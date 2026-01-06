Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του
Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης του, ο Αναστάσιος Ράμμος μιλά με συγκίνηση για τη νέα του ζωή, παραδεχόμενος πως η πατρότητα επισκιάζει κάθε επαγγελματικό του επίτευγμα και αποτελεί το πιο πολύτιμο δώρο που έχει λάβει ποτέ.
Με λόγια γεμάτα συγκίνηση μίλησε ο Αναστάσιος Ράμμος για τη γέννηση της κόρης του, τονίζοντας πως πρόκειται για τη σημαντικότερη στιγμή της ζωής του — πάνω κι από κάθε επαγγελματική επιτυχία. Ο τραγουδιστής και η σύντροφός του, Έφη, έγιναν γονείς την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, με τον ίδιο να ανακοινώνει το χαρμόσυνο νέο μέσα από τα social media.
Σε πρόσφατες δηλώσεις του στην εκπομπή Breakfest@Star, ο Αναστάσιος Ράμμος παραδέχτηκε ότι η πατρότητα τον έχει αλλάξει ριζικά. Όπως είπε, τίποτα από όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα δεν συγκρίνεται με αυτό το νέο κεφάλαιο: είναι το απόλυτο δώρο που «τα σβήνει όλα».
«Απ’ όλα τα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, είναι το πιο σημαντικό», δήλωσε αρχικά ο τραγουδιστής.
Περιγράφοντας τις πρώτες ώρες μετά τη γέννηση, μίλησε για τις στιγμές που περνά στο νοσοκομείο μαζί με την Έφη και τη μικρή τους, σημειώνοντας πως η εμπειρία αυτή τούς έφερε ακόμη πιο κοντά. «Ναι, το έχω συνειδητοποιήσει, περνάω πάρα πολύ ωραία μαζί της. Και είμαστε εκεί πέρα στο νοσοκομείο με την Έφη… μας δένει, μας έδεσε πιο πολύ. Βλέπω εκεί πέρα και απλά χαζεύω. Είναι πολύ ωραίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Πιστεύω ότι είναι το ομορφότερο δώρο»
Ολοκληρώνοντας, στάθηκε στη στιγμή που συνειδητοποίησε πραγματικά ότι έγινε πατέρας: όχι όταν άκουσε τις ευχές, αλλά όταν έμειναν μόνοι στο δωμάτιο, παρατηρώντας το μωρό και ψάχνοντας σε ποιον μοιάζει — με τον ίδιο να πιστεύει πως έχει πάρει από τη μητέρα της.
«Η πρώτη στιγμή που μας φωνάξανε εκεί, το είδα… όλοι φωνάζανε και λέγανε ‘’μπράβο πατέρα’’. Εκεί δεν το συνειδητοποίησα. Μετά όμως που περνάς την ώρα μαζί της, στο δωμάτιο που ήμασταν οι τρεις μας, όσο πιο πολύ την κοιτάς και λες πού μοιάζει, αρχίζει και καθαρίζει. Στην Έφη μοιάζει. Πιστεύω ότι είναι το ομορφότερο δώρο. Το δωμάτιό της είναι έτοιμο… τα παιχνίδια και οι μονόκεροι είναι έτοιμοι, εκεί περιμένουνε».
