Ανεμοστρόβιλος έβγαλε βάρκες στην στεριά στην Αλεξανδρούπολη – Ριπές ανέμου 140 χιλιομέτρων «χτύπησαν» την πόλη

Η Αλεξανδρούπολη βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με σφοδρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στην πόλη. Δέντρα ξεριζώθηκαν, βαριά αντικείμενα παρασύρθηκαν και εξοπλισμός καταστημάτων ανατράπηκε από τη δύναμη του ανέμου.

Νωρίς το βράδυ του Σαββάτου ισχυρή καταιγίδα διάρκειας περίπου 15 λεπτών έπληξε την περιοχή, με ριπές ανέμου που έφτασαν έως και τα 140 χιλιόμετρα την ώρα.

Στα πάρκα και στους κεντρικούς δρόμους, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, καθώς δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν από την ορμή του αέρα, πέφτοντας πάνω σε πεζοδρόμια και δρόμους.

Η μανία των ανέμων δεν σταμάτησε εκεί, αφού στο διάβα τους παρέσυραν και αναποδογύρισαν δίκυκλα, ενώ ακόμα και επαγγελματικά ψυγεία έξω από καταστήματα βρέθηκαν σπασμένα στο έδαφος.

Δεκάδες κάδοι απορριμμάτων αναποδογύρισαν και παρασύρθηκαν για αρκετά μέτρα, σκορπίζοντας απορρίμματα στους δρόμους ενώ τα κύματα που δημιούργησαν οι δυνατοί άνεμοι έβγαλαν τις βάρκες στην στεριά όπως φαίνεται και σε βίντεο:

Έως και 12 μποφόρ

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις αναφέρουν πως οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως και 25 κόμβους μέχρι τις πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον σταθμό του Ν.Ο.Α – Σχολές Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης 154.5 χιλιόμετρα/ώρα ήταν η ριπή του ανέμου λίγο νωρίτερα. Κατηγορία τυφώνα δηλαδή 10 με 12 Μποφώρ. Πρόκειται για ρεκόρ έντασης από τότε που λειτουργεί ο σταθμός δηλαδή από το 2018, σύμφωνα με το e-evros.

Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις σε κατοίκους και τουρίστες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν περιοχές με δέντρα, πινακίδες ή πρόχειρες κατασκευές και να ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται.

Δείτε εικόνες: