Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου

Απειλές κατά των αγροτών, ξορκίζοντας ωστόσο τον ρόλο του, απηύθυνε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας πως «όταν θα έρθει η ώρα, θα υπάρξει και απάντηση», αναφερόμενος στον τρόπο που η ΕΛ.ΑΣ. θα αντιμετωπίσει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, μετά την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων.

«Είμαστε πάρα πολύ ψύχραιμοι, εξαιρετικά ήρεμοι και ταυτόχρονα αποφασιστικοί όταν χρειάζεται», υποστήριξε ο κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open και πρόσθεσε πως «ποιος είναι αυτός που θα δώσει λύση στα προβλήματά τους; Αυτά είναι τα μέτρα, δεν υπάρχουν άλλα, εκτός αν έχουμε αποφασίσει όλοι οι Έλληνες να δώσουμε όλοι κάτι για να καλύψουμε τις ανάγκες μιας κοινωνικής ομάδας. Το δεν υπάρχουν άλλα είναι μία απάντηση οριστική και αμετάκλητη, με την έννοια ότι έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα προϋπολογισμού».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε πως «το γεγονός ότι κάποιοι, ενδεχομένως, θα επιχειρήσουν να προβούν σε μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν τη χώρα να γονατίσει, αυτό θα είναι αντικείμενο διαχείρισης από την πλευρά μου».

«Το κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία»

Τέλος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε… επίκληση στο κράτος δικαίου που «υπάρχει για να αμύνεται σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία».

Όπως είπε, «δεν απειλώ κανέναν, ούτε να προειδοποιώ κανέναν, ούτε να παριστάνω αυτόν που θα πάρει μέτρα και θα ασκήσει βία. Επί 40 μέρες δεν ασκήθηκε καμία βία. Βία ασκήθηκε από κάποιους από αυτούς, με κάποιους με τις μαγκούρες. Ήταν μια συνειδητή άσκηση, μια συνειδητή συμπεριφορά να μην ασκηθεί βία από την αστυνομία. Εάν υπάρξουν κινήσεις από την πλευρά τους… Είμαστε εδώ για να διαχειριστούμε την οποιαδήποτε κατάσταση. Υπάρχουν οι νόμοι, η τροχαία κάνει τη δουλειά της, η δουλειά μου δεν είναι να ξέρω λεπτομέρειες. Η συντεταγμένη δημοκρατική Πολιτεία, το κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία».