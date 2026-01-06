Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ευχές της για τα Θεοφάνεια
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ευχήθηκε μέσω ανάρτησης στα sovial media για τα Θεοφάνεια
«Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνεια – μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
«Ο Αγιασμός των Υδάτων που γιορτάζεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει», προσθέτει.
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην ανάρτησή της έχει βάλει και τις σημαίες των ΗΠΑ και Ελλάδας.
Δείτε την ανάρτηση στο Χ:
I wish all the very best to friends, partners, and colleagues in Greece celebrating Theofania — a day that offers us time for spiritual reflection and reignites hope for the year to come. The Blessing of the Waters celebrated across Greece today reminds us of the enduring… pic.twitter.com/5yVPbGIufb
— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 6, 2026
