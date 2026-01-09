3+1 μεγάλες δίκες με πολιτικό αποτύπωμα

Το 2026 είναι για τη Δικαιοσύνη ένα (ακόμα) κρίσιμο έτος, καθώς αναμένεται να κινηθεί σε τροχιά σοβαρών υποθέσεων, που εκτός από το ποινικό αποτύπωμα έχουν αντανάκλαση σε πολιτικό επίπεδο. Δεν είναι μάλιστα λίγοι εκείνοι που επιμένουν ότι οι δικαστικές εξελίξεις των επόμενων μηνών μπορούν να λειτουργήσουν ως επιταχυντής πολιτικών εξελίξεων.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι μέσα από τέτοιου είδους υποθέσεις η Δικαιοσύνη μπορεί να αποκτήσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών

Η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς, η πολυεπίπεδη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εξελίξεις στη δίκη των τηλεφωνικών υποκλοπών, που αναδεικνύεται σε μια από τις πλέον σοβαρές υποθέσεις με ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα, αλλά και η απόφαση για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής αποτελούν ένα δικαστικό – πολιτικό μείγμα με απρόβλεπτες διαστάσεις.

Οπως λένε στα «ΝΕΑ» πηγές από τον χώρο της Δικαιοσύνης, η καθεμία από αυτές τις δικογραφίες και όλες μαζί μοιάζουν με μια δύσκολη εξίσωση με πολλές άγνωστες παραμέτρους. Δεν είναι μόνο η ιδιαίτερη βαρύτητα και η κοινωνική φόρτιση που κουβαλούν αυτές οι υποθέσεις, αλλά και οι αποφάσεις τις οποίες θα κληθούν να λάβουν οι δικαστικοί λειτουργοί που θα τις χειριστούν.

Αποφάσεις που διαμορφώνονται με βάση όσα συμβαίνουν στις δικαστικές αίθουσες, εκεί όπου χτυπά η «καρδιά» των ποινικών υποθέσεων και οι δικαστές, με οδηγό τα στοιχεία της κάθε δικογραφίας και την ανεξαρτησία τους, εκπληρώνουν τον συνταγματικό τους ρόλο, στέλνοντας παράλληλα και μηνύματα προς την κοινωνία.

Πολλοί μάλιστα υποστηρίζουν την άποψη ότι μέσα από τέτοιου είδους υποθέσεις η Δικαιοσύνη μπορεί να αποκτήσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, που, όπως έχει αποτυπωθεί σε δημοσκοπικά ευρήματα, τα τελευταία χρόνια παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Τέμπη

Αναμφισβήτητα οι δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών προκαλούν κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στη βασική δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία που έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσεις στις 23 Μαρτίου 2026, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στη Λάρισα, αλλά και στις δύο ανακρίσεις σε επίπεδο Ειδικού Δικαστηρίου που βρίσκονται σε εξέλιξη μετά την άδεια της Βουλής για την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην υπουργού Κώστα Αχ. Καραμανλή για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (πλημμέλημα).

Η ανακριτική διαδικασία που διενήργησε η αρεοπαγίτης Φωτεινή Μηλιώνη για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και επτά ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο «μπάζωμα» στον χώρο του δυστυχήματος ολοκληρώθηκε και μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται το δικαστικό συμβούλιο να εκδώσει το βούλευμά του, από το οποίο θα κριθεί αν η υπόθεση θα παραπεμφθεί ή όχι στο Ειδικό Δικαστήριο. Από την πλευρά του ο αρεοπαγίτης Ηλίας Γιαρένης βρίσκεται σε πιο πρώιμο δικονομικό στάδιο, καθώς αφενός η δίωξη για τον πρώην υπουργό ασκήθηκε μεταγενέστερα και αφετέρου έχει να ερευνήσει και τις τυχόν ποινικές ευθύνες για πρώην γραμματείς με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας που διαβίβασε ο εφέτης-ειδικός ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης. Για την υπόθεση των Τεμπών βρίσκεται σε εξέλιξη μια ακόμα σημαντική δίκη που αφορά τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας και με ενδιαφέρον αναμένεται και εκεί η απόφαση της Δικαιοσύνης.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Η υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως «λερναία ύδρα». Το κλιμάκιο των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων συνεχίζει με απόλυτη μυστικότητα την έρευνά του. Ετσι, την ώρα που διαφορετικές πτυχές της υπόθεσης φτάνουν στα ακροατήρια και ήδη έχουν επιβληθεί οι πρώτες ποινές, οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν οδηγήσει στην αποκάλυψη των πρώτων εγκληματικών οργανώσεων. Το ενδιαφέρον όλων, όμως, στρέφεται εκ των πραγμάτων στη δικογραφία που αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημ, καθώς, όπως αναφέρουν πληροφορίες, αφορά και πολιτικά πρόσωπα, για τα οποία, εάν τελικά επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, θα πρέπει να ζητηθεί άδεια από τη Βουλή προκειμένου να κληθούν από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόποινης πράξης. Η δικογραφία αυτή, ακριβώς λόγω της ιδιότητας των προσώπων που βρίσκονται υπό έλεγχο, αποκτά και ιδιαίτερες πολιτικές διαστάσεις.

Υποκλοπές

Η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, αποδεικνύεται σε μια από τις πλέον σοβαρές δίκες, καθώς στη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας έχουν προκύψει νέα στοιχεία που θα πρέπει να αξιολογηθούν από το δικαστήριο. Τόσο ο πρόεδρος όσο και ο εισαγγελέας με τις ερωτήσεις τους έχουν φωτίσει άγνωστες πτυχές της τόσο σοβαρής αυτής υπόθεσης, ενώ με την κλήτευση των νέων μαρτύρων αποκαλύπτονται στοιχεία και προκύπτουν πρόσωπα που ουδείς γνωρίζει πού μπορεί να οδηγήσουν το δικαστήριο, το οποίο με προσήλωση στους δικονομικούς κανόνες και με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας των τεσσάρων ιδιωτών κατηγορουμένων αναζητεί την αλήθεια προς κάθε κατεύθυνση.

Χρυσή Αυγή

Δεκατρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και έξι χρόνια μετά την ιστορική πρωτόδικη απόφαση που έκρινε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση, μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 αναμένεται η ετυμηγορία των δικαστών του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας.

Η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου ύστερα από πολυήμερη αγόρευση έχει ήδη εισηγηθεί την ενοχή των κατηγορουμένων όπως και πρωτοδίκως, εξηγώντας με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας γιατί, κατά την κρίση της, το κόμμα της Χρυσής Αυγής λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση.

Σε λίγες μέρες ξεκινούν οι αγορεύσεις των δικηγόρων και των δύο πλευρών, με την απόφαση, όπως εκτιμάται, να ανακοινώνεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»