Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες

Άγριο επεισόδιο βίας σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Βαρβάσαινα του Πύργου Ηλείας με θύματα έναν ηλικιωμένο και τον 12χρονο εγγονό του.

Σύμφωνα με το patrisnews ο άνδρας και ο 12χρονος επέβαιναν στο ίδιο όχημα όταν δέχθηκαν άγρια επίθεση από ομάδα ατόμων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομεία με βαριά τραύματα

Ο παππούς φέρει βαριά τραύματα, είναι πολυτραυματίας και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Ο ανήλικος παραμένει νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο Πύργου με κατάγματα, χωρίς μέχρι στιγμής να κινδυνεύει η ζωή του.

Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν παππούς και εγγονός φέρεται να εγκλωβίστηκε σε παράδρομο του χωριού, όταν δύο άλλα αυτοκίνητα με περίπου τέσσερα άτομα τούς έκλεισαν τον δρόμο.

Προσωπικές διαφορές

Αιτία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν προσωπικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων.

Ακολούθησαν σκηνές ακραίας βίας μέσα στον οικισμό, με τις δύο πλευρές να έρχονται σε σφοδρή σύγκρουση.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για ανελέητο ξυλοδαρμό, ακόμη και με τη βαριοπούλες, μετατρέποντας τον δρόμο σε πεδίο μάχης και σκορπίζοντας πανικό στους κατοίκους.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.