Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη
3+1 μεγάλες δίκες με πολιτικό αποτύπωμα
Ελλάδα 09 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

3+1 μεγάλες δίκες με πολιτικό αποτύπωμα

Η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εξελίξεις στη δίκη των υποκλοπών και η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή αποτελούν ένα δικαστικό - πολιτικό μείγμα με απρόβλεπτες διαστάσεις

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Vita.gr
Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Spotlight

Το 2026 είναι για τη Δικαιοσύνη ένα (ακόμα) κρίσιμο έτος, καθώς αναμένεται να κινηθεί σε τροχιά σοβαρών υποθέσεων, που εκτός από το ποινικό αποτύπωμα έχουν αντανάκλαση σε πολιτικό επίπεδο. Δεν είναι μάλιστα λίγοι εκείνοι που επιμένουν ότι οι δικαστικές εξελίξεις των επόμενων μηνών μπορούν να λειτουργήσουν ως επιταχυντής πολιτικών εξελίξεων.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι μέσα από τέτοιου είδους υποθέσεις η Δικαιοσύνη μπορεί να αποκτήσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών

Η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς, η πολυεπίπεδη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εξελίξεις στη δίκη των τηλεφωνικών υποκλοπών, που αναδεικνύεται σε μια από τις πλέον σοβαρές υποθέσεις με ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα, αλλά και η απόφαση για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής αποτελούν ένα δικαστικό – πολιτικό μείγμα με απρόβλεπτες διαστάσεις.

Οπως λένε στα «ΝΕΑ» πηγές από τον χώρο της Δικαιοσύνης, η καθεμία από αυτές τις δικογραφίες και όλες μαζί μοιάζουν με μια δύσκολη εξίσωση με πολλές άγνωστες παραμέτρους. Δεν είναι μόνο η ιδιαίτερη βαρύτητα και η κοινωνική φόρτιση που κουβαλούν αυτές οι υποθέσεις, αλλά και οι αποφάσεις τις οποίες θα κληθούν να λάβουν οι δικαστικοί λειτουργοί που θα τις χειριστούν.

Αποφάσεις που διαμορφώνονται με βάση όσα συμβαίνουν στις δικαστικές αίθουσες, εκεί όπου χτυπά η «καρδιά» των ποινικών υποθέσεων και οι δικαστές, με οδηγό τα στοιχεία της κάθε δικογραφίας και την ανεξαρτησία τους, εκπληρώνουν τον συνταγματικό τους ρόλο, στέλνοντας παράλληλα και μηνύματα προς την κοινωνία.

Πολλοί μάλιστα υποστηρίζουν την άποψη ότι μέσα από τέτοιου είδους υποθέσεις η Δικαιοσύνη μπορεί να αποκτήσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, που, όπως έχει αποτυπωθεί σε δημοσκοπικά ευρήματα, τα τελευταία χρόνια παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Τέμπη

Αναμφισβήτητα οι δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών προκαλούν κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στη βασική δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία που έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσεις στις 23 Μαρτίου 2026, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στη Λάρισα, αλλά και στις δύο ανακρίσεις σε επίπεδο Ειδικού Δικαστηρίου που βρίσκονται σε εξέλιξη μετά την άδεια της Βουλής για την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην υπουργού Κώστα Αχ. Καραμανλή για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (πλημμέλημα).

Η ανακριτική διαδικασία που διενήργησε η αρεοπαγίτης Φωτεινή Μηλιώνη για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και επτά ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο «μπάζωμα» στον χώρο του δυστυχήματος ολοκληρώθηκε και μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται το δικαστικό συμβούλιο να εκδώσει το βούλευμά του, από το οποίο θα κριθεί αν η υπόθεση θα παραπεμφθεί ή όχι στο Ειδικό Δικαστήριο. Από την πλευρά του ο αρεοπαγίτης Ηλίας Γιαρένης βρίσκεται σε πιο πρώιμο δικονομικό στάδιο, καθώς αφενός η δίωξη για τον πρώην υπουργό ασκήθηκε μεταγενέστερα και αφετέρου έχει να ερευνήσει και τις τυχόν ποινικές ευθύνες για πρώην γραμματείς με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας που διαβίβασε ο εφέτης-ειδικός ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης. Για την υπόθεση των Τεμπών βρίσκεται σε εξέλιξη μια ακόμα σημαντική δίκη που αφορά τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας και με ενδιαφέρον αναμένεται και εκεί η απόφαση της Δικαιοσύνης.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Η υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως «λερναία ύδρα». Το κλιμάκιο των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων συνεχίζει με απόλυτη μυστικότητα την έρευνά του. Ετσι, την ώρα που διαφορετικές πτυχές της υπόθεσης φτάνουν στα ακροατήρια και ήδη έχουν επιβληθεί οι πρώτες ποινές, οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν οδηγήσει στην αποκάλυψη των πρώτων εγκληματικών οργανώσεων. Το ενδιαφέρον όλων, όμως, στρέφεται εκ των πραγμάτων στη δικογραφία που αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημ, καθώς, όπως αναφέρουν πληροφορίες, αφορά και πολιτικά πρόσωπα, για τα οποία, εάν τελικά επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, θα πρέπει να ζητηθεί άδεια από τη Βουλή προκειμένου να κληθούν από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόποινης πράξης. Η δικογραφία αυτή, ακριβώς λόγω της ιδιότητας των προσώπων που βρίσκονται υπό έλεγχο, αποκτά και ιδιαίτερες πολιτικές διαστάσεις.

Υποκλοπές

Η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, αποδεικνύεται σε μια από τις πλέον σοβαρές δίκες, καθώς στη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας έχουν προκύψει νέα στοιχεία που θα πρέπει να αξιολογηθούν από το δικαστήριο. Τόσο ο πρόεδρος όσο και ο εισαγγελέας με τις ερωτήσεις τους έχουν φωτίσει άγνωστες πτυχές της τόσο σοβαρής αυτής υπόθεσης, ενώ με την κλήτευση των νέων μαρτύρων αποκαλύπτονται στοιχεία και προκύπτουν πρόσωπα που ουδείς γνωρίζει πού μπορεί να οδηγήσουν το δικαστήριο, το οποίο με προσήλωση στους δικονομικούς κανόνες και με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας των τεσσάρων ιδιωτών κατηγορουμένων αναζητεί την αλήθεια προς κάθε κατεύθυνση.

Χρυσή Αυγή

Δεκατρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και έξι χρόνια μετά την ιστορική πρωτόδικη απόφαση που έκρινε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση, μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 αναμένεται η ετυμηγορία των δικαστών του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας.

Η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου ύστερα από πολυήμερη αγόρευση έχει ήδη εισηγηθεί την ενοχή των κατηγορουμένων όπως και πρωτοδίκως, εξηγώντας με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας γιατί, κατά την κρίση της, το κόμμα της Χρυσής Αυγής λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση.

Σε λίγες μέρες ξεκινούν οι αγορεύσεις των δικηγόρων και των δύο πλευρών, με την απόφαση, όπως εκτιμάται, να ανακοινώνεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Vita.gr
Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

World
Συμφωνία EE-Mercosur: Το γαλλικό «όχι» στη συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αμερικής

Συμφωνία EE-Mercosur: Το γαλλικό «όχι» στη συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αμερικής

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό
Ελλάδα 09.01.26

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό

Οπως αναφέρει το λιμενικό σώμα -ελληνική ακτοφυλακή, προς το παρόν δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τον Αργοσαρωνικό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και τα δύο πρωινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων

Σύνταξη
FIR Αθηνών: Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια
FIR Αθηνών 09.01.26

Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια

Στο μικροσκόπιο των ερευνών η «κατάρρευση» των ραδιοτηλεφωνικών επικοινωνιών του ΚΕΠΑΘΜ και η εκδήλωση βλάβης στον ψηφιακό τηλεχειρισμό του πομπού του Υμηττού, με αποτέλεσμα το χάος στα αεροδρόμια

Κώστας Ντελέζος
Κορινθία: Κόντρες έκανε ο 17χρονος οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε σε σπίτι – Έγκυος η 20χρονη που ήταν μαζί του
Ελλάδα 08.01.26

Κορινθία: Κόντρες έκανε ο 17χρονος οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε σε σπίτι – Έγκυος η 20χρονη που ήταν μαζί του

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στα Εξαμίλια Κορινθίας όπου σκοτώθηκαν ο 17χρονος οδηγός και η 20χρονη συνοδηγός

Σύνταξη
Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;
Πυρετώδεις διαβουλεύσεις 08.01.26

Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;

Το επίκεντρο της συζήτησης αυτήν τη στιγμή στους κόλπους των αγροτοκτηνοτρόφων είναι με ποια αιτήματα και ποια βάση διαλόγου θα προσέλθουν οι ίδιοι στο Μαξίμου, τι θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό και πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση από εκεί που την άφησε η πλευρά της κυβέρνησης μετά την εξειδίκευση των μέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων
Ελλάδα 08.01.26

«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων

Τα δεδομένα του καιρού στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και τα φαινόμενα που θα επικρατήσουν έχουν προκαλέσει διαμάχες στο χώρο των μετεωρολόγων

Σύνταξη
Χαλκιδική: Έστησε καρτέρι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον συμπέθερό του στην Αρναία – Στο νοσοκομείο ο 52χρονος
Ελλάδα 08.01.26

Χαλκιδική: Έστησε καρτέρι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον συμπέθερό του στην Αρναία – Στο νοσοκομείο ο 52χρονος

Ο 61χρνος δράστης εντοπίστηκε στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου στην Αρναία και συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκε και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση

Σύνταξη
Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Ήταν θύμα bullying» λέει η μητέρα του
Ελλάδα 08.01.26

Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Ήταν θύμα bullying» λέει η μητέρα του

Η οικογένεια αποχαιρέτισε σήμερα τον 15χρονο στη Χαλκίδα ζητώντας, όσοι παρευρεθούν να φορούν λευκά ρούχα και να κρατούν από ένα λευκό μπαλόνι

Σύνταξη
Έκρυθμη η κατάσταση στη Θήβα: Αγρότες έβαλαν φωτιές – Πιθανή παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 08.01.26

Έκρυθμη η κατάσταση στη Θήβα: Αγρότες έβαλαν φωτιές – Πιθανή παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αγρότες της Θήβας επιμένουν ότι οι δρόμοι δεν πρόκειται να ανοίξουν, εκτός από τα περιστατικά με προβλήματα υγείας που θα περάσουν κατ' εξαίρεση.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Δεκεμβρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό
Ελλάδα 09.01.26

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό

Οπως αναφέρει το λιμενικό σώμα -ελληνική ακτοφυλακή, προς το παρόν δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τον Αργοσαρωνικό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και τα δύο πρωινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων

Σύνταξη
Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ
Οικονομία 09.01.26

Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ

Με νέα απόφασή τους, οι ανώτατοι δικαστές υπενθυμίζουν ότι η στατική επικινδυνότητα δεν αρκεί από μόνη της για κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων χωρίς αρχιτεκτονική αξιολόγηση

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού
Fizz 09.01.26

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού

Δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε το αίτημα του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν για νέα δίκη, κρίνοντας ότι οι ενστάσεις ενόρκων δεν επηρέασαν την ετυμηγορία. Ανοιχτή παραμένει η κατηγορία βιασμού του 2013, με τον 73χρονο να παραμένει κρατούμενος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης
Με κακόβουλη παρέμβαση 09.01.26

Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν προστατεύονται από κακόβουλους χειρισμούς, με κίνδυνο για υπόδειξη εξαιρετικά επιβλαβών συστάσεων για φάρμακα και θεραπείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»
Κινούμενη άμμος 09.01.26

Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»

Εκτοξεύοντας ένθεν κακείθεν απειλές μετά την ωμή παρέμβαση στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ ποντάρει τα «ρέστα» της σε καθεστωτική ανατροπή στην κομμουνιστική Κούβα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
FIR Αθηνών: Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια
FIR Αθηνών 09.01.26

Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια

Στο μικροσκόπιο των ερευνών η «κατάρρευση» των ραδιοτηλεφωνικών επικοινωνιών του ΚΕΠΑΘΜ και η εκδήλωση βλάβης στον ψηφιακό τηλεχειρισμό του πομπού του Υμηττού, με αποτέλεσμα το χάος στα αεροδρόμια

Κώστας Ντελέζος
Ασφαλιστικό: 7+1 αλλαγές – ανατροπές φέρνει ο νέος χρόνος
Στόχος ο εξορθολογισμός 09.01.26

7+1 αλλαγές - ανατροπές φέρνει στο ασφαλιστικό ο νέος χρόνος

Στο νέο ασφαλιστικό προβλέπεται εξομοίωση όλων των παροχών, όπως επίδομα ασθενείας, μητρότητας, αναπηρίας, εργατικού ατυχήματος και έξοδα κηδείας στο επίπεδο που ισχύει στο πρώην ΙΚΑ

Ηλίας Γεωργάκης
Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας
Κόσμος 09.01.26

Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου, τα ένατα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου και τεράστια ανεκμετάλλευτα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ λέει ότι θα συναντήσει τη Ματσάδο την προσεχή εβδομάδα
Βενεζουέλα 09.01.26

Ο Τραμπ «αδημονεί» να συναντηθεί με τη Ματσάδο την προσεχή εβδομάδα

«Θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα» και «ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε εάν σχεδιάζει να συναντηθεί με τη Ματσάδο στον απόηχο της πρόσφατης επίθεσης στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι «εναπόκειται» στον Σι Τζινπίνγκ το τι θα κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν
New York Times 09.01.26

Τραμπ: «Εναπόκειται» στον Σι το τι θα κάνει με την Ταϊβάν

«Εναπόκειται» στον Σι Τζινπίνγκ το τι θα κάνει με την Ταϊβάν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτώμενος εάν η Βενεζουέλα αποτελεί «προηγούμενο» που ενδεχομένως να θελήσει να εκμεταλλευθεί το Πεκίνο.

Σύνταξη
Ονδούρα: Βουλευτής τραυματίζεται από εκρηκτικό μηχανισμό που ερρίφθη εναντίον της έξω από το Κογκρέσο
Ονδούρα 09.01.26

Επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό σε βουλευτή έξω από το Κογκρέσο

Βουλευτής σταμάτησε έξω από το Κογκρέσο της Ονδούρας για δηλώσεις σε εκπροσώπους του Τύπου και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, εκρηκτικός μηχανισμός ερρίφθη εναντίον της, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Σύνταξη
To υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ κατηγορεί τα θύματα του Πόρτλαντ πως «χρησιμοποίησαν το όχημα ως όπλο»
«Αυτοάμυνα» 09.01.26

To υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ κατηγορεί τα θύματα του Πόρτλαντ πως «χρησιμοποίησαν το όχημα ως όπλο»

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, Κιθ Γουίλσον ζητά να σταματήσουν άμεσα όλες οι επιχειρήσεις ομοσπονδιακών σωμάτων ασφαλείας στην πόλη του. Την ίδια στιγμή το υπουργείο Εσωτερικών κατηγορεί τα θύματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν δύο άτομα στο Πόρτλαντ
Κόσμος 09.01.26 Upd: 03:02

ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν δύο άτομα στο Πόρτλαντ

Πράκτορας της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των Η.Π.Α. - CBP φέρεται να άνοιξε πυρ και χτύπησαν δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα στο Πόρτλαντ. Άγνωστη η κατάσταση της υγείας τους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια – Χάος στο Ιράν με τους Φρουρούς της Επανάστασης να βγαίνουν στον δρόμο [βίντεο]
Κόσμος 09.01.26

Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια - Χάος στο Ιράν με τους Φρουρούς της Επανάστασης να βγαίνουν στον δρόμο

Οι συγκρούσεις στο Ιράν μεταξύ διαδηλωτών και σωμάτων ασφαλείας δεν λένε να κοπάσουν με νεκρούς και τραυματίες και από τις δύο μεριές. Οι Φρουροί της Επανάστασης λαμβάνουν ρόλο αστυνόμευσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

