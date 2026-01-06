«Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνεια – μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Ο Αγιασμός των Υδάτων που γιορτάζεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει», προσθέτει.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην ανάρτησή της έχει βάλει και τις σημαίες των ΗΠΑ και Ελλάδας.

