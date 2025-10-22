Ο Ράφα Μπενίτεθ παραλίγο προπονητής του Λιβάι Γκαρσία!

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται στην Αθήνα, προκειμένου να επισημοποιήσει τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό και να αναλάβει τα ηνία. Όμως, προτού οριστικοποιήσει τη συμφωνία του με τον Γιάννη Αλαφούζο, ο Ισπανός δέχτηκε μία δελεαστική προσφορά για να δουλέψει στη Ρωσία…

Όπως αποκάλυψε ο Ρώσος δημοσιογράφος, Βαλερί Καρπόφ, ο Μπενίτεθ συζήτησε με τον συμπατριώτη του, αθλητικό διευθυντή της Σπαρτάκ Μόσχας, Φράνσις Καγκιγκάο για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Καρπόφ, ο Μπενίτεθ αξίωσε 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για να μετακομίσει στη Μόσχα, όμως ο Καγκιγκάο θεώρησε υπερβολικό το ποσό. Οπότε, οι επαφές του παράγοντα της Σπαρτάκ με τον πρώην προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης και της Τσέλσι διακόπηκαν.

Αντιθέτως, ο Καγκιγκάο φέρεται να στράφηκε στον Λουίς Γκαρσία, τον οποίο θεωρεί πιο προσιτή λύση και συνάμα έναν πιο μοντέρνο προπονητή. Πάντως για την ώρα, τη Σπαρτάκ προπονεί ακόμα ο Σέρβος Ντέγιαν Στάνκοβιτς.

Κατά σύμπτωση πάντως, ο Μπενίτεθ είχε ποδοσφαιριστή τον Λουίς Γκαρσία στη Λίβερπουλ και μαζί κατέκτησαν το Champions League του 2005. Επιπλέον, ίσως ο Μπενίτεθ να ακούσε τη γνώμη του Γκαρσία πριν αποδεχτεί την πρόταση του Αλαφούζου, αφού ο Ισπανός στράικερ είχε αγωνιστεί με τα πράσινα για μία διετία.

Εν τέλει, από την παγωμένη Μόσχα ο Μπενίτεθ κατέληξε στη μεσογειακή Αθήνα και θα δουλέψει στον Παναθηναϊκό. Αν είχε συμφωνήσει νωρίτερα με τη Σπαρτάκ, ο Μπενίτεθ θα συναντούσε έναν γνωστό μας που αγωνίζεται εκεί, τον παλιό επιθετικό της ΑΕΚ Λιβάι Γκαρσία.