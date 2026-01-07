Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες
Τα δύο θύματα επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο όταν τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκε ομάδα ατόμων που επέβαιναν σε άλλα δύο οχήματα
- Κόστα: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και έχει την πλήρη στήριξη της ΕΕ
- Ρόδος: Κολώνα φωτισμού έπεσε σε διερχόμενο ΙΧ που περίμενε στο φανάρι – Από τύχη γλίτωσε ο οδηγός
- «Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα
- Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους
Άγριο επεισόδιο βίας σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Βαρβάσαινα του Πύργου Ηλείας με θύματα έναν ηλικιωμένο και τον 12χρονο εγγονό του.
Σύμφωνα με το patrisnews ο άνδρας και ο 12χρονος επέβαιναν στο ίδιο όχημα όταν δέχθηκαν άγρια επίθεση από ομάδα ατόμων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.
Στο νοσοκομεία με βαριά τραύματα
Ο παππούς φέρει βαριά τραύματα, είναι πολυτραυματίας και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.
Ο ανήλικος παραμένει νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο Πύργου με κατάγματα, χωρίς μέχρι στιγμής να κινδυνεύει η ζωή του.
Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν παππούς και εγγονός φέρεται να εγκλωβίστηκε σε παράδρομο του χωριού, όταν δύο άλλα αυτοκίνητα με περίπου τέσσερα άτομα τούς έκλεισαν τον δρόμο.
Προσωπικές διαφορές
Αιτία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν προσωπικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων.
Ακολούθησαν σκηνές ακραίας βίας μέσα στον οικισμό, με τις δύο πλευρές να έρχονται σε σφοδρή σύγκρουση.
Μαρτυρίες κάνουν λόγο για ανελέητο ξυλοδαρμό, ακόμη και με τη βαριοπούλες, μετατρέποντας τον δρόμο σε πεδίο μάχης και σκορπίζοντας πανικό στους κατοίκους.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο.
Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
- «Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT
- Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών
- Ολυμπιακός: Νέος προπονητής της ομάδας πόλο γυναικών ο Γιώργος Ντόσκας
- Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας
- Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις
- LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα – Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος [βίντεο]
- Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις