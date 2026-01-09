Ξυλοκόπησαν 16χρονη μαθήτρια από την Κίνα στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 4 ανήλικες

Θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις συνομήλικές της έπεσε χθες το μεσημέρι στον Άγιο Παντελεήμονα μία 16χρονη μαθήτρια με καταγωγή από την Κίνα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν τις τέσσερις κοπέλες και τις οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί συνελήφθησαν για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία, ενώ συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Κοντά στο σχολείο

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τη 1, στη συμβολή των οδών Καμπάνη και Αγίου Μελετίου κοντά στο σχολείο της 16χρονης.

Η ανήλικη φέρεται να ξυλοκοπήθηκε άγρια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Η 16χρονη διακομίστηκε σε κακή κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με μαρτυρίες συμμαθητών της, «δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο για την κατάσταση της υγείας της».

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί μαρτυρία συμμαθητή του αδελφού της 16χρονης, ο οποίος ανέφερε ότι «όλα έγιναν για ένα αγόρι». Ωστόσο, οι ακριβείς αιτίες του ξυλοδαρμού δεν έχουν επισήμως διευκρινιστεί, καθώς η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.