Χιμένεθ: «Πάμε για πρόκριση επί του Παναθηναϊκού – Ευτυχισμένος αν έρθει ο παίκτης που ζήτησα»

Ο Άρης πήρε εύκολη πρόκριση επί του Παναιτωλικού (2-0) στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδος και ο Μανόλο Χιμένεθ στάθηκε στην καλή εικόνα που είχε η ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο κυρίως.

Επίσης ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στις επιστροφές των Καντεβέρε και Φαμπιάνο μετά από καιρό, ενώ έδωσε το σύνθημα πρόκρισης επί του Παναθηναϊκού, αντίπαλο τον οποίο οι κιτρινόμαυροι θα βρουν στην επόμενη φάση.

Οσον αφορά το νέο απόκτημα τον Μπουσαΐντ ο Χιμένεθ τόνισε πως ο Άρης μπορεί να βασιστεί πάνω του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της Cosmote TV

«Καλή χρονιά. Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, και είναι αλήθεια ότι στο δεύτερο ημίχρονο η απόδοση έπεσε. Έγιναν αρκετές αλλαγές, ενώ υπήρξε και ένα διάστημα απουσίας από αγωνιστικές υποχρεώσεις, οπότε είναι λογικό. Είναι σημαντικό ότι μερικοί ποδοσφαιριστές, όπως ο Φαμπιάνο και ο Καντεβέρε, αναρρώνουν και παρόλο που δεν είναι στο 100%, προσπαθούμε να τους φέρουμε στους προσωπικούς τους ρυθμούς. Έχουμε αρκετό χρόνο για να το πετύχουμε».

Για την επόμενη φάση του Κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό: «Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος και δύσκολος αντίπαλος. Με δύο μεταγραφές μπορούν να αξιοποιήσουν φτάσουν όλο το μπάτζετ μας, αλλά και εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα και θα πάμε για την πρόκριση».

Για τον Μπουσαΐντ: «Είναι ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε στο κλαμπ και μπορούμε να βασιστούμε πάνω του. Όπως έχω πει, αυτή την περίοδο είναι δύσκολο να βρούμε ποιοτικούς παίκτες, αλλά γνωρίζουμε ότι ο Μπουσαΐντ είναι καλός ποδοσφαιριστής. Έχει να αγωνιστεί καιρό, οπότε θα προσπαθήσουμε να του δώσουμε τις σωστές συνθήκες για να αποδώσει τα μέγιστα για τον Άρη».

Για τα μεταγραφικά και τα διάφορα ονόματα που ακούγονται: «Θα είμαι ειλικρινής. Διευκολύνει την απάντησή μου το γεγονός ότι έκανα μία αναφορά στην οικονομική δυνατότητα να φέρουμε παίκτες στην ομάδα. Φυσικά όταν κάποια ομάδα κάνει μεταγραφή 3-4 εκατ., σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Έχω απεριόριστο σεβασμό στη δουλειά του τεχνικού διευθυντή και του κλαμπ. Οι παίκτες θέλουν ένα καλό συμβόλαιο και ένα καλό αγωνιστικό πλάνο. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πλάνο που θα προσελκύσει παίκτες. Άρα μπορεί να έρθουν παίκτες που δεν γνωρίζω, τους οποίους όμως ακολουθεί το κλαμπ.

Για τον Μπουσαΐντ, γνωρίζουμε ότι έχει αποχή από αγωνιστικούς ρυθμούς και το καθήκον μας είναι να τον εντάξουμε άμεσα στην ομάδα. Με πολύ οικονομική δύναμη, που εμείς δεν έχουμε, παίρνεις έναν παίκτη και παίζει αμέσως. Το έχω συζητήσει με τον πρόεδρο, ζήτησα δύο πράγματα. Ο ένας είναι ο Κάμτσης. Θα είναι ένας στόπερ που έχει μπροστά του αρκετό μέλλον.

Ειδικότερα για το Τσούμπερ: «Δεν θα σας δώσω στοιχεία. Δουλεύετε και κάνετε καλά τη δουλειά σας. Για μένα είναι σημαντικό ο παίκτης να έχει μεγάλη εμπειρία από αυτή τη λίγκα. Αντιθέτως, είναι δύσκολο για μένα να έρθει ένας παίκτης τον Γενάρη και να είναι έτοιμος τον Απρίλη. Εχω κάνει και ένα ακόμα αίτημα που προσπαθεί το κλαμπ, για έναν παίκτη που προσφάτως έπαιξε σημαντικό ρόλο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχω εμπιστοσύνη στον τεχνικό διευθυντή και στην ομάδα. Ο ίδιος θα ήθελε να έρθει πολύ στην ομάδα μας. Θα ήμουν ευτυχισμένος εάν τον είχα, εάν μπορεί η ομάδα να τον κλείσει και δώσει το οκ το ιατρικό δελτίο», ήταν η απάντηση του Χιμένεθ

Για το ματς: «Το να κερδίζεις είναι πάντα πολύ καλό. Όταν το κάνεις, τα προβλήματα δεν είναι τόσο μεγάλα. Παίξαμε ένα πολύ καλό πρώτο μέρος, σε ένα γήπεδο που δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση. Είναι αλήθεια ότι το κρύο στην πόλη αυτές τις μέρες δυσκόλεψε την κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό αναγκάζει τους παίκτες να προσπαθήσουν περισσότερο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φροντιστές του γηπέδου, επειδή είναι δύσκολο να διατηρηθεί τον χειμώνα.

Έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν. Στο δεύτερο μέρος έπεσε η απόδοσή μας. Ίσως φταίνε και οι δυνατές προπονήσεις της διακοπής. Δώσαμε ζωή στον αντίπαλό μας, είχε κάποιες σημαντικές ευκαιρίες αλλά πήρε το ματς. Το πιο σημαντικό ήταν ότι μπορέσαμε και ενσωματώσαμε 4-5 παίκτες που ήταν τραυματίες. Με τον καιρό, θα μπορούν στο 100% στην ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος του Μισεουί, του Φαμπιάνο, του Καντεβέρε. Παίκτες-κλέιδιά που βοήθησαν την ομάδα μας».

Για το πρώτο γκολ και τους παίκτες που πήγαν πάνω του: «Θα είναι τιμή και περηφάνια εάν υπάρχει οικογενειακό κλίμα στα αποδυτήρια. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ομάδες που με 1-2 μεταγραφές μπορούν να καλύψουν όλο το μπάτζετ μας. Εμείς κουβαλάμε στις πλάτες μας την πίεση να ανταπεξέλθουμε απέναντι σε πιο δυνατές ομάδες από εμάς. Δεχόμαστε την πρόκληση έχουμε και τη θέληση να τους κερδίσουμε όλους».

Για την αλλαγή του Μισεουί και αν ο παίκτης έχει κάποιο πρόβλημα: «Όχι, όχι. Δεν υπάρχει θέμα, απλά ήταν μεγάλο το διάστημα της αποχής του. Είχε και κάποιες ενοχλήσεις, για αυτό τον έκανα αλλαγή. Ίσως αποτελεί είδηση για κάποιους η παρουσία του, αλλά δεν είναι έτσι», κατέληξε ο Χιμένεθ.