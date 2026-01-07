ΕΚΤ: Ποιοι προηγούνται στην κούρσα διαδοχής της Λαγκάρντ

Ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας, Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, και ο πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, Κλάας Κνοτ, αναδείχθηκαν ως οι κορυφαίοι υποψήφιοι των Ευρωπαίων οικονομολόγων για να διαδεχθούν την Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), σύμφωνα με δημοσκόπηση των Financial Times.

Η μη ανανεώσιμη οκταετής θητεία της Λαγκάρντ λήγει τον Νοέμβριο του 2027, αλλά η διεκδίκηση της καίριας θέσης έχει ήδη ξεκινήσει εν μέσω ενός ευρύτερου ανασχηματισμού ανώτερων θέσεων στην ΕΚΤ που αναμένεται τα επόμενα δύο χρόνια.

Στην έρευνα ρωτήθηκαν οι οικονομολόγοι για τον προτιμώμενο από αυτούς διάδοχο της Λαγκάρντ, με 70 ερωτηθέντες να εκφράζουν άποψη. Ο Ερνάντες ντε Κος έλαβε τη μεγαλύτερη υποστήριξη, με το 26% να τον υποστηρίζει, ενώ ο Κνοτ ακολούθησε με 24%.

Οι ερωτηθέντες προέρχονταν από τον ακαδημαϊκό χώρο, ομάδες προβληματισμού και τον ιδιωτικό τομέα. Ο Ερνάντες ντε Κος επαινέθηκε για τη βαθιά τεχνική του εμπειρία στη νομισματική πολιτική και τις κεντρικές τράπεζες. Οι υποστηρικτές υποστήριξαν ότι ο διορισμός ενός τεχνοκράτη καριέρας θα ενίσχυε την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία της ΕΚΤ σε μια εποχή που οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις. Μια τέτοια επιλογή, είπαν, θα σηματοδοτούσε τη δέσμευση της Ευρώπης να διατηρήσει ένα ισχυρό και σταθερό ευρώ.

Ο Κνοτ, του οποίου η δεύτερη επταετής θητεία ως διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας έληξε τον Ιούνιο, θεωρήθηκε ως ένας προσανατολισμένος στη σταθερότητα υπεύθυνος χάραξης πολιτικής με επαρκή ευελιξία για να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες. Η φήμη του για δημοσιονομική και νομισματική σύνεση προσέλκυσε τους οικονομολόγους που ανησυχούν για τον έλεγχο του πληθωρισμού και τη μακροπρόθεσμη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Δεν υπήρξε ποτέ Γερμανός στο τιμόνι της ΕΚΤ

Δύο Γερμανοί υποψήφιοι – ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοάκιμ Νάγκελ, και το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Ίζαμπελ Σνάμπελ – έλαβαν επίσης υποστήριξη, αν και σε μικρότερο βαθμό. Η Σνάμπελ υποστηρίχθηκε από το 14% των ερωτηθέντων και ο Νάγκελ από το 7%.

Ορισμένοι οικονομολόγοι αρνήθηκαν να υποστηρίξουν τη Σνάμπελ, παρά το γεγονός ότι την θεωρούσαν άκρως καταρτισμένη, επικαλούμενοι ανησυχίες ότι η νομοθεσία της ΕΕ θα μπορούσε να εμποδίσει ένα μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου να μετακινηθεί απευθείας στην προεδρία. Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά Ντε Γκαλό, ήταν ο μόνος εναλλακτικός υποψήφιος που αναφέρθηκε περισσότερες από μία φορές, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είναι πολύ νωρίς για να εκφράσουν προτίμηση.

Η εθνικότητα αναδείχθηκε ως σημείο συζήτησης. Ορισμένοι οικονομολόγοι υποστήριξαν ότι, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τη δημιουργία της ΕΚΤ, ίσως είναι καιρός να αναλάβει την προεδρία ένας Γερμανός, ειδικά επειδή η Γερμανία δεν έχει αναλάβει ποτέ αυτόν τον ρόλο. Άλλοι αντέτειναν ότι ο διορισμός ενός Γερμανού προέδρου της ΕΚΤ, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ηγείται επίσης από μια Γερμανίδα, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα ήταν πολιτικά μη ρεαλιστικός.

Αρκετοί οικονομολόγοι τόνισαν ότι η πρόβλεψη της τελικής επιλογής είναι δύσκολη δεδομένης της αδιαφανούς και πολιτικής φύσης της διαδικασίας διορισμού, η οποία ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και συχνά διαμορφώνεται από συμβιβασμούς της τελευταίας στιγμής.

Η εμπειρία του παρελθόντος δείχνει ότι τα πρώτα φαβορί δεν επικρατούν πάντα, όπως καταδεικνύεται από την απροσδόκητη επιλογή της Λαγκάρντ.

Κοιτάζοντας μπροστά, οι οικονομολόγοι προειδοποίησαν ότι ο επόμενος πρόεδρος της ΕΚΤ θα αντιμετωπίσει τρομερές προκλήσεις, ιδιαίτερα τα υψηλά και αυξανόμενα επίπεδα δημόσιου χρέους της Ευρώπης.

Ο υπερβολικός δανεισμός θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα της κεντρικής τράπεζας να αυξάνει τα επιτόκια χωρίς να αποσταθεροποιεί τα δημόσια οικονομικά. Η διατήρηση της αξιοπιστίας, της ανεξαρτησίας και της αντίστασης στις πολιτικές πιέσεις θα είναι κρίσιμη, ειδικά καθώς οι κυβερνήσεις πιέζουν όλο και περισσότερο τις κεντρικές τράπεζες να αναλάβουν ευρύτερες ευθύνες πέρα ​​από τον έλεγχο του πληθωρισμού και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Συνολικά, ενώ οι Ερνάντες ντε Κος και Κλάας Κνοτ βρίσκονται επί του παρόντος στις κορυφαίες προτιμήσεις των οικονομολόγων, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να εξαρτηθεί από πολιτικές παραμέτρους όσο και από τεχνικά προσόντα.

Πηγή: ΟΤ