ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών
«Το πόσο νοιάζεται η κυβέρνηση για τους βιοπαλαιστές αγρότες το απέδειξε για μια ακόμα φορά σήμερα, καθώς την ίδια ώρα που κάνει εξαγγελίες, στέλνει, μέσω Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, νέα παραγγελία για αγροτοδικεία», λέει το ΚΚΕ
- Μοντέλο ΑΙ προβλέπει τον κίνδυνο δεκάδων ασθενειών από τις καταγραφές ύπνου
- Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 31χρονος σε σφοδρό τροχαίο ανήμερα των Φώτων
- Νέα επέκταση στον ΧΥΤΑ Φυλής για να μη «φρακάρει» η Αττική από σκουπίδια
- Πέθανε στις αμερικανικές φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ
Τις κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τους αγρότες σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ, υπογραμμίζοντας πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κάτω από την πίεση του πολυήμερου μαζικού και δίκαιου αγώνα των αγροτών στα μπλόκα, επανέλαβε μέτρα που είχε ήδη εξαγγείλει, εξειδικεύοντας ορισμένα από αυτά», για να προσθέσει πως «οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις πραγματικές ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών».
«Τα μέτρα, που ανακοινώθηκαν, επιβεβαιώνουν ότι η κυβέρνηση κινείται απαρέγκλιτα στις ‘ράγες’ των θεσμών της ΕΕ, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και των ‘δημοσιονομικών αντοχών’, με κριτήριο την καπιταλιστική αγορά», σημειώνει ο Περισσός, τονίζοντας πως, «ενώ για τους επιχειρηματικούς ομίλους υπάρχει πάντα ‘ζεστό’ χρήμα, για τους αγρότες υπάρχουν μόνο ημίμετρα, που δεν καλύπτουν το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής και τις τιμές κάτω του κόστους που τους επιβάλλουν οι εμποροβιομήχανοι».
Από τη μία εξαγγελίες και από την άλλη «νέα παραγγελία για αγροτοδικεία»
Το ΚΚΕ επισημαίνει χαρακτηριστικά πως «το πόσο νοιάζεται η κυβέρνηση για τους βιοπαλαιστές αγρότες το απέδειξε για μια ακόμα φορά σήμερα, καθώς την ίδια ώρα που υποτίθεται ότι μιλάει για διάλογο και κάνει εξαγγελίες, την ίδια ακριβώς στιγμή στέλνει, μέσω της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, νέα παραγγελία για διώξεις και αγροτοδικεία», προειδοποιώντας πως «και αυτή η μεθόδευση θα πέσει στο κενό, όπως και όλες οι προηγούμενες».
Τέλος, σημειώνει πως «στηρίζει ανεπιφύλακτα τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι ίδιοι οι αγρότες μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του οργανωμένου αγροτικού κινήματος, δηλαδή των αγροτικών συλλόγων, των ομοσπονδιών και των μπλόκων», καταλήγοντας ότι, «σε κάθε περίπτωση, η επιβίωση του αγρότη και του κτηνοτρόφου σταθερά και μακροπρόθεσμα και η εξασφάλιση εγχώριας παραγωγής ποιοτικών και φθηνών τροφίμων και πρώτων υλών, προϋποθέτει τη σύγκρουση με την πολιτική της ΕΕ και την ανατροπή του εκμεταλλευτικού συστήματος».
- ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών
- Σέρρες: Με πλούσιο ποινικό παρελθόν ο 16χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο
- Δεν παραδίδει την έδρα ο Φαραντούρης – «Ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα»
- Μοντέλο ΑΙ προβλέπει τον κίνδυνο δεκάδων ασθενειών από τις καταγραφές ύπνου
- Πάτρα: Θρήνος στην κηδεία του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου
- Σε ομάδα-έκπληξη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γκεντουζί
- Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης επενδύει στην πόλωση, χωρίς διάθεση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αγοράς
- Το τελευταίο αντίο στην Μπριζίτ Μπαρντό, η παρουσία της Λεπέν, οι πορτοκαλί ζέρμπερες και η αποκάλυψη της αιτίας θανάτου της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις