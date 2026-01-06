newspaper
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ευχές της για τα Θεοφάνεια
Διπλωματία 06 Ιανουαρίου 2026 | 13:46

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ευχές της για τα Θεοφάνεια

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ευχήθηκε μέσω ανάρτησης στα sovial media για τα Θεοφάνεια

Σύνταξη
«Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνεια – μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Ο Αγιασμός των Υδάτων που γιορτάζεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει», προσθέτει.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην ανάρτησή της έχει βάλει και τις σημαίες των ΗΠΑ και Ελλάδας.

Δείτε την ανάρτηση στο Χ:

Economy
Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

World
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο

Με αφορμή την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κάποιοι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ δίνουν διαπιστευτήρια στον «τραμπισμό» και το ΥΠΕΞ επιχειρεί να δηλώσει πίστη στο διεθνές δίκαιο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΣΑΗΕ: Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»
Διπλωματία 05.01.26

Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»

Σε παρερμηνεία αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τον σάλο που προκάλεσε η κυνική δήλωση Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα. Η δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) σχετικά με την κατάσταση αποτελεί την «καλύτερη απάντηση», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου
Διπλωματία 05.01.26

Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου

Ο Γεραπετρίτης στη συζήτηση του με τον ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν υποστήριξε ότι η Αθήνα επιμένει στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα με «τις αρχές και αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών»

Σύνταξη
Η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η «εθνικά επικίνδυνη» θέση Μητσοτάκη
Πολιτική 05.01.26

Η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η «εθνικά επικίνδυνη» θέση Μητσοτάκη

Τι θα κάνει η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Βενεζουέλα και η κριτική στην τοποθέτηση Μητσοτάκη που αφήνει τη διεθνή νομιμότητα για «αργότερα»...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η διπλωματική ατζέντα του 2026 – Προκλήσεις και στοιχήματα για το Υπουργείο Εξωτερικών
Διπλωματία 01.01.26

Η διπλωματική ατζέντα του 2026 – Προκλήσεις και στοιχήματα για το Υπουργείο Εξωτερικών

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά έντονης διπλωματικής κινητικότητας, με την Ελλάδα να καθορίζει τις κινήσεις και στη σκιά των νέων δεδομένων που δημιουργεί η διακυβέρνηση Τραμπ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών
Για δεύτερη φορά 01.01.26

Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια "αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο", προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της», υπογράμμισε το υπουργείο Εξωτερικών στο συγχαρητήριο μήνυμα προς την Κυπριακή Δημοκρατία

Σύνταξη
Λόβερδος: Ευχόμαστε να μην υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές
Δήλωση Λοβέρδου 01.01.26

Λόβερδος: Ευχόμαστε να μην υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία

Σύνταξη
Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας
Διπλωματία 31.12.25

Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Το 2026 ξεκινά για το Νίκο Δένδια με το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις που μπαίνει για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 8-9 Ιανουαρίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας σε Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα
Αυστηρό μήνυμα 26.12.25

Απάντηση Δένδια στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Ο Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του από τη Σάμο απάντησε στην προκλητική στάση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανήμερα των Χριστουγέννων

Σύνταξη
Τουρκία: Πρόκληση του υπουργείου Άμυνας – Τι λέει για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις
Διπλωματία 25.12.25

Πρόκληση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας - Τι λέει για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις

Σε μία προκλητική δήλωση-προσέγγιση για την ένταση στο Αιγαίο και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, προέβη η Τουρκία το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη
Διπλωματία 25.12.25

Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη

Οι διπλωματικές επαφές του πρωθυπουργού από το 2019 Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Από το Λευκό Οίκο στο Σότσι και από τη Χειμάρρα στη Διακήρυξη των Αθηνών και την Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης
Ελληνοτουρκικά 24.12.25

Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης

«Δεν θα πρέπει να παράγονται κατ' ανάγκη μεγάλες συμφωνίες, θα πρέπει να συνομιλούμε αυτό είναι το αναγκαίο, το επιβάλει η γεωγραφία μας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
LIVE: Πίζα – Κόμο
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Πίζα – Κόμο

LIVE: Πίζα – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Πίζα – Κόμο για τη 19η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Γερμανία: Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο – Αποχώρησαν οι βουλευτές της Σάρα Βάγκενκνεχτ
Γερμανία 06.01.26

Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο - Αποχώρησαν οι βουλευτές της Σάρα Βάγκενκνεχτ

Ο πρωθυπουργός του ομόσπονδου κρατιδίου της Γερμανίας διαβεβαίωσε ωστόσο ότι δεν τίθεται ζήτημα ακυβερνησίας για το κρατίδιο, καθώς σε πρώτη φάση οι υπουργοί θα παραμείνουν στις θέσεις τους

Σύνταξη
Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει κακοκαιρίας – Ποιες περιφέρειες και δήμοι παραμένουν σε «Red Code»
Βροχές και χαλάζι 06.01.26

Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει κακοκαιρίας – Ποιες περιφέρειες και δήμοι παραμένουν σε «Red Code»

Σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» παραμένουν οι περιφέρειες και οι δήμοι των Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, ενώ η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει ξανά εάν κριθεί αναγκαίο

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: 1000 σκιέρ σχημάτισαν καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς
Δείτε βίντεο 06.01.26

Πάνω από 1.000 σκιέρ σχημάτισαν καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά έχει συνταράξει την Ελβετία - 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Τι μας λέει το κοστούμι του Ζοχράν Μαμντάνι για τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία
Σημειολογία 06.01.26

Τι μας λέει το κοστούμι του Ζοχράν Μαμντάνι για τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία

Στην πολιτική, τα ρούχα έχουν σημασία – όπως αποδεικνύει η προτίμηση του νέου, νεαρού δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, για επίσημα ρούχα μεσαίας κατηγορίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας

Αμέσως μετά την τελετή, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε πως «το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας και σημείο αναφοράς για το σύνολο του Ελληνισμού»

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ
Pig Earth 06.01.26

Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ

Εννέα χρόνια μετά τον θάνατό του και με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννησή του το 2026, ο Τζον Μπέρτζερ επιστρέφει ως μια ενοχλητικά επίκαιρη φωνή: ένας στοχαστής που είδε πρώτος την ύπαιθρο να αδειάζει, τη γεωργία να μετατρέπεται σε βιομηχανία και τη σχέση μας με τη γη να χάνεται μαζί με τις εποχές.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βενεζουέλα: Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταγγέλλει την επέμβαση των ΗΠΑ
Αιχμηρή ανακοίνωση 06.01.26

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταγγέλλει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών σημειώνει ότι «η επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Σύνταξη
Γροιλανδία: Κοινή δήλωση – μήνυμα σε Τραμπ από ευρωπαίους ηγέτες – Συλλογική ευθύνη η ασφάλεια στην Αρκτική
Κόσμος 06.01.26

«Συλλογική ευθύνη η ασφάλεια στην Αρκτική»: Κοινή δήλωση - μήνυμα σε Τραμπ από ευρωπαίους ηγέτες

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίσουν για τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», αναφέρει η κοινή δήλωση επτά ευρωπαίων ηγετών

Σύνταξη
Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πριν τον ημιτελικό του πορτογαλικού League Cup και μετά την καταπληκτική χρονιά που κάνει δήλωσε έτοιμος να κατακτήσει τίτλους με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Σύνταξη
«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» – Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιο του
«Είμαι περήφανος» 06.01.26

«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» - Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιο του

Ο Μίκι Ρουρκ κατακρίνει τις προσπάθειες του GoFundMe να αποτρέψει την έξωση, λέγοντας ότι «ποτέ» δεν θα ζητούσε από τους θαυμαστές του «ούτε ένα σεντ»: «Είναι ταπεινωτικό». Η Λία-Τζόελ Τζόουνς, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «βοηθό της ομάδας διαχείρισης του Ρουρκ», είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η εκστρατεία ξεκίνησε με την «πλήρη άδεια» του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα
Πολιτική 06.01.26

Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συναντώνται στο Παρίσι – Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας
Ο πόλεμος μαίνεται 06.01.26

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συναντώνται στο Παρίσι για την Ουκρανία - Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Μακρόν, «πετύχαμε σε αυτήν την άσκηση σύγκλισης ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ευρώπη και την Αμερική» - Στο Παρίσι συνεχίζονται οι συνομιλίες

Σύνταξη
Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)

Εποχή Λίαμ Ροσένιορ στην Τσέλσι, ο οποίος διαδέχεται τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο των «μπλε» του Λονδίνου. Η ανακοίνωση του συλλόγου και η πρώτη δήλωση του Άγγλου πρώην, πλέον, τεχνικού του Στρασβούργου.

Σύνταξη
«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία
AI 06.01.26

«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία

Ο Νίκος Κοκλώνης προκάλεσε συζητήσεις στα social media με φωτογραφία που ανέβασε από την Αμερική στο Instagram. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η εικόνα έχει προκύψει μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
