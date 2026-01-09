Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς X: Έχουμε αμφιβολίες για τη συμμόρφωσή σας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέταξε την πλατφόρμα X (πρώην Twitter) του Ίλον Μασκ να διατηρήσει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης, Grok, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενόσω η Ένωση διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανόνες του, αφού το καταδίκασε για την παραγωγή σεξουαλικών εικόνων.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Σουηδία συμμετείχε την Πέμπτη στην άσκηση κριτικής προς το X, λέγοντας ότι οι εικόνες που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη είναι απαράδεκτες, αφότου ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας έγινε στόχος ενός χρήστη του Grok αυτή την εβδομάδα.

Η Επιτροπή αποφάσισε τώρα να παρατείνει μια εντολή διατήρησης που εστάλη στην X πέρυσι, η οποία αφορούσε αλγόριθμους και διάδοση παράνομου περιεχομένου, παρατείνοντάς την έως το τέλος του 2026.

«Αυτό σημαίνει ότι λέμε σε μια πλατφόρμα, φυλάξτε τα εσωτερικά σας έγγραφα, μην τα ξεφορτωθείτε, επειδή έχουμε αμφιβολίες για τη συμμόρφωσή σας… και πρέπει να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά εάν το ζητήσουμε ρητά», δήλωσε σχετικά εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει το Χ για παράνομο περιεχόμενο

Είπε ωστόσο ότι η κίνηση αυτή δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή είχε ξεκινήσει νέα επίσημη έρευνα βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος απαιτεί από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου.

Ο λογαριασμός ασφαλείας του X ανέφερε την Κυριακή ότι αφαιρεί όλο το παράνομο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, από την πλατφόρμα και έχει αναστείλει οριστικά τους εμπλεκόμενους λογαριασμούς. Ανέφερε ότι όποιος χρησιμοποιεί ή παρακινεί το Grok να δημιουργήσει παράνομο περιεχόμενο θα υποστεί τις ίδιες συνέπειες σαν να ανέβαζε παράνομο περιεχόμενο.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον χαρακτήρισε τις εικόνες ως «ένα είδος σεξουαλικής βίας» και δήλωσε: «Είναι απαράδεκτες, προσβλητικές».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κάλεσε επίσης εκ νέου το X να λάβει επείγοντα μέτρα, μετά από έκθεση του Internet Watch Foundation που ανέφερε ότι το Grok χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία σεξουαλικοποιημένων εικόνων παιδιών. «Είναι αηδιαστικό. Και δεν πρέπει να το ανεχτούμε», δήλωσε ο Στάρμερ στο εθνικό ραδιοφωνικό δίκτυο Greatest Hits Radio.

Το Internet Watch Foundation, ένας βρετανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επικεντρώνεται στην εξάλειψη της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, δήλωσε ότι εντόπισε εγκληματικές εικόνες παιδιών ηλικίας μεταξύ 11 και 13 ετών, οι οποίες φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση του Grok.

«Εργαλεία όπως το Grok κινδυνεύουν τώρα να φέρουν στο προσκήνιο σεξουαλικές εικόνες παιδιών με τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε σε ανακοίνωσή του η Ngaire Alexander, επικεφαλής της τηλεφωνικής γραμμής αναφοράς στο Internet Watch Foundation. «Αυτό είναι απαράδεκτο», κατέληξε.

Πηγή: ot.gr