Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι – Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες
Απίστευτο περιστατικό στο Σολτ Λέικ Σίτι καθώς άγνωστος, έπειτα από διαπληκτισμό κάποιος άνοιξε πυρ σε εκκλησία εν μέσω κηδείας. Τουλάχιστον δύο νεκροί
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε εκκλησία στη Σολτ Λέικ Σίτι, στην πολιτεία Γιούτα (δυτικά), όταν έπειτα από διαπληκτισμό κάποιος άνοιξε πυρ εν μέσω κηδείας, μεταδίδει ο ABC 4, τοπικός τηλεοπτικός σταθμός που ανήκει στο εθνικό δίκτυο ABC News, επικαλούμενος την αστυνομία.
Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, φαίνεται ότι ένας ύποπτος για τους πυροβολισμούς βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας.
Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν και άλλοι δράστες στο επεισόδιο.
Η Αστυνομία έλαβε ειδοποίηση για πυροβολισμούς σε εκκλησία όπου γινόταν μία κηδεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ξέσπασε καβγάς για άγνωστη αιτία και ακολούθησαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άτομα και τραυματιστούν 8 εκ των οποίων οι 3 σοβαρά.
