ΠΑΟΚ: Γιατί δόθηκε επανάληψη στο πέναλτι του Μιχαηλίδη στο ματς με τον Ατρόμητο
Η πρώτη εκτέλεση του Μιχαηλίδη στη διαδικασία πέναλτι στο ΠΑΟΚ – Ατρόμητος ακυρώθηκε και δόθηκε επανάληψη – Γιατί έγινε αυτό και πότε άλλαξε ο κανονισμός
Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, αφού επικράτησε 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας με τον Ατρόμητο.
Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε στη ψυχοφθόρα διαδικασία, εκτός από τη νίκη του Δικεφάλου, ήταν η επανάληψη που δόθηκε μετά την εκτέλεση του Μιχαηλίδη.
Ο λόγος που έγινε αυτό ήταν η διπλή επαφή που υπήρξε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έλληνα αμυντικού, που σύμφωνα με το νέο κανονισμό, θα πρέπει να δοθεί επανάληψη, όπως και έγινε.
Πότε άλλαξε ο κανονισμός που «βοήθησε» τον ΠΑΟΚ
Και αυτό δεν θα γινόταν, αν δεν είχε προκληθεί ντόρος από τη φάση του Τζούλιαν Άλβαρες, στο περσινό Champions League, στο ματς Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ για τη φάση των «16», όταν το εύστοχο χτύπημα του Αργεντινού ακυρώθηκε λόγω διπλής επαφής.
Τότε, ο ντόρος ανάγκασε την αλλαγή στον κανονισμό ο οποίο πλέον αναφέρει: «Αν ένας παίκτης κατά την εκτέλεση πέναλτι αγγίξει ακούσια τη μπάλα και με το άλλο πόδι (π.χ. εάν γλιστρήσει), τότε η εκτέλεση επαναλαμβάνεται αν η μπάλα μπει γκολ. Αν αυτός δεν σκοράρει, θα υποδεικνύεται έμμεσο φάουλ υπέρ της αμυνόμενης ομάδας. Σε περιπτώσεις πέναλτι κατά τη διάρκεια της «ρώσικης ρουλέτας» σε νοκ άουτ αγώνες, αυτό πλέον δεν μετράει ως αποτυχημένη εκτέλεση αλλά γίνεται επανάληψη του πέναλτι».
Aquí una mejor toma del polémico penal de Julián Álvarez.
Toca el balón dos veces??
pic.twitter.com/VAyoETd9lV
— Antonio de Valdés (@adevaldes) March 13, 2025
