sports betsson
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 17:51
Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό (βίντεο)
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο ΠΑΟΚ διαψεύδει τα ρωσικά δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος για τον Λιβάι Γκαρσία
Ποδόσφαιρο 02 Ιανουαρίου 2026 | 18:12

Ο ΠΑΟΚ διαψεύδει τα ρωσικά δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος για τον Λιβάι Γκαρσία

Κατηγορηματικά διέψευσε ο ΠΑΟΚ τα ρωσικά «σενάρια» τα οποία τον εμπλέκουν μεταγραφικά με τον Λιβάι Γκαρσία.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
A
A
Vita.gr
Γιατί ο ύπνος πριν τα μεσάνυχτα είναι το πιο υποτιμημένο μυστικό ευεξίας;

Γιατί ο ύπνος πριν τα μεσάνυχτα είναι το πιο υποτιμημένο μυστικό ευεξίας;

Spotlight

Παρά το γεγονός ότι ρωσικά ΜΜΕ «συνδέουν» τον ΠΑΟΚ με τον Λιβάι Γκαρσία, κάνοντας λόγο για διαπραγματεύσεις των ασπρόμαυρων με την ομάδα του τη Σπαρτάκ Μόσχας προκειμένου να αποκτήσουν τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ, ωστόσο ο δικέφαλος διαψεύδει κατηγορηματικά ότι κάτι τέτοιο ισχύει.

Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «Match TV» σε ρεπορτάζ της παραθέτει επικοινωνία με το γραφείο Τύπου του ΠΑΟΚ το οποίο χαρακτηρίζει ψευδή τα συγκεκριμένα σενάρια, κάνοντας ξεκάθαρο πως δεν την απασχολεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.

«Η υπηρεσία Τύπου του ελληνικού συλλόγου ΠΑΟΚ δήλωσε στο Match TV ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τη Σπαρτάκ Μόσχας σχετικά με τη μεταγραφή του επιθετικού, Λιβάι Γκαρσία, είναι ψευδείς», σημειώνεται μεταξύ άλλων στο εν λόγω άρθρο της ιστοσελίδας.

Να θυμίσουμε πως το προηγούμενο διάστημα, είχαν υπήρχαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε διαπραγματεύσεις με την Σπαρτάκ Μόσχας για την απόκτηση του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ.

Ο Λιβάι Γκαρσία που στις 2 Ιουλίου το περασμένο καλοκαίρι πωλήθηκε από την ΑΕΚ στην ομάδα της Μόσχας έναντι σχεδόν 20 εκατομμυρίων ευρώ δεν έχει ικανοποιήσει τους Ρώσους με την απόδοσή του μέχρι στιγμής, έχοντας 33 συμμετοχές, 6 γκολ και ισάριθμες ασίστ συνολικά.

Headlines:
Ακίνητα
Golden Visa: Τα λεφτά είναι πολλά – Ποιοι και γιατί την «πυροβολούν»

Golden Visa: Τα λεφτά είναι πολλά – Ποιοι και γιατί την «πυροβολούν»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί ο ύπνος πριν τα μεσάνυχτα είναι το πιο υποτιμημένο μυστικό ευεξίας;

Γιατί ο ύπνος πριν τα μεσάνυχτα είναι το πιο υποτιμημένο μυστικό ευεξίας;

Τράπεζες
Τράπεζες: Ψηλά ο πήχης για νέες δανειοδοτήσεις

Τράπεζες: Ψηλά ο πήχης για νέες δανειοδοτήσεις

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»

Όλα όσα είπαν ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης στη συνέντευξη Τύπου του τελικού του Betsson Super Cup, κόντρα στον ΟΦΗ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Κόντης: «Παίζουμε με τον νταμπλούχο Ελλάδος και πρέπει να έχουμε θάρρος στο παιχνίδι μας»

Ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, μίλησε για τον τελικό του Betsson Super Cup απέναντι στον Ολυμπιακό και στάθηκε στο μεγάλο κίνητρο που έχει η ομάδα του παίζοντας απέναντι στους νταμπλούχους.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μπενίτεθ: «Δεν μου αρέσει η νέα φόρμουλα του Μουντιάλ – Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παιχνίδια»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ εξέφρασε την αντίρρησή του για την αύξηση των ομάδων του Μουντιάλ, εξηγώντας πως το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστής είναι ήδη πολύ επιβαρυμένο.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»

Όλα όσα είπαν ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης στη συνέντευξη Τύπου του τελικού του Betsson Super Cup, κόντρα στον ΟΦΗ.

Σύνταξη
Κόντης: «Παίζουμε με τον νταμπλούχο Ελλάδος και πρέπει να έχουμε θάρρος στο παιχνίδι μας»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Κόντης: «Παίζουμε με τον νταμπλούχο Ελλάδος και πρέπει να έχουμε θάρρος στο παιχνίδι μας»

Ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, μίλησε για τον τελικό του Betsson Super Cup απέναντι στον Ολυμπιακό και στάθηκε στο μεγάλο κίνητρο που έχει η ομάδα του παίζοντας απέναντι στους νταμπλούχους.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Δεν μου αρέσει η νέα φόρμουλα του Μουντιάλ – Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παιχνίδια»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μπενίτεθ: «Δεν μου αρέσει η νέα φόρμουλα του Μουντιάλ – Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παιχνίδια»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ εξέφρασε την αντίρρησή του για την αύξηση των ομάδων του Μουντιάλ, εξηγώντας πως το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστής είναι ήδη πολύ επιβαρυμένο.

Σύνταξη
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έσβησε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram – Τι μπορεί να σημαίνει
Μπάσκετ 02.01.26

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έσβησε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram – Τι μπορεί να σημαίνει

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αφαίρεσε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του από το προφίλ του στο instagram, κίνηση που μπορεί να δείχνει κάτι για την μεταγραφή του από την Παρτιζάν.

Σύνταξη
Γιορτή στο Παγκρήτιο: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τελετουργικό του Betsson Super Cup
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Γιορτή στο Παγκρήτιο: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τελετουργικό του Betsson Super Cup

Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται το απόγευμα του Σαββάτου στο Παγκρήτιο στον τελικό του Betsson Super Cup για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν και η ΕΠΟ ανακοίνωσε όλα όσα θα λάβουν χώρα στο ματς-γιορτή του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Η Σάκκαρη νίκησε την Οσάκα κι επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
Τένις 02.01.26

Η Σάκκαρη νίκησε την Οσάκα κι επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε 2-0 τη Ναόμι Οσάκα και έκανε το 1-0 για την Ελλάδα στο United Cup και μετά το τέλος του αγώνα επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,

Σύνταξη
Το Κόπα Άφρικα… ξέχασε τον Ελ Κααμπί: Εκτός καλύτερης ενδεκάδας των ομίλων ο Μαροκινός (pic)
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Το Κόπα Άφρικα… ξέχασε τον Ελ Κααμπί: Εκτός καλύτερης ενδεκάδας των ομίλων ο Μαροκινός (pic)

Τι κι αν είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με τα δύο από τα τρία γκολ του να είναι παγκόσμιας κλάσης, τι κι αν παραμιλάει όλος ο πλανήτης για όσα κάνει, οι διοργανωτές του Κόπα Άφρικα... ξέχασαν να βάλουν τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην καλύτερη ενδεκάδα της φάσης των ομίλων!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Τι ποσοστό εδαφών κατέλαβε η Ρωσία το 2025
Κόσμος 02.01.26

Ουκρανία: Τι ποσοστό εδαφών κατέλαβε η Ρωσία το 2025

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ουκρανικής σελίδας δημόσιων πηγών πληροφοριών, Deepstate, η Ρωσία κατέκτησε το 0,72% της Ουκρανίας, το οποίο όμως μεταφράζεται σε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα εδαφών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η αιτία της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά – Τι είναι τα ηχοαπορροφητικά πάνελ που λαμπάδιασαν στο μοιραίο μπαρ
Νέα στοιχεία 02.01.26

Η αιτία της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά – Τι είναι τα ηχοαπορροφητικά πάνελ που λαμπάδιασαν στο μοιραίο μπαρ

Η «συγγνώμη» στους συγγενείς των θυμάτων της φωτιάς που έσπειρε τον θάνατο στο Κραν Μοντανά - Η τραγωδία φέρνει στο προσκήνιο τη σημασία των υλικών που χρησιμοποιούνται σε κλειστούς χώρους συνάθροισης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται συλλήψεις για τρία νέα κυκλώματα που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Τρίκαλα και Κοζάνη
Ελλάδα 02.01.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται συλλήψεις για τρία νέα κυκλώματα που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Τρίκαλα και Κοζάνη

Με εικονικά βοσκοτόπια και πλαστούς αριθμούς αιγοπροβάτων οι επιτήδειοι λάμβαναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα ποσά να ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»

Όλα όσα είπαν ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης στη συνέντευξη Τύπου του τελικού του Betsson Super Cup, κόντρα στον ΟΦΗ.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Στηρίζει τους δήμαρχους 02.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη

«Στηρίζουμε το αίτημα των δημάρχων για την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης. Το λιγότερο που έχει να κάνει το αρμόδιο υπουργείο είναι να την αποσύρει», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Κόντης: «Παίζουμε με τον νταμπλούχο Ελλάδος και πρέπει να έχουμε θάρρος στο παιχνίδι μας»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Κόντης: «Παίζουμε με τον νταμπλούχο Ελλάδος και πρέπει να έχουμε θάρρος στο παιχνίδι μας»

Ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, μίλησε για τον τελικό του Betsson Super Cup απέναντι στον Ολυμπιακό και στάθηκε στο μεγάλο κίνητρο που έχει η ομάδα του παίζοντας απέναντι στους νταμπλούχους.

Σύνταξη
Συλλογή 61 έργων του Ανρί Ματίς δωρίστηκε σε μουσείο του Παρισιού – Πρωταγωνίστρια η κόρη του, Μαργκερίτ
Μια ενδόμυχη ματιά 02.01.26

Συλλογή 61 έργων του Ανρί Ματίς δωρίστηκε σε μουσείο του Παρισιού – Πρωταγωνίστρια η κόρη του, Μαργκερίτ

«Αυτή η [δωρεά] προστίθεται σε μια συλλογή 20 έργων του Ανρί Ματίς που είχε ήδη συγκεντρωθεί, συμπεριλαμβανομένων δύο μνημειωδών εκδοχών του La Danse», αναφέρει το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπενίτεθ: «Δεν μου αρέσει η νέα φόρμουλα του Μουντιάλ – Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παιχνίδια»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μπενίτεθ: «Δεν μου αρέσει η νέα φόρμουλα του Μουντιάλ – Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παιχνίδια»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ εξέφρασε την αντίρρησή του για την αύξηση των ομάδων του Μουντιάλ, εξηγώντας πως το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστής είναι ήδη πολύ επιβαρυμένο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μετά από 6 χρόνια διάλυσης του κράτους δικαίου, ο Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θεσμικός
Σφοδρά πυρά 02.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά από 6 χρόνια διάλυσης του κράτους δικαίου, ο Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θεσμικός

«Η αδυναμία του να ορίσει με προσωπική του απόφαση τις ανεξάρτητες αρχές λόγω της συνταγματικής επιταγής για συναινέσεις, τον 'μεταμορφώνει' σε συναινετικό και ανοιχτό σε συζητήσεις», τονίζει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έσβησε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram – Τι μπορεί να σημαίνει
Μπάσκετ 02.01.26

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έσβησε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram – Τι μπορεί να σημαίνει

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αφαίρεσε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του από το προφίλ του στο instagram, κίνηση που μπορεί να δείχνει κάτι για την μεταγραφή του από την Παρτιζάν.

Σύνταξη
Βασίλης Φόρης: Μια ζωή αφιερωμένη στη γλώσσα των Ελλήνων
In memoriam 02.01.26

Βασίλης Φόρης: Κοζανίτης και δημοτικιστής

Διακεκριμένος φιλόλογος και γλωσσολόγος, ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίσημη καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος γραφής της νεοελληνικής γλώσσας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Κραν Μοντανά: Σε κρίσιμη κατάσταση πάνω από 80 τραυματίες – Σε «σπινθηροβόλα κεριά» αποδίδεται η πυρκαγιά
Δύσκολη ταυτοποίηση 02.01.26

Κραν Μοντανά: Σε κρίσιμη κατάσταση πάνω από 80 τραυματίες – Σε «σπινθηροβόλα κεριά» αποδίδεται η πυρκαγιά

Έχουν ταυτοποιηθεί 113 από τους 119 τραυματίες στο Κραν Μοντανά. Ελβετοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Σέρβοι και πολίτες άλλων χωρών μεταξύ τους. Εγκαυματίες μεταφέρονται σε άλλες χώρες για ειδική φροντίδα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φάμελλος: Ο προϋπολογισμός υλοποιεί μνημονιακή λιτότητα – Δίνει προτεραιότητα στους ισχυρούς φίλους του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

Φάμελλος: Ο προϋπολογισμός υλοποιεί μνημονιακή λιτότητα – Δίνει προτεραιότητα στους ισχυρούς φίλους του Μητσοτάκη

Ο προϋπολογισμός είναι «χωρίς μέριμνα για τον λαό και τα δημόσια αγαθά, αλλά με προτεραιότητα στα καρτέλ και στους ισχυρούς φίλους του κ. Μητσοτάκη», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ
(Α)σόβαροι 02.01.26

Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ

Το 2025, ο Τραμπ είπε ότι «μισεί την Τέιλορ Σουίφτ», αποκάλεσε «χαζό» τον Μπρους Σπρίνγκστιν, ενώ ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ποπ επιτυχίες για να δημιουργήσει memes για τα δήθεν κατορθώματα της ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο