιστώνουν ότι ο αντίπαλος είναι η ΝΔ και την ίδια στιγμή να επαναφέρουν συνεχώς την αμφιβολία γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Κι αυτό γιατί, εκτίμησαν ότι η επανάληψη της ίδιας τοποθέτησης από την πλευρά του κ. Δούκα είναι σαν να «σπέρνει» ο ίδιος ένα κλίμα αμφισβήτησης.

Πάντως, οι γνωρίζοντες τα της πασοκικής ανθρωπογεωγραφίας και των εσωκομματικών συσχετισμών, εκτιμούν ότι στο επικείμενο συνέδριο, στα τέλη Μαρτίου, θα υπάρξουν αναδιατάξεις. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει χάσει έναν εκ των βασικών του συμμάχων, τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, είχε διαφοροποιηθεί από τον κ. Δούκα στο ζήτημα των συνεργασιών και του Αλέξη Τσίπρα.

