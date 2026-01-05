Να σταματήσουν τις απειλές εναντίον ενός ιστορικού συμμάχου κάλεσε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει «απόλυτη ανάγκη» τη Γροιλανδία.

«Πρέπει να το πω πολύ ξεκάθαρα στις Ηνωμένες Πολιτείες: είναι εντελώς τρελό να λέτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας», δήλωσε η Δανή πρωθυπουργός, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι θέλει να πάρει τον έλεγχο αυτού του αυτόνομου εδάφους που ανήκει στη Δανία, για την άμυνα των ΗΠΑ, σε συνέντευξή του σήμερα στο περιοδικό Atlantic.

«Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να μιλάμε για την ανάγκη των ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του Βασιλείου της Δανίας», δήλωσε η Φρεντέρικσεν σε δήλωσή της.

«Θα προέτρεπα έντονα, επομένως, τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απειλές εναντίον ενός ιστορικά στενού συμμάχου και εναντίον μιας άλλης χώρας και ενός άλλου λαού, οι οποίοι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν πωλούνται».

«Χρειαζόμαστε πολύ τη Γροιλανδία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την ανάληψη των καθηκόντων του πριν από ένα χρόνο, έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σχετικά με τις βλέψεις του για τη Γροιλανδία. Η Γροιλανδία θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την άμυνα, ενώ είναι πλούσια σε ορυκτά και σπάνιες γαίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να αποκλείσει στρατιωτική δράση για την απόκτηση του ελέγχου της περιοχής. «Δεν το αποκλείω. Δεν λέω ότι θα το κάνω, αλλά δεν αποκλείω τίποτα. Όχι, όχι εκεί. Χρειαζόμαστε πολύ τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Τραμπ στον αμερικανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NBC τον Μάιο.

«Η Γροιλανδία αποτελείται από έναν πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων, τους οποίους θα φροντίσουμε και θα τους αγαπήσουμε, και όλα αυτά. Αλλά το χρειαζόμαστε αυτό για τη διεθνή ασφάλεια», πρόσθεσε.

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας της Δανίας χαρακτήρισε τον περασμένο μήνα τις ΗΠΑ «κίνδυνο για την ασφάλεια». Οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας, Μέτε Φρέντερικσεν και Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσαν: «Το έχουμε πει πολύ ξεκάθαρα στο παρελθόν. Τώρα το λέμε ξανά. Τα εθνικά σύνορα και η κυριαρχία των κρατών έχουν τις ρίζες τους στο διεθνές δίκαιο… Δεν μπορείτε να προσαρτήσετε άλλες χώρες».