newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΕΚΤ: Ποιοι προηγούνται στην κούρσα διαδοχής της Λαγκάρντ
Διεθνής Οικονομία 07 Ιανουαρίου 2026 | 00:49

ΕΚΤ: Ποιοι προηγούνται στην κούρσα διαδοχής της Λαγκάρντ

Δημοσκόπηση των FT δείχνει προτίμηση σε πρώην επικεφαλής κεντρικών τραπεζών Ισπανίας και Ολλανδίας για την αντικατάσταση της προέδρου της ΕΚΤ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
A
A
Vita.gr
Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Spotlight

Ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας, Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, και ο πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, Κλάας Κνοτ, αναδείχθηκαν ως οι κορυφαίοι υποψήφιοι των Ευρωπαίων οικονομολόγων για να διαδεχθούν την Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), σύμφωνα με δημοσκόπηση των Financial Times.

Η μη ανανεώσιμη οκταετής θητεία της Λαγκάρντ λήγει τον Νοέμβριο του 2027, αλλά η διεκδίκηση της καίριας θέσης έχει ήδη ξεκινήσει εν μέσω ενός ευρύτερου ανασχηματισμού ανώτερων θέσεων στην ΕΚΤ που αναμένεται τα επόμενα δύο χρόνια.

Στην έρευνα ρωτήθηκαν οι οικονομολόγοι για τον προτιμώμενο από αυτούς διάδοχο της Λαγκάρντ, με 70 ερωτηθέντες να εκφράζουν άποψη. Ο Ερνάντες ντε Κος έλαβε τη μεγαλύτερη υποστήριξη, με το 26% να τον υποστηρίζει, ενώ ο Κνοτ ακολούθησε με 24%.

Οι ερωτηθέντες προέρχονταν από τον ακαδημαϊκό χώρο, ομάδες προβληματισμού και τον ιδιωτικό τομέα. Ο Ερνάντες ντε Κος επαινέθηκε για τη βαθιά τεχνική του εμπειρία στη νομισματική πολιτική και τις κεντρικές τράπεζες. Οι υποστηρικτές υποστήριξαν ότι ο διορισμός ενός τεχνοκράτη καριέρας θα ενίσχυε την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία της ΕΚΤ σε μια εποχή που οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις. Μια τέτοια επιλογή, είπαν, θα σηματοδοτούσε τη δέσμευση της Ευρώπης να διατηρήσει ένα ισχυρό και σταθερό ευρώ.

Ο Κνοτ, του οποίου η δεύτερη επταετής θητεία ως διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας έληξε τον Ιούνιο, θεωρήθηκε ως ένας προσανατολισμένος στη σταθερότητα υπεύθυνος χάραξης πολιτικής με επαρκή ευελιξία για να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες. Η φήμη του για δημοσιονομική και νομισματική σύνεση προσέλκυσε τους οικονομολόγους που ανησυχούν για τον έλεγχο του πληθωρισμού και τη μακροπρόθεσμη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Δεν υπήρξε ποτέ Γερμανός στο τιμόνι της ΕΚΤ

Δύο Γερμανοί υποψήφιοι – ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοάκιμ Νάγκελ, και το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Ίζαμπελ Σνάμπελ – έλαβαν επίσης υποστήριξη, αν και σε μικρότερο βαθμό. Η Σνάμπελ υποστηρίχθηκε από το 14% των ερωτηθέντων και ο Νάγκελ από το 7%.

Ορισμένοι οικονομολόγοι αρνήθηκαν να υποστηρίξουν τη Σνάμπελ, παρά το γεγονός ότι την θεωρούσαν άκρως καταρτισμένη, επικαλούμενοι ανησυχίες ότι η νομοθεσία της ΕΕ θα μπορούσε να εμποδίσει ένα μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου να μετακινηθεί απευθείας στην προεδρία. Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά Ντε Γκαλό, ήταν ο μόνος εναλλακτικός υποψήφιος που αναφέρθηκε περισσότερες από μία φορές, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είναι πολύ νωρίς για να εκφράσουν προτίμηση.

Η εθνικότητα αναδείχθηκε ως σημείο συζήτησης. Ορισμένοι οικονομολόγοι υποστήριξαν ότι, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τη δημιουργία της ΕΚΤ, ίσως είναι καιρός να αναλάβει την προεδρία ένας Γερμανός, ειδικά επειδή η Γερμανία δεν έχει αναλάβει ποτέ αυτόν τον ρόλο. Άλλοι αντέτειναν ότι ο διορισμός ενός Γερμανού προέδρου της ΕΚΤ, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ηγείται επίσης από μια Γερμανίδα, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα ήταν πολιτικά μη ρεαλιστικός.

Αρκετοί οικονομολόγοι τόνισαν ότι η πρόβλεψη της τελικής επιλογής είναι δύσκολη δεδομένης της αδιαφανούς και πολιτικής φύσης της διαδικασίας διορισμού, η οποία ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και συχνά διαμορφώνεται από συμβιβασμούς της τελευταίας στιγμής.

Η εμπειρία του παρελθόντος δείχνει ότι τα πρώτα φαβορί δεν επικρατούν πάντα, όπως καταδεικνύεται από την απροσδόκητη επιλογή της Λαγκάρντ.

Κοιτάζοντας μπροστά, οι οικονομολόγοι προειδοποίησαν ότι ο επόμενος πρόεδρος της ΕΚΤ θα αντιμετωπίσει τρομερές προκλήσεις, ιδιαίτερα τα υψηλά και αυξανόμενα επίπεδα δημόσιου χρέους της Ευρώπης.

Ο υπερβολικός δανεισμός θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα της κεντρικής τράπεζας να αυξάνει τα επιτόκια χωρίς να αποσταθεροποιεί τα δημόσια οικονομικά. Η διατήρηση της αξιοπιστίας, της ανεξαρτησίας και της αντίστασης στις πολιτικές πιέσεις θα είναι κρίσιμη, ειδικά καθώς οι κυβερνήσεις πιέζουν όλο και περισσότερο τις κεντρικές τράπεζες να αναλάβουν ευρύτερες ευθύνες πέρα ​​από τον έλεγχο του πληθωρισμού και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Συνολικά, ενώ οι Ερνάντες ντε Κος και Κλάας Κνοτ βρίσκονται επί του παρόντος στις κορυφαίες προτιμήσεις των οικονομολόγων, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να εξαρτηθεί από πολιτικές παραμέτρους όσο και από τεχνικά προσόντα.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

World
Chevron: Διασώζει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Και είναι η μόνη που φορτώνει

Chevron: Διασώζει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Και είναι η μόνη που φορτώνει

inWellness
inTown
Stream newspaper
Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία
Είναι πολύπλοκο 06.01.26

Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοχεύει να εισάγει το ψηφιακό ευρώ το 2029, μετά από ένα πιλοτικό πρόγραμμα το 2027, αλλά τα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διχασμένα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν
Financial Times 06.01.26

Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα δημιούργησε τεράστια αβεβαιότητα για το μέλλον των μεγαλύτερων αποθεμάτων αργού στον κόσμο. Τα προβλήματα της παραγωγής στη Βενεζουέλα προδικάζουν άνοδο τιμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα
Διεθνής Οικονομία 06.01.26

Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα ηγήθηκαν των κερδών, με βάση την αντίληψη ότι οι εταιρείες θα επωφεληθούν από την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής υποδομής της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ανεφάρμοστο σχέδιο; 05.01.26

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Οι Μιχάλης Μαθιουλάκης και Γιώργος Στάμτσης που μιλούν στον ΟΤ υπογραμμίζουν την εστίαση των αναλύσεων στις επιδιώξεις των ΗΠΑ να ελέγξουν τα αποθέματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Βενεζουέλα: Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κατά σχεδόν 1% – Σε φάση αποτίμησης οι αγορές
Ασία 05.01.26

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Στάση αναμονής από τις αγορές

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στην Ασία, ενώ οι αγορές βρίσκονται σε φάση αποτίμησης των συνεπειών από την επιχείρηση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας και την απαγωγή του προέδρου της Μαδούρο.

Σύνταξη
Ιλον Μασκ: Από τη θεωρία της προσομοίωσης στο όριο του 1 τρισ. δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Ιλον Μασκ: Από τη θεωρία της προσομοίωσης στο όριο του 1 τρισ. δολαρίων

Το 2025 ήταν η χρονιά που έκανε τον Ίλον Μασκ να μοιάζει ήρωας sci-fi: από πολιτικές ανατροπές μέχρι επιχειρηματικά ρεκόρ, ο δρόμος προς το 1 τρισ. δολάρια φαίνεται πλέον ανοιχτός

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Ο Μακρόν δηλώνει πως σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατόν»
Εμανουέλ Μακρόν 07.01.26

Σχεδιάζω να μιλήσω με τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατόν»

«Ολα πρέπει να οργανωθούν σύντομα», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να συνομιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι «οι επαφές αποκαθίστανται αυτήν τη στιγμή».

Σύνταξη
Χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 07.01.26

Μεγάλο μπλακ άουτ στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Χωρίς ρεύμα έμειναν αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εγκλωβισμοί σε ασανσέρ και να διακοπεί η ηλεκτροδότηση φωτεινών σηματοδοτών.

Σύνταξη
Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο
Απουσία δύο μηνών 07.01.26

Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο

«Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και επιστρέφω», είπε ο δήμαρχος Άη Στράτη Κωνσταντίνος Σινάνης, στην ομιλία τους προς τους συμπολίτες του, μετά τη λειτουργία αγιασμού των υδάτων.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων – Η ραγδαία εξέλιξη της TN αλλάζει την αγορά εργασίας
Θύματα της αυτοματοποίησης 07.01.26

Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Η ραγδαία εξέλιξη της αλλάζει την αγορά εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.

Σύνταξη
Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)

Αν κι έχανε από το 13΄ από αυτογκόλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε στο Λονδίνο της Γουέστ Χαμ με 2-1, χάρη στα τέρματα των Νικολάς Ντομίνγκες (55’) και Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (89’) και πήρε μεγάλη νίκη.

Σύνταξη
Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή
Stories 06.01.26

Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή

Η Καρολάιν Κένεντι, η γυναίκα που έγινε το σύμβολο της εθνικής απώλειας πριν καν κλείσει τα έξι της χρόνια, αποχαιρέτησε τη Δευτέρα την 35χρονη κόρη της, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, σε μια τελετή που ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν που όλοι ήλπιζαν πως είχε οριστικά περάσει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν
Μετά την εκεχειρία 06.01.26

Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν

Δηλώσεις αισιοδοξίας μετά τη συμφωνία για ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης. Δύο αγκάθια: το εδαφικό, που στέκεται εμπόδιο στην εκεχειρία, και το γεγονός ότι η Μόσχα απορρίπτει παρουσία ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»
Κόσμος 06.01.26

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Αλβανία από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, με τις έντονες βροχοπτώσεις να προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές περιοχές.

Σύνταξη
Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Κόσμος 06.01.26

Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η έλλειψη επαληθευμένων πληροφοριών και προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης καθιστά δύσκολο να διαχωριστεί η πραγματικότητα από τη φαντασία σχετικά με την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Αδ. Γεωργιάδης: Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης – Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»
2026 όπως 2024 06.01.26

Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης - Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»

«Τα λιγουρεύεστε;»… Σε μαέστρο της παραπληροφόρησης αναδεικνύεται ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ανερυθρίαστα, μοιράζει fake βίντεο στους ακόλουθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όταν όλο το διαδίκτυο βοά για το χοντροειδέστατο ψέμα δεν βρίσκει το θάρρος να αποσύρει την ανάρτηση.

Σύνταξη
Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)

Τελικά, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson προέκυψε ζευγάρι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκη. Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον Ατρόμητο στα πέναλτι με 5-4 (κανονικός αγώνας 1-1).

Σύνταξη
Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης
Πού θα φας, πού θα πιεις 06.01.26

Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης

Κομψά ξενοδοχεία με τιμή κάτω από 130 ευρώ, ποικίλη γαστρονομική σκηνή και μερικά από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης της Νέας Υόρκης — η άγνωστη περιοχή του Κουίνς αξίζει να γίνει πιο γνωστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψαν, αλλά «λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Μπάσκετ 06.01.26

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψαν, αλλά «λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Ο Ολυμπιακός διεκδίκησε τη νίκη στην Πόλη ως τα τελευταία λεπτά, ωστόσο έμεινε από ενέργεια και λύσεις στην επίθεση, για να ηττηθεί από τη Φενέρμπαχτσε με 88-80 για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο