Συνεχίζεται το «ξεσκαρτάρισμα» στην Παρτιζάν: Μετά τον Τζόουνς στην πόρτα της εξόδου και ο Ουάσινγκτον
Μετά την φυγή του Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Ντουέιν Ουάσινγκτον αποτελεί ξένο σώμα για την Παρτιζάν
Κι όμως, η Παρτιζάν… πρωτοτυπεί και κάνει rebuild στα μέσα της περιόδου, αφού τα κακά αποτελέσματα σε συνδυασμό με την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναγκάζουν τους Σέρβους σε πολλές αλλαγές.
Μάλιστα, μετά την φυγή του Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Ντουέιν Ουάσινγκτον αποτελεί ξένο σώμα για τη σερβική ομάδα και μάλιστα δεν θα ταξιδέψει με την Παρτιζάν στη Γαλλία για το παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στη Μονακό (6/1, 20:30).
Έρχονται νέες αποχωρήσεις στην Παρτιζάν μετά τον Τζόουνς
Και δεν έμειναν εκεί οι Σέρβοι, αφού ο Ουάσινγκτον δεν αγωνίστηκε ούτε απέναντι στην Μπόρατς για την Αδριατική Λίγκα και πλέον μετράει μέρες για την αποχώρησή του από τη σερβική ομάδα.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τζόουνς, ο Ουάσινγκτον και ο Στέρλινγκ Μπράουν είναι στα… μαχαίρια με τον κόσμο της ομάδας και μετά τον πρώτο δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις και αποχωρήσεις και με τους άλλους δύο. Μάλιστα, για τον Μπράουν έχουν ακουστεί ήδη αρκετές ομάδες της Euroleague, όμως ακόμη δεσμεύεται με συμβόλαιο.
