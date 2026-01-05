Ολυμπιακός: Το depth chart με τη μεταγραφή του Τζόουνς – Η δύσκολη «εξίσωση» του Μπαρτζώκα με τους ξένους

Ο Ολυμπιακός μετά από πολλές ημέρες που βρισκόταν σε επαφές με την πλευρά του Ταϊρίκ Τζόουνς και την Παρτιζάν έκλεισε τη σπουδαία μεταγραφή και ανακοίνωσε τον Αμερικανό σέντερ. Οι ερυθρόλευκοι τα έχουν βρει εδώ και καιρό στους προσωπικούς όρους με τον Τζόουνς, ο ίδιος ο παίκτης θέλει σαν… τρελός Πειραιά και οι πρωταθλητές Ελλάδας έκαναν κίνηση-ματ και κατέθεσαν buy out στη σέρβικη ομάδα πάνω από 450.000 ευρώ για να ντύσουν τον παίκτη στο «κόκκινα».

Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η διορία για μεταγραφές από ομάδα της Euroleague σε άλλη, ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη μεταγραφή του Τζόουνς και να δημιουργήσει μια πανίσχυρη front line με Μιλουτίνοφ, Χολ και Αντετοκούνμπο. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας «τρίβει» τα χέρια του από ικανοποίηση για το ρόστερ που έχει να διαχειριστεί, ειδικά μετά από τις δύο προσθήκες με Μόντε Μόρις στο «1» και Τζόουνς στο «5».

Ο Έλληνας τεχνικός θα έχει έναν πολύ μεγάλο, αλλά ευχάριστο «πονοκέφαλο» σχετικά με το ρόστερ στο ελληνικό πρωτάθλημα, διότι έχει δημιουργήσει μια υπερπλήρη ομάδα σε όλες τις θέσεις, αλλά με συνολικά 16 παίκτες, εκ των οποίων οι 9 είναι ξένοι!

Ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα στη Euroleague να δηλώσει και να χρησιμοποιήσει όσους ξένους παίκτες θέλει, όμως στην Stoiximan GBL και στις ελληνικές διοργανώσεις τα πράγματα είναι διαφορετικά. Συνολικά 6+1 είναι οι ξένοι που θα είναι διαθέσιμοι για την Ελλάδα και αν αυτή τη στιγμή τα πράγματα μοιάζουν απλά λόγω του τραυματισμού του Τάισον Γουόρντ που δεν υπολογίζεται, τους επόμενους μήνες ο Μπαρτζώκας θα πρέπει να αφήνει εκτός τρεις εκ των Μόρις, Νιλικίνα, Φουρνιέ, Γουόρντ, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ.

Η λογική λέει ότι προς το παρόν, με τον ερχομό του Τζόουνς και για να βρει ρυθμό, ο Αμερικανός θα πάρει τη θέση του Ντόντα Χολ στο ελληνικό πρωτάθλημα, για να βρει και ρυθμό και να προσαρμοστεί πιο άμεσα. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν υπολογίζεται ο Χολ.

Το depth chart που έχει ο Ολυμπιακός

Πόιντ γκαρντ: Γουόκαπ, Μόρις, Νιλικινά

Σούτινγκ γκαρντ: Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου

Σμολ φόργουορντ: Γουόρντ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ

Πάουερ φόργουορντ: Βεζένκοφ, Πίτερς

Σέντερ: Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, Κ. Αντετοκούνμπο

Ο Μπαρτζώκας θα έχει μια «σπαζοκεφαλιά» να λύσει σε λίγες εβδομάδες από σήμερα, που θα επιστρέψει ο Γουόρντ και θα έχει και το Final 8 του Κυπέλλου, όπου 2+1 θα πρέπει να μένουν εκτός, με τους δύο εξ αυτών να μην αγωνίζονται καθόλου στο Κύπελλο. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο ένας θα είναι ο ΜακΚίσικ, που είναι πιο πίσω στο ροτέισον, όμως είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος τον δεύτερο, τόσο για το Κύπελλο, όσο και γενικά για το πρωτάθλημα και το δεύτερο μισό της σεζόν.