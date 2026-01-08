Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής του Νικολάς Μαδούρο;

Στον τοίχο του γραφείου του στο Μανχάταν δεν δεσπόζει κάποιο βραβείο ή φωτογραφία ιστορικής δίκης, αλλά ένα εδάφιο από την Τορά: «Tzedek, tzedek tirdof» — «Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη να επιδιώκεις».

Για τον Alvin Hellerstein, τον 92χρονο δικαστή που καλείται να διαχειριστεί την υπόθεση του Νικολάς Μαδούρο, αυτή η φράση δεν είναι διακοσμητική.

Είναι οδηγός ζωής και δικαστικής φιλοσοφίας, την ώρα που η ηλικία του και η κρισιμότητα της υπόθεσης πυροδοτούν μια άνευ προηγουμένου συζήτηση για τα όρια της αντοχής της Δικαιοσύνης.

Alvin Hellerstein: Ένας δικαστής με προσωπικό κώδικα δικαιοσύνης

Ο Alvin Hellerstein είναι ένας από τους γηραιότερους εν ενεργεία ομοσπονδιακούς δικαστές στις ΗΠΑ και δεν κρύβει ότι η εβραϊκή του πίστη επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον ρόλο του.

Meet Alvin Hellerstein, the 92-year-old federal judge overseeing Venezuelan President Nicolas Maduro’s high-stakes case in New York pic.twitter.com/g63iEOnzwg — TRT World (@trtworld) January 5, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, ο δικαστής Alvin Hellerstein έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι στόχος του είναι μια δίκαιη διαδικασία, ακόμη και για κατηγορούμενους που προκαλούν διεθνείς αντιδράσεις, όπως ο κ. Μαδούρο, ο οποίος δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες περί ναρκο-τρομοκρατίας.

Η αίθουσα του δικαστηρίου και η εμμονή του στη λεπτομέρεια

Δικηγόροι που έχουν βρεθεί ενώπιόν του περιγράφουν έναν δικαστή που λειτουργεί με τους δικούς του κανόνες, αναφέρει το Politico.

Δεν διστάζει να τηλεφωνήσει προσωπικά σε εισαγγελείς, να επιταχύνει διαδικασίες ή να πιέσει για συμβιβασμούς. Παράλληλα, είναι γνωστός για την αυστηρή διαχείριση των συνηγόρων, απαιτώντας ταχύτητα και σαφήνεια, ώστε να μην «χάνει» το ενδιαφέρον του σώματος των ενόρκων.

Η ηλικία ως παράγοντας αβεβαιότητας

Σύμφωνα με τους New York Times, η ανάθεση της υπόθεσης Μαδούρο σε έναν 92χρονο δικαστή έχει προκαλέσει ανοιχτό προβληματισμό. Νομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη υπόθεση, με ζητήματα κρατικής ασυλίας, διεθνούς δικαίου και διαδικαστικών ενστάσεων που μπορεί να κρατήσουν χρόνια.

Κάποιοι εκτιμούν ότι η δίκη δύσκολα θα ξεκινήσει πριν από το 2027, όταν ο Hellerstein θα έχει συμπληρώσει τα 93.

Οι επικριτές και το ενδεχόμενο αποχώρησης

Ο Hellerstein έχει αναλάβει μερικές από τις πιο διαβόητες υποθέσεις εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και των συνεργατών του. Το 2020 διέταξε την απελευθέρωση του πρώην προσωπικού δικηγόρου του Τραμπ, Μάικλ Κοέν, όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσπάθησε να τον στείλει και πάλι στη φυλακή, κρίνοντας ότι υπήρχε εκδικητική μεταχείριση λόγω του βιβλίου που έγραψε.

Επίσης, απέρριψε δύο φορές τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να μεταφέρει την υπόθεση των πληρωμών – με αντάλλαγμα τη σιωπή της – στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, αφήνοντας την υπόθεση στο δικαστήριο του Μανχάταν, όπου ο Τραμπ καταδικάστηκε για 34 ποινικά αδικήματα.

Ωστόσο, κάποια αμερικανικά μέσα θέτουν ευθέως το ζήτημα της καταλληλότητας λόγω ηλικίας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος θα έπρεπε να αποσυρθεί από μια τόσο απαιτητική διαδικασία.

Αναφέρονται ακόμη περιστατικά σε πρόσφατες δίκες όπου φέρεται να αποκοιμήθηκε στιγμιαία, προκαλώντας ανησυχία για το πώς θα εκληφθεί διεθνώς η εικόνα της αμερικανικής Δικαιοσύνης σε μια τόσο προβεβλημένη υπόθεση.

Ένα παρελθόν γεμάτο συγκρούσεις με την εξουσία

Ο Hellerstein έχει ιστορικό αποφάσεων που τον έφεραν σε σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του.

Όπως εξηγεί το Reuters, από την απελευθέρωση του πρώην δικηγόρου του Τραμπ, Μάικλ Κοέν, μέχρι την απόρριψη προσπαθειών μεταφοράς της υπόθεσης Stormy Daniels σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, ο δικαστής έχει δείξει ότι δεν διστάζει να μπλοκάρει νομικούς ελιγμούς που θεωρεί άδικους ή καταχρηστικούς.

Η μεγάλη εμπειρία των «ατελείωτων» υποθέσεων

Η υπόθεση Μαδούρο δεν είναι η πρώτη μακρόχρονη διαδικασία που αναλαμβάνει.

Η υπόθεση των επιζώντων και των οικογενειών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν μια από τις πιο πολύπλοκες και μακροχρόνιες που χειρίστηκε. Ο Hellerstein διαχειρίστηκε περισσότερες από 10.000 αγωγές, και το 2010 απέρριψε ένα αρχικό συμβιβασμό ύψους 575–657 εκατ. δολαρίων, θεωρώντας ότι ήταν ανεπαρκής.

Η απόφασή του οδήγησε σε αύξηση του ταμείου κατά περίπου 50 εκατ. δολάρια, ενισχύοντας την αποζημίωση των θυμάτων. Η στάση του απέναντι στη δικαιοσύνη των θυμάτων του 9/11 τον καθιέρωσε ως δικαστή που δεν συμβιβάζεται εύκολα και επιμένει στην ουσιαστική αποκατάσταση.

Από τον στρατό στη δικαστική κορυφή

Η διαδρομή του Hellerstein ξεκίνησε από το Columbia University και συνεχίστηκε στο Σώμα Νομικών του αμερικανικού στρατού, πριν περάσει δεκαετίες στη δικηγορία και διοριστεί ομοσπονδιακός δικαστής από τον Μπιλ Κλίντον το 1998. Παρά το ότι από το 2011 βρίσκεται σε καθεστώς «senior status», μια μορφή ημι-συνταξιοδότησης, συνέχισε να αναλαμβάνει βαριές υποθέσεις, τονίζει το The Hill.

Η υπόθεση Μαδούρο ως τελική δοκιμασία

Η δίωξη ενός αρχηγού κράτους για ναρκο-τρομοκρατία αποτελεί σπάνιο γεγονός για τα αμερικανικά δικαστικά χρονικά.

Για πολλούς, η συγκεκριμένη δίκη θα αποτελέσει την πιο σκληρή δοκιμασία της καριέρας του Hellerstein — είτε ως επιστέγασμα δεκαετιών υπηρεσίας είτε ως σημείο όπου η ανθρώπινη φθορά συγκρούεται με τις απαιτήσεις της Δικαιοσύνης.

Δικαιοσύνη πέρα από την ηλικία;

Το ερώτημα που αιωρείται δεν αφορά μόνο τον Alvin Hellerstein, αλλά ολόκληρο το αμερικανικό δικαστικό σύστημα: μπορεί η εμπειρία να υπερισχύσει της ηλικίας σε υποθέσεις παγκόσμιας εμβέλειας;

Ή μήπως η ίδια η Δικαιοσύνη απαιτεί, κάποιες φορές, ένα βήμα πίσω για να διασφαλιστεί το κύρος της;

Η απάντηση ίσως δοθεί όχι στα άρθρα γνώμης, αλλά μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

