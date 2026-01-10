newspaper
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Τεκμήρια: Γενναίο ψαλίδι στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Ιανουαρίου 2026 | 15:21

Τεκμήρια: Γενναίο ψαλίδι στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης

Το νέο σύστημα για τα τεκμήρια διαβίωσης φέρνει ανάσα στους φορολογούμενους – Παραδείγματα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σάκχαρο: Ρυθμίζεται καλύτερα στο φυσικό φως;

Σάκχαρο: Ρυθμίζεται καλύτερα στο φυσικό φως;

Spotlight

Φορολογική ανάσα θα πάρουν φέτος περίπου 500.000 φορολογούμενοι μετά το «ψαλίδι» που μπήκε στα τεκμήρια διαβίωσης.

Οι αλλαγές εφαρμόζονται από το φορολογικό έτος 2025 για τα εισοδήματα που θα δηλωθούν φέτος στην Eφορία και οδηγούν σε σαφώς πιο «ελαφριά» εκκαθαριστικά.

Τα νέα τεκμήρια προβλέπουν γενναίο ψαλίδι στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης: έως 30% μείωση για κατοικίες και σκάφη αναψυχής, ενώ για τα αυτοκίνητα η μείωση φτάνει το 50%.

Τα νέα τεκμήρια

Οι μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης προβλέπουν τα εξής:

Κατοικίες: Το τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της και μειώνεται ως εξής:

  • Μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 28 ευρώ ανά τ.μ. (από 40 ευρώ/ τ.μ.).
  • Από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 45 ευρώ ανά τ.μ. (από 65 ευρώ/τ.μ.).
  • Από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 77 ευρώ ανά τ.μ (από 110 ευρώ/τ.μ.).
  • Από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 140 ευρώ ανά τ.μ. (από 200 ευρώ/τ.μ.).
  • Από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 280 ευρώ ανά τ.μ. (από 400 ευρώ/ τ.μ.).

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 30% (από 40% σήμερα) για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τ.μ. και κατά 58% (από 70%) για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό.

Παραδείγματα: Για κύρια κατοικία 80 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.750 ευρώ το τετραγωνικό, το τεκμήριο διαβίωσης από 3.200 ευρώ μειώνεται σε 2.240 ευρώ (μείωση 30%).

Αυτοκίνητα: Οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων διαβίωσης αφορούν ιδιοκτήτες ΙΧ παλαιότητας έως 15 ετών, δηλαδή όσα έχουν ταξινομηθεί από την 1η Νοεμβρίου 2010. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των τεκμηρίων για τα ΙΧ ακολουθεί το σύστημα υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα:

  • Για όλα τα ΙΧ παλαιότητας μέχρι 15 ετών, δηλαδή για όσα έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές Co2 (κατ’ αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας), με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών, προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των 10 ετών. Από αυτόν τον νέο τρόπο υπολογισμού θα προκύψουν μειώσεις στα ποσά των τεκμηρίων, που θα είναι μεγαλύτερες και θα ξεπερνούν ακόμη και το 50% για τα ΙΧ νέας τεχνολογίας και παλαιότητας μέχρι 5 ετών και μικρότερες για αυτοκίνητα παλαιότητας 10 ετών.
  • Για τα ΙΧ «ηλικίας» μεγαλύτερης των 15 ετών, δηλαδή για όσα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην ΕΕ μέχρι και το 2010, τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Παράδειγμα: Με το νέο σύστημα, για ένα αυτοκίνητο 1.800 κυβικών το οποίο είναι καινούργιο και έχει χαμηλές εκπομπές ρύπων (99 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα), το τεκμήριο διαβίωσης μειώνεται κατά 73,7% και από 7.600 ευρώ κατεβαίνει στα 2.000 ευρώ.

Σκάφη αναψυχής: Για τα σκάφη σήμερα η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του.

Ειδικότερα:

  • κατά 15% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 5 έτη και μέχρι 10 έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και
  • 30% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.

Παράδειγμα: Για ταχύπλοο 5 μέτρων το τεκμήριο από 4.000 ευρώ μειώνεται στα 2.800 ευρώ (μείωση 30%).

Πηγή ΟΤ

Business
Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Ακίνητα
Airbnb: Επεκτείνεται το «μπλόκο» στη βραχυχρόνια μίσθωση [πίνακας]

Airbnb: Επεκτείνεται το «μπλόκο» στη βραχυχρόνια μίσθωση [πίνακας]

Outsourcing: Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ – Κερδισμένοι και χαμένοι
Στοιχεία Eurostat 10.01.26

Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ λόγω του outsourcing - Κερδισμένοι και χαμένοι

H εξωτερική ανάθεση (outsourcing) προκαλεί σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου μεγάλες ανισότητες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ - Πώς βγήκαν μπροστά Ιρλανδία, Τσεχία και Ισπανία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αγρότες: Αποφασίζουν σήμερα την τακτική τους για το ραντεβού με τον Μητσοτάκη
Τι αποφασίζουν 10.01.26

Τα βλέμματα στη Νίκαια: Σήμερα οι κρίσιμες αποφάσεις για τη «γραμμή» διαλόγου και το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Οι αγρότες αποφασίζουν σήμερα τις «κόκκινες γραμμές» για τη συνάντησή τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Βάση διαλόγου» οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης - Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχειας των κινητοποιήσεων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις
Υπ. Ανάπτυξης 10.01.26

Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμη τη νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει ριζικά την λειτουργία των λαϊκών αγορών, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών

Σύνταξη
Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»
Αλλαγή ρότας 10.01.26

Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτής της κινηματογραφικής σειράς καταδιώξεων ήταν η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Olina, του πέμπτου πλοίου που κατέσχεσαν οι αμερικανικές δυνάμεις μέσα σε τρεις εβδομάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς
Εργασιακά δικαιώματα 10.01.26

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς

Θα δούμε πράγματι στις αρχές του 2026 περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυξήσεις μισθών, όπως υπόσχεται η Ν. Κεραμέως; Σωματεία που έχουν προσφύγει στον ΟΜΕΔ μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι Πολεοδομίες μετακομίζουν σε νέα δομή – Πότε θα μεταφερθούν στο Κτηματολόγιο
Υπό το ΥΠΕΝ 10.01.26

Οι Πολεοδομίες μετακομίζουν σε νέα δομή – Πότε θα μεταφερθούν στο Κτηματολόγιο

Η ολική αναδιάρθρωση στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών στην Ελλάδα, μεταφέρεται εκ νέου την ευθύνη από τους δήμους στο κεντρικό κράτος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Σύνταξη: Πότε συμφέρει η εξαγορά πλασματικών ετών
Αναλυτικά τι ισχύει 10.01.26

Πότε συμφέρει η εξαγορά πλασματικών ετών για να βγει κάποιος στη σύνταξη

Το «κλειδί» για θεμελίωση δικαιώματος για σύνταξη και για μείωση του ορίου ηλικίας έως και 7 χρόνια νωρίτερα - Ο ένας στους δύο ασφαλισμένους κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας

Ηλίας Γεωργάκης
«Το κρύβω;» – Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία
Καινούργιο αυτό; 10.01.26

«Το κρύβω;» - Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία

«Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία ότι κρύβω αυτό το πράγμα» είπε το διεθνές μοντέλο, Κένταλ Τζένερ, στο podcast «In Your Dreams» διαψεύδοντας τις φήμες του διαδικτύου ότι είναι «κρυφή λεσβία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μινεάπολη: «Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» – Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ
Κόσμος 10.01.26

«Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» - Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ

Η δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE συνταράσσει τις ΗΠΑ - Η σύζυγός της σε μία συγκινητική επιστολή ευχαριστεί τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους

Σύνταξη
Outsourcing: Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ – Κερδισμένοι και χαμένοι
Στοιχεία Eurostat 10.01.26

Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ λόγω του outsourcing - Κερδισμένοι και χαμένοι

H εξωτερική ανάθεση (outsourcing) προκαλεί σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου μεγάλες ανισότητες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ - Πώς βγήκαν μπροστά Ιρλανδία, Τσεχία και Ισπανία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Volley League 10.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Πανιώνιος για τη 10η αγωνιστική της Volley League. Διαδικτυακά από το ΕΡΤ Sports 1.

Σύνταξη
Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο
«Δεν θα παίζετε» 10.01.26

Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο

Η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει πως «η καταστροφική διαπλοκή ρουφάει τη ζωή και το οξυγόνο μας», προσθέτοντας ότι «το Σύνταγμα της χώρας έχει μετατραπεί σε κουρελόχαρτο»

Σύνταξη
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα – Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι
Καιρός 10.01.26

«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στην Τρίτη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης - «Σχεδόν βέβαιο ότι η Αττική θα επηρεαστεί από το χιόνι»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Με βίντεο AI εκθειάζει τον εαυτό του για τα δέκα χρόνια… επιτυχιών στο τιμόνι της ΝΔ
Μόνο... επιτυχίες 10.01.26

Μητσοτάκης εκθειάζει Μητσοτάκη για τα 10 χρόνια στο τιμόνι της ΝΔ με ένα βίντεο AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν περίμενε να του θυμίσουν άλλοι τις επιτυχίες του, ούτε να τον ευχαριστήσουν για την προσφορά του στη ΝΔ. Φρόντισε να θυμίσει σε όλους μας τις στιγμές που τον σημάδεψαν με μία αναδρομή μέσω AI

Σύνταξη
Υποκλοπές: Πως ο μάρτυρας Σωτήρης Ντάλλας επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του in για την Media Naranja
Πολιτική 10.01.26

Υποκλοπές: Πως ο μάρτυρας Σωτήρης Ντάλλας επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του in για την Media Naranja

Το δεξί χέρι του Γιάννη Λαβράνου μπορεί να έπεσε σε σωρεία αντιφάσεων καταθέτοντας στη δίκη για τις υποκλοπές, επιβεβαίωσε ωστόσο περίτρανα τις αποκαλύψεις του in για τους νέους συνεργάτες του επιχειρηματία Γ. Λαβράνου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τρομερή στιγμή: Ο Ελ Κααμπί πανηγύρισε την πρόκριση του Μαρόκο με τα παιδιά του (vid)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Τρομερή στιγμή: Ο Ελ Κααμπί πανηγύρισε την πρόκριση του Μαρόκο με τα παιδιά του (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση του Μαρόκο στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και δεν γινόταν να μην το κάνει μαζί με τα παιδιά του…

Σύνταξη
Ισχυροί άνεμοι: Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου Αντιρρίου – Προβλήματα στο λιμάνι της Γλύφας
Κακοκαιρία 10.01.26

Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου - Αντιρρίου λόγω ισχυρών ανέμων - Προβλήματα στο λιμάνι της Γλύφας

Η μετακίνηση των αυτοκινήτων στο Ρίο Αντίρριο γίνεται μέσω της ομώνυμης γέφυρας - Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι μεγέθους δοκιμάζουν το νέο λιμάνι της Γλύφας

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλει να φύγει η κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 10.01.26

Τσουκαλάς: Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλει να φύγει η κυβέρνηση

Πυρά κατά της κυβέρνησης από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία

Σύνταξη
Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης
Η φωνή της 10.01.26

Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης

Η ηθοποιός της θρυλικής σειρά των 80s, «Νταντά», η Φραν Ντρέσερ, λέει στο People ότι το να της πουν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει παιδιά μετά τον καρκίνο ήταν «ένα πικρό χάπι που έπρεπε να καταπιεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σέρρες: Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο
Στις Σέρρες 10.01.26

Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο - Τι είπε η θεία του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τραγωδία στις Σέρρες και συγκεκριμένα για τον ανήλικο που κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος χτύπησε βάναυσα τον 17χρονο που αποτέλεσμα ο τελευταίος να καταλήξει ύστερα από διαπληκτισμό που είχαν για ένα κορίτσι. Μιλώντας στο MEGA η θεία του 16χρονου επεσήμανε ότι η αδιαφορία όλων οδήγησε […]

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)
Τι είπε 10.01.26

Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την φανέλα του Λεμπρόν Τζέιμς που πήρε μετά το ματς, αλλά και το ενδεχόμενο να βρέθηκαν αντιμέτωποι για τελευταία φορά.

Σύνταξη
