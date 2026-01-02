Ο ΠΑΟΚ διαψεύδει τα ρωσικά δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος για τον Λιβάι Γκαρσία

Παρά το γεγονός ότι ρωσικά ΜΜΕ «συνδέουν» τον ΠΑΟΚ με τον Λιβάι Γκαρσία, κάνοντας λόγο για διαπραγματεύσεις των ασπρόμαυρων με την ομάδα του τη Σπαρτάκ Μόσχας προκειμένου να αποκτήσουν τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ, ωστόσο ο δικέφαλος διαψεύδει κατηγορηματικά ότι κάτι τέτοιο ισχύει.

Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «Match TV» σε ρεπορτάζ της παραθέτει επικοινωνία με το γραφείο Τύπου του ΠΑΟΚ το οποίο χαρακτηρίζει ψευδή τα συγκεκριμένα σενάρια, κάνοντας ξεκάθαρο πως δεν την απασχολεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.

«Η υπηρεσία Τύπου του ελληνικού συλλόγου ΠΑΟΚ δήλωσε στο Match TV ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τη Σπαρτάκ Μόσχας σχετικά με τη μεταγραφή του επιθετικού, Λιβάι Γκαρσία, είναι ψευδείς», σημειώνεται μεταξύ άλλων στο εν λόγω άρθρο της ιστοσελίδας.

Να θυμίσουμε πως το προηγούμενο διάστημα, είχαν υπήρχαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε διαπραγματεύσεις με την Σπαρτάκ Μόσχας για την απόκτηση του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ.

Ο Λιβάι Γκαρσία που στις 2 Ιουλίου το περασμένο καλοκαίρι πωλήθηκε από την ΑΕΚ στην ομάδα της Μόσχας έναντι σχεδόν 20 εκατομμυρίων ευρώ δεν έχει ικανοποιήσει τους Ρώσους με την απόδοσή του μέχρι στιγμής, έχοντας 33 συμμετοχές, 6 γκολ και ισάριθμες ασίστ συνολικά.