Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»

Ο Ντάρεν Φλέτσερ θα είναι στον πάγκο της Γιουνάιτεντ για τα δύο επόμενα παιχνίδια ίσως και για περισσότερο, αλλά αυτό είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει την επόμενη εβδομάδα και ο παλαίμαχος παίκτης της αγγλικής ομάδας, προσπαθεί ν’ αλλάξει το κλίμα στο Ολντ Τράφορντ.

Ένα κλίμα που γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι είναι βαρύ, αλλά το κυριότερο δεν είναι εύκολο ν’ αντιστραφεί, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που οδήγησαν και στην απομάκρυνση του Ρούμπεν Αμορίμ από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο Φλέτσερ ξέρει πολύ καλά, έχοντας κάνει σπουδαία καριέρα σαν παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ότι πρώτα απ’ όλα πρέπει ν’ αλλάξει την ψυχολογία των παικτών του και πάνω σ’ αυτό δουλεύει από την πρώτη στιγμή.

Ο υπηρεσιακός τεχνικός της αγγλικής ομάδας φρόντισε μάλιστα να στείλει κι ένα μήνυμα στους ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ, που έχει να κάνει με την σκληρή κριτική που ακούν από οπαδούς και παλαίμαχους παίκτες της αγγλικής ομάδας.

Ο Πολ Σκόουλς, ο Γκάρι Νέβιλ και ο Ρίο Φέρντιναντ (αλλά κατά κύριο λόγο οι δύο πρώτοι) έχουν ασκήσει δριμύτατη κριτική στον Αμορίμ αλλά και στους ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ, για την αγωνιστική εικόνα που έχουν και ο Φλέτσερ ήταν ξεκάθαρος.

«Οι παίκτες πρέπει να είναι έτοιμοι για όλα. Πρέπει να αντέχουν στην κριτική απ’ όποιον κι αυτή προέρχεται, ακόμα κι αν μιλάμε για πρώην παίκτες της ομάδας.

Έχουν κι αυτοί την άποψη τους και δεν μπορείς να πεις κάτι εναντίον τους, ειδικά όταν μπορούν ν’ αφήσουν στο τραπέζι τα μετάλλια και τα τρόπαια που έχουν κατακτήσει με την ομάδα.

Παίκτες όπως ο Γκάρι Νέβιλ και ο Πολ Σκόουλς έχουν πανηγυρίσει τεράστιες επιτυχίες στο Ολντ Τράφορντ και προφανώς μπορούν να πουν την γνώμη τους για την ομάδα.

Το θέμα όμως είναι πως διαχειρίζονται την κριτική και την πίεση οι παίκτες που αγωνίζονται τώρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Κι εδώ θα πρέπει να πω ότι οι παίκτες μας πρέπει να έχουν την δύναμη να προχωρούν μπροστά ακόμα κι όταν ακούν την πιο σκληρή κριτική, από παίκτες – θρύλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το σίγουρο είναι πως εγώ δεν μπορώ να πω σε παλιούς μου συμπαίκτες στην Γιουνάτεντ, ότι δεν πρέπει να λένε την άποψη που έχουν για την ομάδα. Έχουν κερδίσει αυτό το δικαίωμα με όσα έχουν πετύχει για τον σύλλογο κι αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν».

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να τονίσουμε ότι ο Φλέτσερ επιβεβαίωσε την ύπαρξη ομάδας στο what’s up, η οποία αποτελείται από πρώην παίκτες της Γιουνάιτεντ και στην οποία αναλύονται πολλά θέματα που αφορούν την αγγλική ομάδα και την καθημερινότητα στο Ολντ Τράφορντ.

Μια ομάδα στην οποία είναι μέλος και ο Φλέτσερ, ο οποίος μάλιστα δεν έκρυψε ότι συνομιλεί με πρώην συμπαίκτες του για τα δρώμενα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τώρα, σε ότι αφορά την απόφαση της διοίκησης του αγγλικού συλλόγου για τον «διάδοχο» του Ρούμπεν Αμορίμ, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη κι αυτό είναι σίγουρα πρόβλημα για την αγγλική ομάδα, καθώς οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ αδυνατούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους.

Οι μέρες περνούν χωρίς να υπάρχει «φως στο τούνελ» και με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, το σενάριο παραμονής του Φλέτσερ μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου, συγκεντρώνει όλο και περισσότερες πιθανότητες, αλλά τίποτα ακόμα δεν είναι οριστικό.

Ο Σκωτσέζος παλαίμαχος χαφ ξέρει πολύ καλά την ομάδα, γνωρίζει το ρόστερ και είναι μέλος της οικογένειας της Γιουνάτεντ εδώ και πολλά χρόνια, κάτι που «μετράει» πολύ και στον κόσμο της ομάδας.