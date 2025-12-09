Πρώην γενικός διευθυντής Σπαρτάκ για Λιβάι Γκαρσία: «Η χειρότερη μεταγραφή, μας ξεγέλασαν…»
Με καυστικό τρόπο σχολίασε τη μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία στην Σπαρτάκ Μόσχας, ο πρώην γενικός διευθυντής της ομάδας – Η ατάκα για «παράπλευρα έξοδα» και «σακούλες με χρήματα».
- Τι αλλάζει με τα πρόστιμα για όσους δεν πληρώσουν έγκαιρα τα τέλη κυκλοφορίας
- ΕΚΠΑ: Το μοναδικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο που σπάει το φράγμα των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων για το 2025
- Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Τι λένε εκπαιδευτές σκύλων για το περιστατικό με τον θάνατο του 2χρονου παιδιού
- Νέα σκληρή επίθεση Τραμπ στην Ευρώπη
Ο πρώην γενικός διευθυντής της Σπαρτάκ Μόσχας, Γιούρι Περβάκ, δεν μίλησε και με τα καλύτερα λόγια για την μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία, από την ΑΕΚ, χαρακτηρίζοντάς την «περιττή», ενώ άσκησε και κριτική για κάποια «παράπλευρα έξοδα» που υπήρξαν
Παράλληλα, τόνισε πως η πρώην ομάδα του θα έπρεπε να ανακαλύπτει νέα εγχώρια ταλέντα και όχι να «κοιτάει» στην Ελλάδα για παίκτες.
Αναλυτικά όσα είπε ο πρώην γενικός διευθυντής της Σπαρτάκ για τον Λιβάι Γκαρσία
«Η χειρότερη μεταγραφή για τη Σπαρτάκ το 2025 είναι, φυσικά, ο Λιβάι Γκαρσία. Μια ακριβή και άχρηστη μεταγραφή. Η τιμή και η ποιότητα απλά δεν αντιστοιχούν. Ξεγέλασαν απλώς την Σπαρτάκ. Δεν πλήρωσαν 20 εκατομμύρια, αλλά περισσότερα, με όλα αυτά τα ‘παράπλευρα’ έξοδα.
Οι Έλληνες με τους οποίους μίλησα εντυπωσιάστηκαν πολύ από αυτή τη συμφωνία. Είναι η πιο περιττή μεταγραφή για τον σύλλογο. Κατά τη γνώμη μου, σήμερα υπάρχουν ταλαντούχοι νέοι ποδοσφαιριστές στη χώρα μας. Πρέπει να παρακολουθούμε το πρωτάθλημα, να ψάχνουμε, να ανακαλύπτουμε.
Σε κάθε ομάδα υπάρχει παίκτης που αξίζει της προσοχής μας. Γιατί να κοιτάμε προς την Ελλάδα; Εντάξει, Βραζιλία, Αργεντινή. Αλλά πώς καταλήξαμε στην Ελλάδα; Κάποιος σταυροκοπήθηκε, έκρυψε τα χρήματα σε μια σακούλα για αυτή τη μεταγραφή και πέρασε τα σύνορα σαν Άγιος Βασίλης».
- Η Καϊράτ Κ19 διπλασίασε τα τέρματά της με τον Αμπίς (vids)
- Champions League: Σπουδαία ματς σε Μιλάνο και Μόναχο
- NBA: Μεγάλο διπλό για τους Σπερς (132-135), πέρασαν από τη Μινεσότα οι Σανς (105-108)
- Η Καϊράτ Κ19 άνοιξε το σκορ κόντρα στον Ολυμπιακό Κ19 με τον Μπαγκντάτ (vid)
- Οι 10 αλλαγές προπονητών στον πρώτο γύρο της Super League: Από τον Ρούι Βιτόρια και τον Κόντη, στον Μαλεζά
- Πρώην γενικός διευθυντής Σπαρτάκ για Λιβάι Γκαρσία: «Η χειρότερη μεταγραφή, μας ξεγέλασαν…»
- LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
- Ολυμπιακός Κ19: Η ενδεκάδα για το ματς με την Καϊράτ Κ19
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις