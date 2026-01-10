Θεσσαλονίκη: Έπεσε οροφή καταστήματος μέσα σε εμπορικό κέντρο – Στο νοσοκομείο μία 45χρονη
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, σε κατάστημα εστίασης εντός του εμπορικού κέντρου.
Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν οροφή καταστήματος έπεσε την ώρα που στους διαδρόμους υπήρχε πλήθος κόσμου.
Από το συμβάν τραυματίστηκε μια γυναίκα 45 ετών στο κεφάλι και τον αυχένα. Όπως έγινε γνωστό, η ίδια έχει τις αισθήσεις της ενώ μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
