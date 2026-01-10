Φορολογική ανάσα θα πάρουν φέτος περίπου 500.000 φορολογούμενοι μετά το «ψαλίδι» που μπήκε στα τεκμήρια διαβίωσης.

Οι αλλαγές εφαρμόζονται από το φορολογικό έτος 2025 για τα εισοδήματα που θα δηλωθούν φέτος στην Eφορία και οδηγούν σε σαφώς πιο «ελαφριά» εκκαθαριστικά.

Τα νέα τεκμήρια προβλέπουν γενναίο ψαλίδι στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης: έως 30% μείωση για κατοικίες και σκάφη αναψυχής, ενώ για τα αυτοκίνητα η μείωση φτάνει το 50%.

Τα νέα τεκμήρια

Οι μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης προβλέπουν τα εξής:

Κατοικίες: Το τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της και μειώνεται ως εξής:

Μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 28 ευρώ ανά τ.μ. (από 40 ευρώ/ τ.μ.).

Από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 45 ευρώ ανά τ.μ. (από 65 ευρώ/τ.μ.).

Από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 77 ευρώ ανά τ.μ (από 110 ευρώ/τ.μ.).

Από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 140 ευρώ ανά τ.μ. (από 200 ευρώ/τ.μ.).

Από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 280 ευρώ ανά τ.μ. (από 400 ευρώ/ τ.μ.).

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 30% (από 40% σήμερα) για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τ.μ. και κατά 58% (από 70%) για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό.

Παραδείγματα: Για κύρια κατοικία 80 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.750 ευρώ το τετραγωνικό, το τεκμήριο διαβίωσης από 3.200 ευρώ μειώνεται σε 2.240 ευρώ (μείωση 30%).

Αυτοκίνητα: Οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων διαβίωσης αφορούν ιδιοκτήτες ΙΧ παλαιότητας έως 15 ετών, δηλαδή όσα έχουν ταξινομηθεί από την 1η Νοεμβρίου 2010. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των τεκμηρίων για τα ΙΧ ακολουθεί το σύστημα υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα:

Για όλα τα ΙΧ παλαιότητας μέχρι 15 ετών, δηλαδή για όσα έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές Co2 (κατ’ αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας), με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών, προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των 10 ετών. Από αυτόν τον νέο τρόπο υπολογισμού θα προκύψουν μειώσεις στα ποσά των τεκμηρίων, που θα είναι μεγαλύτερες και θα ξεπερνούν ακόμη και το 50% για τα ΙΧ νέας τεχνολογίας και παλαιότητας μέχρι 5 ετών και μικρότερες για αυτοκίνητα παλαιότητας 10 ετών.

Για τα ΙΧ «ηλικίας» μεγαλύτερης των 15 ετών, δηλαδή για όσα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην ΕΕ μέχρι και το 2010, τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Παράδειγμα: Με το νέο σύστημα, για ένα αυτοκίνητο 1.800 κυβικών το οποίο είναι καινούργιο και έχει χαμηλές εκπομπές ρύπων (99 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα), το τεκμήριο διαβίωσης μειώνεται κατά 73,7% και από 7.600 ευρώ κατεβαίνει στα 2.000 ευρώ.

Σκάφη αναψυχής: Για τα σκάφη σήμερα η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του.

Ειδικότερα:

κατά 15% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 5 έτη και μέχρι 10 έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και

30% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.

Παράδειγμα: Για ταχύπλοο 5 μέτρων το τεκμήριο από 4.000 ευρώ μειώνεται στα 2.800 ευρώ (μείωση 30%).

Πηγή ΟΤ