Πρώην γενικός διευθυντής Σπαρτάκ για Λιβάι Γκαρσία: «Η χειρότερη μεταγραφή, μας ξεγέλασαν…»

Ο πρώην γενικός διευθυντής της Σπαρτάκ Μόσχας, Γιούρι Περβάκ, δεν μίλησε και με τα καλύτερα λόγια για την μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία, από την ΑΕΚ, χαρακτηρίζοντάς την «περιττή», ενώ άσκησε και κριτική για κάποια «παράπλευρα έξοδα» που υπήρξαν

Παράλληλα, τόνισε πως η πρώην ομάδα του θα έπρεπε να ανακαλύπτει νέα εγχώρια ταλέντα και όχι να «κοιτάει» στην Ελλάδα για παίκτες.

Αναλυτικά όσα είπε ο πρώην γενικός διευθυντής της Σπαρτάκ για τον Λιβάι Γκαρσία

«Η χειρότερη μεταγραφή για τη Σπαρτάκ το 2025 είναι, φυσικά, ο Λιβάι Γκαρσία. Μια ακριβή και άχρηστη μεταγραφή. Η τιμή και η ποιότητα απλά δεν αντιστοιχούν. Ξεγέλασαν απλώς την Σπαρτάκ. Δεν πλήρωσαν 20 εκατομμύρια, αλλά περισσότερα, με όλα αυτά τα ‘παράπλευρα’ έξοδα.

Οι Έλληνες με τους οποίους μίλησα εντυπωσιάστηκαν πολύ από αυτή τη συμφωνία. Είναι η πιο περιττή μεταγραφή για τον σύλλογο. Κατά τη γνώμη μου, σήμερα υπάρχουν ταλαντούχοι νέοι ποδοσφαιριστές στη χώρα μας. Πρέπει να παρακολουθούμε το πρωτάθλημα, να ψάχνουμε, να ανακαλύπτουμε.

Σε κάθε ομάδα υπάρχει παίκτης που αξίζει της προσοχής μας. Γιατί να κοιτάμε προς την Ελλάδα; Εντάξει, Βραζιλία, Αργεντινή. Αλλά πώς καταλήξαμε στην Ελλάδα; Κάποιος σταυροκοπήθηκε, έκρυψε τα χρήματα σε μια σακούλα για αυτή τη μεταγραφή και πέρασε τα σύνορα σαν Άγιος Βασίλης».