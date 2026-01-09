ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν δύο άτομα στο Πόρτλαντ

Οριακά πέρασαν 24 ώρες από την δολοφονία μιας 37χρονης μητέρας 3 παιδιών στην Μινεάπολη πέρασαν, όταν στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, πόλη της οποίας ο δήμαρχος είχε εκφράσει την αλληλεγγύη του στην πόλη της Μινεάπολης, ώσπου πράκτορας ή πράκτορες της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των Η.Π.Α. – CBP πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δύο άτομα.

Ένας άνδρας και μια γυναίκα τραυματίστηκαν και νοσηλεύτηκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία του Πόρτλαντ. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί και η κατάστασή τους είναι άγνωστη. Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες που προέρχονται από το Πόρτλαντ, κάνουν λόγο για ισπανόφωνους.

To ζευγάρι πυροβολήθηκε και διέφυγε σε άλλο σημείο, τηλεφώνησαν στην αστυνομία, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν το ζευγάρι, τους έβαλαν αιμοστατικούς επιδέσμους με την μέθοδο του τουρνικέ και τους μετέφεραν εσπευσμένα σε νοσοκομεία. Η κατάστασή τους παραμένει άγνωστη, καθώς το FBI διεξάγει την έρευνα, χωρίς να έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τους λόγους που οι πράκτορες πυροβόλησαν.

<br />

Η αστυνομία του Πόρτλαντ καλεί τον κόσμο να παραμείνει ήρεμος

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Πόρτλαντ, Μπομπ Ντέι, κάλεσε σε ηρεμία εν μέσω της έντασης που επικρατεί στην κοινότητα, ενώ ο δήμαρχος Κιθ Γουίλσον χαρακτήρισε το περιστατικό ως βαθιά ανησυχητικό και επέκρινε τις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις. Η πόλη, η οποία αποτελεί περιοχή ασύλου, αντιμετωπίζει νέες τριβές σχετικά με την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων.