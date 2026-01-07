Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ – Τι γράφουν στην Ισπανία
Σε ποια θέση είναι έτοιμη να αποκτήσει παίκτη η Ρεάλ Μαδρίτης – Τι γράφουν στην Ισπανία για μεταγραφική ενίσχυση της «βασίλισσας» - Ανοιχτή για ακόμα μία προσθήκη
H Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι στα καλύτερα της σε Euroleague και ACB, όμως τα σενάρια από την Ισπανία για μεταγραφική ενίσχυση της βασίλισσας δίνουν και παίρνουν τις τελευταίες ώρες. Παρότι έχει κλείσει το «παράθυρο» για μεταγραφή από ομάδα Euroleague σε άλλη ομάδα της διοργάνωσης, η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να είναι ανοιχτή για ακόμη μια προσθήκη.
Σύμφωνα με το ισπανικό ρεπορτάζ, στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης έχει ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για την προσθήκη ενός combo γκαρντ, δηλαδή ενός παίκτη που μπορεί και να οργανώσει και να σκοράρει με συνέπεια αγωνιζόμενος στο «1» και στο «2». Πρόκειται για ανάγκη που είχε εντοπιστεί ήδη από το καλοκαίρι, όμως παρέμεινε σε δεύτερο πλάνο, μέχρι που το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα την έφερε ξανά στο προσκήνιο.
Η Ρεάλ Μαδρίτης και το κλειδί με τον Οκέκε
Η AS ξεκαθαρίζει ότι, παρά τα προβλήματα στη ρακέτα και τη μη χρησιμοποίηση του Άλεξ Λεν στο Clásico, η πραγματική κουβέντα στη Ρεάλ δεν αφορά το «5», αλλά την έλλειψη ενός περιφερειακού που θα μπορεί να πάρει την μπάλα στα κρίσιμα σημεία, να δημιουργήσει μόνος του φάσεις και να αποσυμπιέσει την επίθεση.
Καθοριστικό ρόλο στο αν θα προχωρήσει τελικά η Ρεάλ Μαδρίτης σε τέτοια κίνηση παίζει και το διοικητικό κομμάτι. Το ισπανικό Μέσο σημειώνει ότι, αν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για το κοινοτικό διαβατήριο του Οκέκε, τότε ανοίγει ο δρόμος για την απόκτηση Αμερικανού γκαρντ, χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των ξένων.
