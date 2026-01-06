Ο κρίσιμος Γενάρης του Ολυμπιακού με μάχες σε όλα τα «μέτωπα»

Το 2026 ξεκίνησε με κούπα για τον Ολυμπιακό κατακτώντας στο Παγκρήτιο το Σούπερ Καπ και κλείνοντας έτσι ιδανικά με τρεμπλ το ιστορικό 2025 των 100 χρόνων. Ο Ολυμπιακός που βρήκε σθεναρή αντίσταση από τον ΟΦΗ και χρειάστηκε την παράταση για να μπορέσει να κάνει δικό του και αυτό το τρόπαιο γιορτάζοντας μια ακόμη επιτυχία.

Όσα συνέβησαν στο Ηράκλειο όμως είναι πλέον ιστορία με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του να έχουν ήδη γυρίσει το «τσιπάκι» ξέροντας πως ο πρώτος μήνας του 2026 είναι «πολεμικός»! Ένα ιδιαίτερα βαρύ πρόγραμμα έρχεται για τους ερυθρόλευκους που καλούνται να δώσουν «μάχες» σε τρία μέτωπα.

Από τις 10 του μήνα έως την 1η του Φλεβάρη ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του 7 ιδιαίτερα σημαντικά και δύσκολα ματς για το πρωτάθλημα, το κύπελλο και το Τσάμπιονς Λιγκ. Στα τέλη του μήνα θα γνωρίζει αν θα είναι μέσα στους δύο από τους τρεις στόχους του ενώ θα έχει ήδη διαμορφώσει καταστάσεις στο πρωτάθλημα που μετά τις δύο ισοπαλίες με Άρη και Κηφισιά έχασε την κορυφή και ακολουθεί την ΑΕΚ στο -1.

Η «μητέρα όλων των μαχών» βεβαίως είναι στις 20 Ιανουαρίου με την Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη για την 7η αγωνιστική της league phase του Τσάμπιονς Λιγκ που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση πρόκριση στους «24» της διοργάνωσης και αν το ματς στο Άμστερνταμ στις 28 Ιανουαρίου απέναντι στον Άγιαξ θα είναι «τελικός» ή όχι.

Ξέχωρα από την λάμψη του Τσάμπιονς Λιγκ οι Πειραιώτες επιστρέφουν στο πρωτάθλημα με δύο συνεχόμενα δύσκολα εκτός έδρας ματς, αρχικά στο Περιστέρι το Σάββατο που μας έρχεται και στις 17 του μήνα στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Ενδιάμεσα θα κληθούν να παίξουν για την πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλλου σε νοκ-άουτ ματς με τον ΠΑΟΚ ή τον Ατρόμητο (θα ξέρει απόψε τον αντίπαλο) στο Καραϊσκάκη.

Στις 24 Ιανουαρίου, μετά την Λεβερκούζεν και πριν τον Άγιαξ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον 5ο στην βαθμολογία Βόλο ενώ με το… καλημέρα του Φεβρουαρίου πάει στη Ν. Φιλαδέλφεια για το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ένας Φεβρουάριος που αμέσως μετά μπορεί να μας φέρει τρία συνεχόμενα ντέρμπι «αιωνίων» καθώς για το πρωτάθλημα είναι προγραμματισμένο στις 8/2 το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη ενώ αν έχουν προκριθεί στο κύπελλο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα ανταμώσουν πριν και μετά από το ματς πρωταθλήματος για μια θέση στον τελικό.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως με τόσο βαρύ πρόγραμμα και με την μια «διαβολοβδομάδα» να υποδέχεται την άλλη ο «Μέντι» έχει ήδη χτυπήσει «καμπανάκια» στον Ρέντη περιμένουν από όλους να είναι έτοιμοι να προσφέρουν ανά πάσα στιγμή. Η… επιστράτευση του Βάσκου τεχνικού είναι απαραίτητη για να βγάλει με επιτυχία ο Ολυμπιακός το πρώτο πολύ δύσκολο κομμάτι του 2026 και να μπορέσει να είναι μέσα σε όλα.

Ο Μεντιλίμπαρ που το βράδυ της Παρασκευής θα ξέρει αν θα μπορεί να υπολογίζει για τα περισσότερα από τα παραπάνω ματς τον Ελ Κααμπί (παίζει προημιτελικό Κόπα Άφρικα το Μαρόκο με το Καμερούν) ή αν θα χρειαστεί να τον στερηθεί σίγουρα εκτός από τον Ατρόμητο και με ΠΑΟΚ ή Ατρόμητο για το κύπελλο και Αστέρα ενώ το ματς με την Λεβερκούζεν στις 20 του μήνα «παίζεται» αν το προλάβει ανάλογα με την επιτυχία του Μαρόκου (ο τελικός είναι το βράδυ της 18ης).