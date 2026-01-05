magazin
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μουσείο Μαρία Κάλλας: Τι έρχεται τον Ιανουάριο
Culture Live 05 Ιανουαρίου 2026 | 14:09

Μουσείο Μαρία Κάλλας: Τι έρχεται τον Ιανουάριο

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας έχει δημιουργήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλες τις ηλικίες για τον πρώτο μήνα του χρόνου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Spotlight

Το 2026 ξεκινά στο Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων με δύο μεγάλες πρεμιέρες

Τη νέα σειρά live music sessions «Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο» και τον κύκλο φωνητικής «The Eternal Cycle of Voice» της Μαρίας Παπαγεωργίου.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι ξεναγήσεις για διαφορετικές ομάδες κοινού, ενώ τις Κυριακές καινούρια οικογενειακά προγράμματα ανοίγουν έναν δημιουργικό χώρο παιχνιδιού, έκφρασης και εξερεύνησης για μικρούς και μεγάλους.

Ιανουάριος – Μάιος 2026

The Eternal Cycle of Voice – Κύκλος φωνητικής με την Μαρία Παπαγεωργίου

Μετά την επιτυχία του περσινού σεμιναρίου φωνητικής της Μαρίας Παπαγεωργίου, «Φτου ξελευτερία! Βρίσκοντας ξανά τη χαρά του τραγουδιού», το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται με χαρά το νέο της σεμινάριο, «The Eternal Cycle of Voice».

Η γνωστή ερμηνεύτρια, τραγουδοποιός και δασκάλα φωνητικής επιστρέφει με έναν ολοκληρωμένο κύκλο συναντήσεων που θα πραγματοποιηθεί από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026.

Ιανουάριος – Ιούνιος 2026

Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο

Μια νέα σειρά live music sessions του Μουσείου Μαρία Κάλλας

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας εγκαινιάζει από τον Ιανουάριο του 2026 τη σειρά «Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο», μια μηνιαία συνάντηση με τη σύγχρονη ελληνική μουσική δημιουργία, σε επιμέλεια του ραδιοφωνικού παραγωγού Γιώργου Φλωράκη (Τρίτο Πρόγραμμα ΕΡΤ, Kosmos 93.6).

Μετά την ήδη επιτυχημένη συνεργασία τους μέσα από την φιλοξενία της Χριστουγεννιάτικης Λέσχης Ακρόασης του 2024 και του 2025, το Μουσείο Μαρία Κάλλας και ο Γιώργος Φλωράκης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και υποδέχονται καλλιτέχνες και κοινό σε μια σειρά live music sessions.

Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό στον τρίτο όροφο του μουσείου, κάθε συνάντηση γίνεται μια μυσταγωγική εμπειρία: ένας διάλογος πάνω στη μουσική, την προσωπική ιστορία κάθε δημιουργού και το τώρα της ζωντανής performance.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα καλλιτεχνικών δράσεων του Μουσείου, το οποίο φιλοδοξεί να λειτουργεί όχι μόνο ως θεματοφύλακας της τέχνης και της μνήμης της μεγάλης σοπράνο, Μαρία Κάλλας, αλλά και ως ένας ανοιχτός χώρος μουσικής και σύγχρονου καλλιτεχνικού διαλόγου.

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Δωρεάν ξενάγηση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας, σε συνεργασία με τη συμβουλευτική εταιρεία προσβασιμότητας FOCUS CS, διοργανώνει κύκλο δωρεάν ξεναγήσεων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, σχεδιασμένο ειδικά για να προσφέρει μια πραγματικά ισότιμη και ουσιαστική μουσειακή εμπειρία.

Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται από Κωφό φυσικό χρήστη της ΕΝΓ, εξασφαλίζοντας αυθεντική επικοινωνία, βαθιά κατανόηση και ενεργή συμμετοχή κάθε επισκέπτη.

Σε ένα ταξίδι μέσα από τον χρόνο και τη μουσική, θα ανακαλύψουμε τον θρύλο της Μαρίας Κάλλας, της γυναίκας που με τη φωνή και την παρουσία της σημάδεψε τον παγκόσμιο πολιτισμό και έδωσε μορφή στα πιο βαθιά συναισθήματα.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Μουσείου να προσφέρει μία συμπεριληπτική και προσβάσιμη πολιτιστική εμπειρία για όλους, πάντα σε συνεργασία με τις ίδιες τις Κοινότητες και τις διαφορετικές ομάδες κοινού.

Για πολλά άτομα της Κοινότητας των Κωφών και Βαρήκοων η έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών συχνά σημαίνει αποκλεισμό από μουσειακές εμπειρίες. Μέσα από δράσεις όπως αυτή, το Μουσείο ενισχύει τη δέσμευσή του στην πολιτιστική τους ένταξη, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον όπου κάθε επισκέπτης μπορεί να συνδεθεί ουσιαστικά με την τέχνη και την ιστορία.

Επόμενη ξενάγηση: Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, 14:00. Μάθετε περισσότερα και κλείστε την θέση σας εδώ

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, 12:00

Ξενάγηση για άτομα άνω των 65 ετών – Κλείστε την θέση σας καλώντας στο 210 440 4204

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, 18:00 | Θεματική Ξενάγηση “Είδωλο και Μύθος” – Κλείστε την θέση σας εδώ

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, 14:00 | Ξενάγηση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα – Κλείστε την θέση σας με email στο focustosign@gmail.com ή με προσωπικό μήνυμα στα social media της FOCUS CS (Instagram & Facebook)

Σάββατα, 24 & 31 Ιανουαρίου 2026, 12:00 | Ξενάγηση Ενηλίκων – Κλείστε την θέση σας εδώ

Κυριακές, 11 & 25 Ιανουαρίου 2026 | MCM KIDS

Μουσικές και Φασαρία στο Μουσείο

Τι ήχο μπορεί να κάνει ένα συρτάρι την ώρα που ανοίγει; Τι μελωδίες ξεπηδούν από τα ακουστικά; Μα τι δουλειά έχουν κατσαρόλες και σουρωτήρια μέσα στο μουσείο;

Αυτά και άλλα πολλά κρυμμένα ηχητικά μυστικά του μουσείου θα ξετυλίξουν μια φανταστική μουσική περιπέτεια.

Στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, τα παιδιά μαζί με τους συνοδούς, ξεκινούν μια μουσική μυστική αποστολή: να ανακαλύψουν ήχους του μουσείου! Ακούν προσεκτικά, πειραματίζονται, δοκιμάζουν και έρχονται σε επαφή με τα εκθέματα που το κάθε ένα από αυτά κρύβει τον δικό του ήχο.

Στη συνέχεια, με καθημερινά αντικείμενα που γίνονται μουσικά όργανα, δημιουργούν τα δικά τους μουσικά μοτίβα, ρυθμούς και ηχητικά εφέ και έτσι δημιουργείται ένα μουσικό καλλιτεχνικό παιχνίδι μέσα στο μουσείο Μαρίας Κάλλας.

Η μουσική δεν είναι μόνο κάτι που ακούμε. Είναι κάτι που ανακαλύπτουμε, παίζουμε και δημιουργούμε.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Κυριακή, 11 & 25 Ιανουαρίου 2026

Ώρα: 11.00-12.00

Ηλικίες: 3-5 ετών

Κόστος συμμετοχής (για ένα παιδί και έναν συνοδό): 13 ευρώ – Κάθε επιπλέον παιδί 9 ευρώ

Κλείστε την θέση σας εδώ

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026

MCM KIDS | Νέοι Δημιουργοί στο Μουσείο Μαρία Κάλλας: Η Σύνδεση

Πώς συνδεόμαστε με τη μουσική και μεταξύ μας; Εμπνευσμένοι από την τέχνη της Μαρίας Κάλλας, παιδιά και γονείς εξερευνούν το ηχόχρωμα, την ακρόαση και τη συνεργασία. Μέσα από μουσικούς αυτοσχεδιασμούς, κάθε φωνή βρίσκει τη θέση της σε ένα κοινό σύνολο. Όλοι μαζί δημιουργούν μια πρωτότυπη σύνθεση, η οποία ηχογραφείται και προσφέρεται σε αρχείο MP3 ως ανάμνηση της εμπειρίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από τη Μαρκέλλα Σκούρτη.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026

Ώρα: 13.00-14.00

Ηλικίες: 6 έως 12 ετών

Κόστος συμμετοχής (για ένα παιδί και έναν συνοδό): 13 ευρώ – Κάθε επιπλέον παιδί 9 ευρώ

Κλείστε την θέση σας εδώ

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026

MCM BABIES | Μουσικές Μουσειοσκανταλιές

Ένα τρυφερό βρεφικό πρόγραμμα που προσκαλεί γονείς και βρέφη να ανακαλύψουν μαζί τη μουσική μέσα από τα ερεθίσματα του Μουσείου Μαρία Κάλλας.

Ένα πιάνο, μουσικά παιχνίδια και οι ήχοι της όπερας γίνονται αφορμή για ένα πρωινό γεμάτο αγκαλιές, ρυθμό και ήχο μέσα στο μουσείο. Μέσα από μουσική, κίνηση και αισθητηριακές εμπειρίες, καλλιεργείται ο δεσμός γονιού/συνοδού και βρέφους.

Τα βρέφη έρχονται σε μια πρώτη, ήπια επαφή με την κλασική μουσική μέσα από ήχο, αφή και βλέμμα.

Μια χαρούμενη «μουσειοσκανταλιά» που μετατρέπει το μουσείο σε χώρο σύνδεσης, παιχνιδιού και μουσικής.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026

Ώρα: 09.30-10.15

Ηλικίες: από 8 έως 36 μηνών

Κόστος συμμετοχής (για ένα παιδί και έναν συνοδό): 10 ευρώ – Κάθε επιπλέον παιδί 9 ευρώ

*Υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τα καρότσια.

Κλείστε την θέση σας εδώ

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026

MCM KIDS | Η όπερα γίνεται παιχνίδι

Ένα βιωματικό μουσικοπαιδαγωγικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο της όπερας και των ήχων περιμένει τα παιδιά με τους συνοδούς τους, στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, παρέα με ένα πιάνο!

Με έμπνευση τη φωνή και την προσωπικότητα της μεγάλης ντίβας, τα παιδιά θα βουτήξουν μέσα σε σκηνικά δωμάτια από τις 3 εμβληματικές όπερες:

Νόρμα, Τόσκα, Τραβιάτα, θα παίξουν με τον ρυθμό, θα κινηθούν με τη φαντασία και στο τέλος θα εξερευνήσουν μουσικά όργανα Orff και θα δημιουργήσουν τη δική τους ομαδική μουσική σύνθεση με τη συνοδεία πιάνου.

Η όπερα γίνεται παιχνίδι και το παιχνίδι γίνεται έκφραση, συνεργασία και δημιουργία!

Σημαντική σημείωση: Δεν απαιτείται καμία προηγούμενη μουσική γνώση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026

Ώρα: 11.00 – 12.00 μ.μ.

Ηλικίες: 5-10 ετών

Κόστος συμμετοχής (για ένα παιδί και έναν συνοδό): 13 ευρώ – Κάθε επιπλέον παιδί 9 ευρώ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Πού εστιάζουν για ισχυρές ενδείξεις οι επενδυτές μετά τη Βενεζουέλα – Τα 5 σημεία

Αγορές: Πού εστιάζουν για ισχυρές ενδείξεις οι επενδυτές μετά τη Βενεζουέλα – Τα 5 σημεία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Μεταφορές
Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

inWellness
inTown
Stream magazin
Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»
Βαρόμετρο 05.01.26

Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»

Η ταινία «One Battle After Another» ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία την Κυριακή το βράδυ. Άλλοι μεγάλοι νικητές των Critics Choice Awards ήταν οι ταινίες και οι σειρές «Sinners», «KPop Demon Hunters», «The Studio», «Adolescence» και «Jimmy Kimmel Live!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς
Male Gaze 04.01.26

Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς

Η ερωτική ασφυξία εμφανίζεται ως «μόδα» της σύγχρονης σεξουαλικής κουλτούρας στη μικρή οθόνη. Κοινωνικοί επιστήμονες προειδοποιούν: όταν η βία γίνεται θέαμα, τα όρια θολώνουν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εκπλήρωσε το μεγαλύτερο του όνειρο, τη δημιουργία του «Φρανκενστάιν»
«Γενική πρόβα» 03.01.26

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εκπλήρωσε το μεγαλύτερο του όνειρο, τη δημιουργία του «Φρανκενστάιν»

Η μεταφορά του «Φρανκενστάιν» στη μεγάλη οθόνη ήταν ένα όνειρο ζωής για τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο οποίος διάβασε για πρώτη φορά το κλασικό έργο της Μαίρη Σέλλεϋ σε ηλικία 11 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar
Δυναστεία 03.01.26

«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar

Η εγγονή του εμβληματικού Τσάρλι Τσάπλιν, Ούνα, υποδύεται τον εκκεντρικό, βίαιο κακό χαρακτήρα στο Avatar: Φωτιά & Στάχτη. Τι νομίζει ότι θα έλεγε ο παππούς της για την επιτυχία του Τζέιμς Κάμερον;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Trump Billionaires Club: Νέο mobile game ή απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί το memecoin $TRUMP; 
Για επίδοξους Τραμπ 03.01.26

Trump Billionaires Club: Νέο mobile game ή απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί το memecoin $TRUMP; 

Στο παιχνίδι Trump Billionaires Club οι παίκτες ανταγωνίζονται για έπαθλα σε κρυπτονομίσματα, με τον νικητή να λαμβάνει έως και 50.000 δολάρια σε $TRUMP ενώ η στρατηγική του θυμίζει έντονα πυραμίδα, καθώς η στρατολόγηση νέων χρηστών αποτελεί κλειδί για την άνοδο στην κατάταξη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ
10 χρόνια χωρίς 03.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ

Με αφορμή τα δέκα χρόνια από την ημέρα που ο Ντέιβιντ Μπόουι έγινε αστρόσκονη, ένα νέο καθηλωτικό ντοκιμαντέρ ανατέμνει τις τελευταίες στιγμές της ζωής του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things
Κατηγορούμενος χωρίς αποδείξεις 03.01.26

Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things

Ο 4ος κύκλος του Stranger Things μας χάρισε ένα χαρακτήρα που αγαπήθηκε πολύ: τον Έντι Μάνσον. Ωστόσο, αυτή η περσόνα βασίστηκε σε μια πραγματική υπόθεση που γεννήθηκε μέσα στο κλίμα μαζικού πανικού για τον σατανισμό.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει
Σαρώνει 03.01.26

Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει

Το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού έπους του Τζέιμς Κάμερον Avatar, συνεχίζει να σαρώνει στις κινηματογραφικές αίθουσες τις δύο πρώτες εβδομάδες του και όλα δείχνουν ότι θα σπάσει το φράγμα του 1 δισ. μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»
Νέο κεφάλαιο 02.01.26

Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»

Ο γνωστός μουσικός Tyler, the Creator δοκίμασε τις υποκριτικές του δυνατότητες με έναν ρόλο έκπληξη στο Marty Supreme, ως στενός φίλος του Τιμοτέ Σαλαμέ.

Σύνταξη
Unboxing όπως εθισμός: Η οικονομία της ντοπαμίνης στην υπηρεσία του κέρδους
Απεξάρτηση 01.01.26

Unboxing όπως εθισμός: Η οικονομία της ντοπαμίνης στην υπηρεσία του κέρδους

Ψυχίατροι προειδοποιούν για το νέο εθισμό σε συσκευασία δώρου όσο η οικονομία της ντοπαμίνης φέρνει δισεκατομμύρια κέρδη σε κολοσσούς που εργαλειοποιούν τον νευροδιαβιβαστή της καλής διάθεσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο
The Economist 05.01.26

Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο

Η Βενεζουέλα είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα σε πετρέλαιο στον κόσμο. Μετά τη σύλληψη Μαδούρο, ο Τραμπ είπε ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές θα επενδύσουν εκεί. Υπάρχει όμως κάτι που δεν λέει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Hercules the Bear: A Love Story»: Η ιστορία της αρκούδας που μεγάλωσε ως το παιδί ενός ζευγαριού
Έζησε σαν άνθρωπος 05.01.26

Η αρκούδα που μεγάλωσε σαν το παιδί ενός ζευγαριού - Η ιστορία του Ηρακλή στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC

Σε μια εποχή που η σχέση του ανθρώπου με την άγρια φύση ορίζεται κυρίως από αποστάσεις, κανόνες και απαγορεύσεις, η ιστορία του Άντι και της Μάγκι Ρόμπιν μοιάζει σχεδόν αδιανόητη.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Θα είναι το 2026 η χρονιά της ύφεσης των σχέσεων; Πώς η άνοδος των singles αλλάζει τον κόσμο μας
Eργένικη ζωή 05.01.26

Θα είναι το 2026 η χρονιά της ύφεσης των σχέσεων; Πώς η άνοδος των singles αλλάζει τον κόσμο μας

Η δημογραφική ομάδα των singles - εργένηδων και εργενισσών - αυξάνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Τι ισχύει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;
Κόσμος 05.01.26

Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ, ο οποίος εμπόδισε την κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τα έκτακτα μέτρα απέλασης φοιτητών που υποστηρίζουν τη Γάζα, επιβλέπει τώρα τη δίωξη του Νικολά Μαδούρο

Σύνταξη
Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
Νέες δηλώσεις 05.01.26

Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός Μετανάστευσης επιχείρησαν να «εξηγήσουν» τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα - Επίθεση στην αντιπολίτευση

Σύνταξη
Νικολάς Μαδούρο: Μεταφέρθηκε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης – Με χειροπέδες ο πρόεδρος της Βενεζουέλας
Δείτε βίντεο 05.01.26 Upd: 15:28

Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης μεταφέρθηκε ο Νικολάς Μαδούρο - Με χειροπέδες ο πρόεδρος της Βενεζουέλας

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη για τη μεταφορά του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες - Στις 19:00 η ώρα Ελλάδας θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή

Σύνταξη
Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βγήκε εκτός εαυτού στη χθεσινή (4/1) συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Γιουνάιτεντ με τη Λιντς και ξέσπασε εναντίον της διοίκησης και φαίνεται πως ήταν ο βασικός λόγος που απολύθηκε

Σύνταξη
Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί
Πρώτη δημοσκόπηση 05.01.26

Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, οι περισσότεροι Αμερικανοί εναντιώνονται στην επιχείρηση απαγωγής του Μαδούρο, ωστόσο, αυτή η πλειονότητα δεν φαίνεται τόσο ισχυρή ώστε να καταδικάσει τους Ρεπουμπλικάνους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα
Δηλώσεις Π. Μαρινάκη 05.01.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσιάστηκε βασιλικότερος του βασιλέως σε σχέση με τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Ελλάδα 05.01.26

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σε μια εποχή που η ειρήνη αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι «τα θεμελιώδη δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των λαών και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτα»

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο