Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
«Η πρόταση της κυβέρνησης αφορά μόνο όσους δεν χρωστούν μέχρι σήμερα - πρόκειται για εμπαιγμό των αγροτών που είναι βυθισμένοι στα χρέη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης
Με αγρότες από το Αμύνταιο, την Εορδαία και τη Βεγορίτιδα συζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στον Φιλώτα, ο οποίος επανέλαβε την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για το αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και τη διαμόρφωση του παγίου στα 5 ευρώ/μήνα.
«Υπάρχουν δυνατότητες να κινηθεί η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση, όταν άλλωστε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάτω από τα 8,5 λεπτά που είναι η κυβερνητική εξαγγελία. Όταν μάλιστα η πρόταση της κυβέρνησης αφορά μόνο όσους δεν χρωστούν μέχρι σήμερα, πρόκειται για εμπαιγμό των αγροτών που είναι βυθισμένοι στα χρέη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης
Κάνοντας ειδική μνεία στην θέση του ΠΑΣΟΚ για ενεργειακές κοινότητες παραγωγών, κτηνοτρόφων και συνεταιρισμών για περαιτέρω μείωση του κόστους ενέργειας που επωμίζονται, επέμεινε ότι «ο ενεργειακός χώρος – αυτός που απομένει – πρέπει να δοθεί κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς, ώστε να διασφαλίσουμε το χαμηλό ενεργειακό κόστος».
«Ο Βορίδης κατηγορούσε την ΑΑΔΕ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»
Αναφερόμενος στη διαφάνεια, ο ορόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «η κυβέρνηση παρουσιάζει ως λύση τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, που οι ίδιοι όμως κατηγορούσαν ότι δεν έλεγχε τα συμβόλαια, με αποτέλεσμα το ριφιφί στις βασικές ενισχύσεις», υπενθυμίζοντας τις δηλώσεις του Μάκη Βορίδη όταν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με τις οποίες είχε καταστήσει αρμόδια την ΑΑΔΕ για τον έλεγχο νομιμότητας μισθωτηρίων και δηλώσεων ιδιοκτησίας.
Τέλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης θύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένα καταθέσει τροπολογία για αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία με τα ίδια κριτήρια, την οποία όμως απέρριπτε η κυβέρνηση με το επιχείρημα ότι δήθεν «θα ενισχύσει το λαθρεμπόριο».
«Σήμερα η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα το κάνει. Γιατί δεν το εφάρμοσε εδώ και τρία χρόνια που το καταθέτει το ΠΑΣΟΚ ως τροπολογία;», αναρωτήθηκε δηκτικά.
