Γροιλανδία: Ανησυχία και προειδοποιήσεις, καθώς σύμμαχοι του Τραμπ δείχνουν προς το δανικό έδαφος

Οι ανησυχίες που έχει προκαλέσει ο βομβαρδισμός της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, έχουν φτάσει πέρα από την αμερικανική ήπειρο. Στη Δανία έχει αυξηθεί η ανησυχία για τις βλέψεις του Αμερικανού προέδρου για τη Γροιλανδία.

Η δεξιά podcaster Κέιτι Μίλερ, σύζυγος του Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτή προσωπάρχη του Ντόναλντ Τραμπ, έκανε ανάρτηση στο Χ, όπου χάρτης της Γροιλανδίας είναι ντυμένος με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και τη λεζάντα: «ΣΥΝΤΟΜΑ».



Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μιλήσει στο παρελθόν ακόμη και για προσάρτηση της Γροιλανδίας με τη χρήση στρατιωτικών μέσων, και η έμμεση, αλλά σαφής απειλή της Μίλερ (έστω και αν δεν έχει θεσμικό ρόλο) έχει προκαλέσει οργή στη Δανία.

Η Μίλερ, πάντως, έχει διατελέσει σύμβουλος και εκπρόσωπος του DOGE, του «Υπουργείου Αποτελεσματικότητας» υπό τον Έλον Μασκ. Στη συνέχεια προσελήφθη από τον δισεκατομμυριούχο στις επιχειρήσεις του.

«Μια φιλική υπενθύμιση»

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον πρέσβη της Δανίας στις ΗΠΑ, Γέσπερ Μόλερ Σόρενσεν. Αναδημοσίευσε την ανάρτηση της Μίλερ, κάνοντας μια φιλική υπενθύμιση προς την Ουάσιγκτον, καθώς η Δανία είναι χώρα σύμμαχος στο ΝΑΤΟ.

Just a friendly reminder about the US and the Kingdom of Denmark: We are close allies and should continue to work together as such. US security is also Greenland’s and Denmark’s security. Greenland is already part of NATO. The Kingdom of Denmark and the United States work… https://t.co/CboKnlKgJL — Jesper Møller Sørensen 🇩🇰 (@DKambUSA) January 4, 2026

«Είμαστε στενοί σύμμαχοι και θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ως τέτοιοι. Η ασφάλεια των ΗΠΑ είναι επίσης ασφάλεια της Γροιλανδίας και της Δανίας», έγραψε.

Και πρόσθεσε: «Το Βασίλειο της Δανίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την ασφάλεια στην Αρκτική».

Ο Σόρενσεν επισήμανε επίσης ότι η Δανία αύξησε τις αμυντικές δαπάνες το 2025, δεσμεύοντας 13,7 δισεκατομμύρια δολάρια) «που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό. Επειδή λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την κοινή μας ασφάλεια».

Και κατέληξε: «Και ναι, περιμένουμε πλήρη σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας».

Σειρά προκλήσεων

Η ανάρτηση της Μίλερ δεν είναι το μόνο περιστατικό που έχει προκαλέσει ανησυχία στην Κοπεγχάγη. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσφατα διόρισε τον Τζεφ Λάντρι, κυβερνήτη της Λουιζιάνα, ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία. Ο Λάντρι, ευχαριστώντας τον Αμερικανό πρόεδρο για τον διορισμό του, δήλωσε: «Είναι τιμή μου να σας υπηρετήσω σε αυτή τη θέση εθελοντή για να γίνει η Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ».

Thank you @realDonaldTrump! It’s an honor to serve you in this volunteer position to make Greenland a part of the U.S. This in no way affects my position as Governor of Louisiana! — Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) December 22, 2025

Ο Λάντρι, πρώην γενικός εισαγγελέας της Λουιζιάνα, χαιρέτισε την ανατροπή του Μαδούρο από τον Τραμπ με τη βία. Σε ανάρτησή του στο Χ, έγραψε:

«Έχοντας υπηρετήσει ως βοηθός σερίφη και εισαγγελέας, έχω δει τις καταστροφικές επιπτώσεις των παράνομων ναρκωτικών στις αμερικανικές οικογένειες. Με πάνω από 100.000 θανάτους που σχετίζονται με οπιοειδή ετησίως, είμαι ευγνώμων που βλέπω έναν Πρόεδρο να αναλαμβάνει επιτέλους πραγματική δράση στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών».

«Σας ευχαριστώ @realDonaldTrump που θεωρείτε υπόλογους άτομα όπως ο Μαδούρο».

Having served as a sheriff’s deputy and AG, I have seen the devastating effects of illegal drugs on American families. With over 100k opioid-related deaths annually, I am grateful to see a President finally take real action in the war on drugs. Thank you @realDonaldTrump for… — Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) January 3, 2026

«Θα τους φροντίσουμε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την ανάληψη των καθηκόντων του πριν από ένα χρόνο, έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σχετικά με τις βλέψεις του για τη Γροιλανδία. Η Γροιλανδία θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την άμυνα, ενώ είναι πλούσια σε ορυκτά και σπάνιες γαίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να αποκλείσει στρατιωτική δράση για την απόκτηση του ελέγχου της περιοχής. «Δεν το αποκλείω. Δεν λέω ότι θα το κάνω, αλλά δεν αποκλείω τίποτα. Όχι, όχι εκεί. Χρειαζόμαστε πολύ τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Τραμπ στον αμερικανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NBC τον Μάιο.

«Η Γροιλανδία αποτελείται από έναν πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων, τους οποίους θα φροντίσουμε και θα τους αγαπήσουμε, και όλα αυτά. Αλλά το χρειαζόμαστε αυτό για τη διεθνή ασφάλεια», πρόσθεσε.

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας της Δανίας χαρακτήρισε τον περασμένο μήνα τις ΗΠΑ «κίνδυνο για την ασφάλεια». Οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας, Μέτε Φρέντερικσεν και Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσαν: «Το έχουμε πει πολύ ξεκάθαρα στο παρελθόν. Τώρα το λέμε ξανά. Τα εθνικά σύνορα και η κυριαρχία των κρατών έχουν τις ρίζες τους στο διεθνές δίκαιο… Δεν μπορείτε να προσαρτήσετε άλλες χώρες».