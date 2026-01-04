newspaper
Γροιλανδία: Ανησυχία και προειδοποιήσεις, καθώς σύμμαχοι του Τραμπ δείχνουν προς το δανικό έδαφος
Κόσμος 04 Ιανουαρίου 2026 | 16:52

Γροιλανδία: Ανησυχία και προειδοποιήσεις, καθώς σύμμαχοι του Τραμπ δείχνουν προς το δανικό έδαφος

Η Δανία ζητά «απόλυτο σεβασμό» στην ακεραιότητα της Γροιλανδίας. Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα, η σύζυγος του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου ανήρτησε χάρτη του νησιού με τη λεζάντα «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ανησυχίες που έχει προκαλέσει ο βομβαρδισμός της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, έχουν φτάσει πέρα από την αμερικανική ήπειρο. Στη Δανία έχει αυξηθεί η ανησυχία για τις βλέψεις του Αμερικανού προέδρου για τη Γροιλανδία.

Η δεξιά podcaster Κέιτι Μίλερ, σύζυγος του Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτή προσωπάρχη του Ντόναλντ Τραμπ, έκανε ανάρτηση στο Χ, όπου χάρτης της  Γροιλανδίας είναι ντυμένος με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και τη λεζάντα: «ΣΥΝΤΟΜΑ».


Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μιλήσει στο παρελθόν ακόμη και για προσάρτηση της Γροιλανδίας με τη χρήση στρατιωτικών μέσων, και η έμμεση, αλλά σαφής απειλή της Μίλερ (έστω και αν δεν έχει θεσμικό ρόλο) έχει προκαλέσει οργή στη Δανία.

Η Μίλερ, πάντως, έχει διατελέσει σύμβουλος και εκπρόσωπος του DOGE, του «Υπουργείου Αποτελεσματικότητας» υπό τον Έλον Μασκ. Στη συνέχεια προσελήφθη από τον δισεκατομμυριούχο στις επιχειρήσεις του.

«Μια φιλική υπενθύμιση»

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον πρέσβη της Δανίας στις ΗΠΑ, Γέσπερ Μόλερ Σόρενσεν. Αναδημοσίευσε την ανάρτηση της Μίλερ, κάνοντας μια φιλική υπενθύμιση προς την Ουάσιγκτον, καθώς η Δανία είναι χώρα σύμμαχος στο ΝΑΤΟ.

«Είμαστε στενοί σύμμαχοι και θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ως τέτοιοι. Η ασφάλεια των ΗΠΑ είναι επίσης ασφάλεια της Γροιλανδίας και της Δανίας», έγραψε.

Και πρόσθεσε: «Το Βασίλειο της Δανίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την ασφάλεια στην Αρκτική».

Ο Σόρενσεν επισήμανε επίσης ότι η Δανία αύξησε τις αμυντικές δαπάνες το 2025, δεσμεύοντας 13,7 δισεκατομμύρια δολάρια) «που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό. Επειδή λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την κοινή μας ασφάλεια».

Και κατέληξε: «Και ναι, περιμένουμε πλήρη σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας».

Σειρά προκλήσεων

Η ανάρτηση της Μίλερ δεν είναι το μόνο περιστατικό που έχει προκαλέσει ανησυχία στην Κοπεγχάγη. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσφατα διόρισε τον Τζεφ Λάντρι, κυβερνήτη της Λουιζιάνα, ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία. Ο Λάντρι, ευχαριστώντας τον Αμερικανό πρόεδρο για τον διορισμό του, δήλωσε: «Είναι τιμή μου να σας υπηρετήσω σε αυτή τη θέση εθελοντή για να γίνει η Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ».

Διαδηλωτής στη Γροιλανδία / REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo

Ο Λάντρι, πρώην γενικός εισαγγελέας της Λουιζιάνα, χαιρέτισε την ανατροπή του Μαδούρο από τον Τραμπ με τη βία. Σε ανάρτησή του στο Χ, έγραψε:

«Έχοντας υπηρετήσει ως βοηθός σερίφη και εισαγγελέας, έχω δει τις καταστροφικές επιπτώσεις των παράνομων ναρκωτικών στις αμερικανικές οικογένειες. Με πάνω από 100.000 θανάτους που σχετίζονται με οπιοειδή ετησίως, είμαι ευγνώμων που βλέπω έναν Πρόεδρο να αναλαμβάνει επιτέλους πραγματική δράση στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών».

«Σας ευχαριστώ @realDonaldTrump που θεωρείτε υπόλογους άτομα όπως ο Μαδούρο».

«Θα τους φροντίσουμε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την ανάληψη των καθηκόντων του πριν από ένα χρόνο, έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σχετικά με τις βλέψεις του για τη Γροιλανδία. Η Γροιλανδία θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την άμυνα, ενώ είναι πλούσια σε ορυκτά και σπάνιες γαίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να αποκλείσει στρατιωτική δράση για την απόκτηση του ελέγχου της περιοχής. «Δεν το αποκλείω. Δεν λέω ότι θα το κάνω, αλλά δεν αποκλείω τίποτα. Όχι, όχι εκεί. Χρειαζόμαστε πολύ τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Τραμπ στον αμερικανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NBC τον Μάιο.

Στρατιωτική άσκηση τον Σεπτέμβριο στη Γροιλανδία / REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

«Η Γροιλανδία αποτελείται από έναν πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων, τους οποίους θα φροντίσουμε και θα τους αγαπήσουμε, και όλα αυτά. Αλλά το χρειαζόμαστε αυτό για τη διεθνή ασφάλεια», πρόσθεσε.

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας της Δανίας χαρακτήρισε τον περασμένο μήνα τις ΗΠΑ «κίνδυνο για την ασφάλεια». Οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας, Μέτε Φρέντερικσεν και Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσαν: «Το έχουμε πει πολύ ξεκάθαρα στο παρελθόν. Τώρα το λέμε ξανά. Τα εθνικά σύνορα και η κυριαρχία των κρατών έχουν τις ρίζες τους στο διεθνές δίκαιο… Δεν μπορείτε να προσαρτήσετε άλλες χώρες».

googlenews

Έβερεστ: «Σκοντάφτοντας» στον δρόμο για τον… ουρανό – Το βαρύ τίμημα του υπερτουρισμού
Έβερεστ 04.01.26

«Σκοντάφτοντας» στον δρόμο για τον… ουρανό - Στα 8.848 μέτρα υψόμετρο

Ο υπερτουρισμός στο Έβερεστ έχει μετατρέψει την υψηλότερη κορυφή του κόσμου από ένα σύμβολο αγνής περιπέτειας σε ένα πεδίο έντονων περιβαλλοντικών και οργανωτικών προκλήσεων. Υπάρχει λύση;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει
Διεθνής Οικονομία 04.01.26

Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει

Ο ΟΠΕΚ+ κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρές εσωτερικές διαμάχες, όπως εκείνη για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών διαφορών

Σύνταξη
Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν άλλες 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Τραγωδία στην Ελβετία 04.01.26

Ταυτοποιήθηκαν άλλες 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά - Παρατείνεται η αγωνία των υπόλοιπων οικογενειών

Από 14 έως 39 ετών οι ηλικίες των θυμάτων που ανακοινώθηκε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκαν, ωστόσο η αστυνομία του καντονιού Βαλέ στην Ελβετία δεν έκανε γνωστά τα ονόματα

Σύνταξη
Όταν το «Δόγμα Μονρόε» γίνεται «Δόγμα Τραμπ»
Ένοπλη ηγεμονία 04.01.26

Όταν το «Δόγμα Μονρόε» γίνεται «Δόγμα Τραμπ»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει μια ιδιαίτερα επιθετική εκδοχή του «Δόγματος Μονρόε» και μάλιστα χωρίς να το περιορίζει στη Λατινική Αμερική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Χαστούκι» Σάντερς κατά Τραμπ: Θυμίζει τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των αμερικανικών επεμβάσεων στη Λατινική Αμερική
Κόσμος 04.01.26

«Χαστούκι» Σάντερς κατά Τραμπ: Θυμίζει τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των αμερικανικών επεμβάσεων στη Λατινική Αμερική

«Ας μην έχουμε καμία αμφιβολία: Πρόκειται για ξεκάθαρο ιμπεριαλισμό» ανέφερε ο γερουριαστικής Μπέρνι Σάντερς για την επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
«Σκοτώθηκε ο επικίνδυνος τρομοκράτης Σαντίκ Αμπίντι», λέει η Τυνησία – Ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος
«Προληπτική επέμβαση» 04.01.26

«Σκοτώθηκε ο επικίνδυνος τρομοκράτης Σαντίκ Αμπίντι», λέει η Τυνησία – Ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος

Ο άνδρας ο οποίος σκοτώθηκε από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με ΜΜΕ της Τυνησίας, ανήκε στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και θεωρείτο «από τους παλιότερους και πιο επικίνδυνους εξτρεμιστές

Σύνταξη
«Θολή» η επόμενη ημέρα για τη Βενεζουέλα – Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο, δεν έχει πέσει η κυβέρνησή του
Μετά την αμερικάνικη επίθεση 04.01.26 Upd: 16:32

«Θολή» η επόμενη ημέρα για τη Βενεζουέλα - Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο, δεν έχει πέσει η κυβέρνησή του

«Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα - Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο διαβόητο «δόγμα Μονρόε»

Νεκτάριος Δαργάκης, Αλεξάνδρα Τάνκα
Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ
Γαλλία 04.01.26

Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ

Οκτώ χρόνια μετά την εκλογή του, ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σεναρίου που από περιθωριακό έγινε σχεδόν κανονικότητα στη γαλλική πολιτική συζήτηση

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό
«Θα το κλέψει» 04.01.26

Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό

«Δεν αποχώρησα εκνευρισμένος, απλά δεν μου άρεσε να είμαι ο τύπος που δείχνουν συμπόνια», υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Έντι Μέρφι, μιλώντας για την τελετή των Όσκαρ του 2007.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καρφί Σαμαρά σε Μητσοτάκη για τη δήλωση για τη Βενεζουέλα με αναφορά στο Κυπριακό
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Καρφί Σαμαρά σε Μητσοτάκη για τη δήλωση για τη Βενεζουέλα με αναφορά στο Κυπριακό

Δριμεία επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη. Το διεθνές δίκαιο δεν το επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση, τονίζει με αναφορά στην Κύπρο τις «απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».

Σύνταξη
Κλιμάκωση κινητοποίησεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων
Agro-in 04.01.26

Κλιμάκωση κινητοποίησεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων

Όπως ανακοινώθηκε, οι αγρότες θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο- Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά

Σύνταξη
Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς
Male Gaze 04.01.26

Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς

Η ερωτική ασφυξία εμφανίζεται ως «μόδα» της σύγχρονης σεξουαλικής κουλτούρας στη μικρή οθόνη. Κοινωνικοί επιστήμονες προειδοποιούν: όταν η βία γίνεται θέαμα, τα όρια θολώνουν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πόσες ώρες πρέπει να εργάζονται οι εργαζόμενοι – Το 40ωρο εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα
Metro, boulot, dodo; 04.01.26

Πόσες ώρες πρέπει να εργάζονται οι εργαζόμενοι – Το 40ωρο εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα

Υπάρχει ιδανικός αριθμός για τις ώρες εργασίας την εβδομάδα; Σε μια εποχή που οι φωνές υπέρ της μείωσης του χρόνου δουλειάς, το ερώτημα που τίθεται τελικά είναι τι είναι αυτό που επιδιώκει κανείς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η στάση του Έλληνα πρωθυπουργού στην απαγωγή Μαδούρο ανοίγει την πόρτα στο χάος
in - analysis 04.01.26

Η στάση του Έλληνα πρωθυπουργού στην απαγωγή Μαδούρο ανοίγει την πόρτα στο χάος

Η δημόσια δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού, με την οποία εξέφρασε θαυμασμό για τις πράξεις του Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι «δεν είναι η ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητά τους», δεν είναι απλώς άστοχη. Είναι θεσμικά επικίνδυνη.

Δρ. Ειρήνη Φασιά
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για black out στο FIR Αθηνών: Ο εξοπλισμός είναι πανάρχαιος – Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών
Κρούει καμπανάκι 04.01.26

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για black out στο FIR Αθηνών: Ο εξοπλισμός είναι πανάρχαιος – Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών

«Περιμένουμε κάποιον να αναλάβει και την ευθύνη γι αυτό το πράγμα που έγινε», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. «Καμία ένδειξη δολιοφθοράς, παλαιός ο εξοπλισμός», επισημαίνει

Σύνταξη
Αντζελίνα Τζολί εναντίον Μπραντ Πιτ: Αυτοεξόριστη για τα παιδιά λέει γλυκόπικρο αντίο στις ΗΠΑ
Go Fun 04.01.26

Αντζελίνα Τζολί εναντίον Μπραντ Πιτ: Αυτοεξόριστη για τα παιδιά λέει γλυκόπικρο αντίο στις ΗΠΑ

Η Αντζελίνα Τζολί κλείνει οριστικά την πόρτα του Χόλιγουντ, βάζοντας πωλητήριο στην ιστορική της έπαυλη στο Λος Άντζελες και αναζητώντας μια νέα πατρίδα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις δικαστικές διαμάχες με τον Μπραντ Πιτ

Σύνταξη
Άρης Betsson – Ολυμπιακός 84-95: Δύσκολη νίκη και 12/12 για τους «ερυθρόλευκους» στο πρωτάθλημα
Μπάσκετ 04.01.26

Άρης Betsson – Ολυμπιακός 84-95: Δύσκολη νίκη και 12/12 για τους «ερυθρόλευκους» στο πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύθηκε κόντρα στον Άρη Betsson, ωστόσο ήταν πιο ψύχραιμος και στο φινάλε έφυγε από το Αλεξάνδρειο με τη νίκη (84-95), τη 12η στο πρωτάθλημα σε ισάριθμους αγώνες.

Σύνταξη
Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;
On Field 04.01.26

Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;

Η εμπλοκή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει ανοίξει διεθνή συζήτηση για την παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ από την προεδρία Τραμπ, με την κουβέντα να επεκτείνεται και στο προσεχές Μουντιάλ, το οποίο βάσει των κανονισμών της FIFA πλέον βρίσκεται σε κίνδυνο...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
FAFO και Ντέινα Γουάιτ: Τι σημαίνουν οι φράσεις του UFC που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος στις αναρτήσεις του
IYDKNYK 04.01.26

FAFO και Ντέινα Γουάιτ: Τι σημαίνουν οι φράσεις του UFC που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος στις αναρτήσεις του

Μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να στείλει τα μηνύματά του μέσα από τα social media, χρησιμοποιώντας σύντομα και φορτισμένα συνθήματα όπως το FAFO και το «If you don’t know, now you know» — φράσεις με ρίζες στην κουλτούρα του UFC και της διαδικτυακής αργκό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος
Δείτε βίντεο 04.01.26

Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος

Συγγενείς και φίλοι του 30χρονου πιστεύεται ότι προχώρησαν σε πράξη εκδίκησης για τον θάνατο του νεαρού πατέρα έξι παιδιών, που έχασε τη ζωή του έξω από το νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα

Σύνταξη
