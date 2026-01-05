Μουσείο Μαρία Κάλλας: Τι έρχεται τον Ιανουάριο

Το 2026 ξεκινά στο Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων με δύο μεγάλες πρεμιέρες

Τη νέα σειρά live music sessions «Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο» και τον κύκλο φωνητικής «The Eternal Cycle of Voice» της Μαρίας Παπαγεωργίου.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι ξεναγήσεις για διαφορετικές ομάδες κοινού, ενώ τις Κυριακές καινούρια οικογενειακά προγράμματα ανοίγουν έναν δημιουργικό χώρο παιχνιδιού, έκφρασης και εξερεύνησης για μικρούς και μεγάλους.

Ιανουάριος – Μάιος 2026

The Eternal Cycle of Voice – Κύκλος φωνητικής με την Μαρία Παπαγεωργίου

Μετά την επιτυχία του περσινού σεμιναρίου φωνητικής της Μαρίας Παπαγεωργίου, «Φτου ξελευτερία! Βρίσκοντας ξανά τη χαρά του τραγουδιού», το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται με χαρά το νέο της σεμινάριο, «The Eternal Cycle of Voice».

Η γνωστή ερμηνεύτρια, τραγουδοποιός και δασκάλα φωνητικής επιστρέφει με έναν ολοκληρωμένο κύκλο συναντήσεων που θα πραγματοποιηθεί από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026.

Ιανουάριος – Ιούνιος 2026

Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο

Μια νέα σειρά live music sessions του Μουσείου Μαρία Κάλλας

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας εγκαινιάζει από τον Ιανουάριο του 2026 τη σειρά «Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο», μια μηνιαία συνάντηση με τη σύγχρονη ελληνική μουσική δημιουργία, σε επιμέλεια του ραδιοφωνικού παραγωγού Γιώργου Φλωράκη (Τρίτο Πρόγραμμα ΕΡΤ, Kosmos 93.6).

Μετά την ήδη επιτυχημένη συνεργασία τους μέσα από την φιλοξενία της Χριστουγεννιάτικης Λέσχης Ακρόασης του 2024 και του 2025, το Μουσείο Μαρία Κάλλας και ο Γιώργος Φλωράκης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και υποδέχονται καλλιτέχνες και κοινό σε μια σειρά live music sessions.

Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό στον τρίτο όροφο του μουσείου, κάθε συνάντηση γίνεται μια μυσταγωγική εμπειρία: ένας διάλογος πάνω στη μουσική, την προσωπική ιστορία κάθε δημιουργού και το τώρα της ζωντανής performance.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα καλλιτεχνικών δράσεων του Μουσείου, το οποίο φιλοδοξεί να λειτουργεί όχι μόνο ως θεματοφύλακας της τέχνης και της μνήμης της μεγάλης σοπράνο, Μαρία Κάλλας, αλλά και ως ένας ανοιχτός χώρος μουσικής και σύγχρονου καλλιτεχνικού διαλόγου.

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Δωρεάν ξενάγηση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας, σε συνεργασία με τη συμβουλευτική εταιρεία προσβασιμότητας FOCUS CS, διοργανώνει κύκλο δωρεάν ξεναγήσεων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, σχεδιασμένο ειδικά για να προσφέρει μια πραγματικά ισότιμη και ουσιαστική μουσειακή εμπειρία.

Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται από Κωφό φυσικό χρήστη της ΕΝΓ, εξασφαλίζοντας αυθεντική επικοινωνία, βαθιά κατανόηση και ενεργή συμμετοχή κάθε επισκέπτη.

Σε ένα ταξίδι μέσα από τον χρόνο και τη μουσική, θα ανακαλύψουμε τον θρύλο της Μαρίας Κάλλας, της γυναίκας που με τη φωνή και την παρουσία της σημάδεψε τον παγκόσμιο πολιτισμό και έδωσε μορφή στα πιο βαθιά συναισθήματα.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Μουσείου να προσφέρει μία συμπεριληπτική και προσβάσιμη πολιτιστική εμπειρία για όλους, πάντα σε συνεργασία με τις ίδιες τις Κοινότητες και τις διαφορετικές ομάδες κοινού.

Για πολλά άτομα της Κοινότητας των Κωφών και Βαρήκοων η έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών συχνά σημαίνει αποκλεισμό από μουσειακές εμπειρίες. Μέσα από δράσεις όπως αυτή, το Μουσείο ενισχύει τη δέσμευσή του στην πολιτιστική τους ένταξη, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον όπου κάθε επισκέπτης μπορεί να συνδεθεί ουσιαστικά με την τέχνη και την ιστορία.

Επόμενη ξενάγηση: Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, 14:00. Μάθετε περισσότερα και κλείστε την θέση σας εδώ

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, 12:00

Ξενάγηση για άτομα άνω των 65 ετών – Κλείστε την θέση σας καλώντας στο 210 440 4204

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, 18:00 | Θεματική Ξενάγηση “Είδωλο και Μύθος” – Κλείστε την θέση σας εδώ

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, 14:00 | Ξενάγηση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα – Κλείστε την θέση σας με email στο focustosign@gmail.com ή με προσωπικό μήνυμα στα social media της FOCUS CS (Instagram & Facebook)

Σάββατα, 24 & 31 Ιανουαρίου 2026, 12:00 | Ξενάγηση Ενηλίκων – Κλείστε την θέση σας εδώ

Κυριακές, 11 & 25 Ιανουαρίου 2026 | MCM KIDS

Μουσικές και Φασαρία στο Μουσείο

Τι ήχο μπορεί να κάνει ένα συρτάρι την ώρα που ανοίγει; Τι μελωδίες ξεπηδούν από τα ακουστικά; Μα τι δουλειά έχουν κατσαρόλες και σουρωτήρια μέσα στο μουσείο;

Αυτά και άλλα πολλά κρυμμένα ηχητικά μυστικά του μουσείου θα ξετυλίξουν μια φανταστική μουσική περιπέτεια.

Στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, τα παιδιά μαζί με τους συνοδούς, ξεκινούν μια μουσική μυστική αποστολή: να ανακαλύψουν ήχους του μουσείου! Ακούν προσεκτικά, πειραματίζονται, δοκιμάζουν και έρχονται σε επαφή με τα εκθέματα που το κάθε ένα από αυτά κρύβει τον δικό του ήχο.

Στη συνέχεια, με καθημερινά αντικείμενα που γίνονται μουσικά όργανα, δημιουργούν τα δικά τους μουσικά μοτίβα, ρυθμούς και ηχητικά εφέ και έτσι δημιουργείται ένα μουσικό καλλιτεχνικό παιχνίδι μέσα στο μουσείο Μαρίας Κάλλας.

Η μουσική δεν είναι μόνο κάτι που ακούμε. Είναι κάτι που ανακαλύπτουμε, παίζουμε και δημιουργούμε.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Κυριακή, 11 & 25 Ιανουαρίου 2026

Ώρα: 11.00-12.00

Ηλικίες: 3-5 ετών

Κόστος συμμετοχής (για ένα παιδί και έναν συνοδό): 13 ευρώ – Κάθε επιπλέον παιδί 9 ευρώ

Κλείστε την θέση σας εδώ

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026

MCM KIDS | Νέοι Δημιουργοί στο Μουσείο Μαρία Κάλλας: Η Σύνδεση

Πώς συνδεόμαστε με τη μουσική και μεταξύ μας; Εμπνευσμένοι από την τέχνη της Μαρίας Κάλλας, παιδιά και γονείς εξερευνούν το ηχόχρωμα, την ακρόαση και τη συνεργασία. Μέσα από μουσικούς αυτοσχεδιασμούς, κάθε φωνή βρίσκει τη θέση της σε ένα κοινό σύνολο. Όλοι μαζί δημιουργούν μια πρωτότυπη σύνθεση, η οποία ηχογραφείται και προσφέρεται σε αρχείο MP3 ως ανάμνηση της εμπειρίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από τη Μαρκέλλα Σκούρτη.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026

Ώρα: 13.00-14.00

Ηλικίες: 6 έως 12 ετών

Κόστος συμμετοχής (για ένα παιδί και έναν συνοδό): 13 ευρώ – Κάθε επιπλέον παιδί 9 ευρώ

Κλείστε την θέση σας εδώ

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026

MCM BABIES | Μουσικές Μουσειοσκανταλιές

Ένα τρυφερό βρεφικό πρόγραμμα που προσκαλεί γονείς και βρέφη να ανακαλύψουν μαζί τη μουσική μέσα από τα ερεθίσματα του Μουσείου Μαρία Κάλλας.

Ένα πιάνο, μουσικά παιχνίδια και οι ήχοι της όπερας γίνονται αφορμή για ένα πρωινό γεμάτο αγκαλιές, ρυθμό και ήχο μέσα στο μουσείο. Μέσα από μουσική, κίνηση και αισθητηριακές εμπειρίες, καλλιεργείται ο δεσμός γονιού/συνοδού και βρέφους.

Τα βρέφη έρχονται σε μια πρώτη, ήπια επαφή με την κλασική μουσική μέσα από ήχο, αφή και βλέμμα.

Μια χαρούμενη «μουσειοσκανταλιά» που μετατρέπει το μουσείο σε χώρο σύνδεσης, παιχνιδιού και μουσικής.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026

Ώρα: 09.30-10.15

Ηλικίες: από 8 έως 36 μηνών

Κόστος συμμετοχής (για ένα παιδί και έναν συνοδό): 10 ευρώ – Κάθε επιπλέον παιδί 9 ευρώ

*Υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τα καρότσια.

Κλείστε την θέση σας εδώ

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026

MCM KIDS | Η όπερα γίνεται παιχνίδι

Ένα βιωματικό μουσικοπαιδαγωγικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο της όπερας και των ήχων περιμένει τα παιδιά με τους συνοδούς τους, στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, παρέα με ένα πιάνο!

Με έμπνευση τη φωνή και την προσωπικότητα της μεγάλης ντίβας, τα παιδιά θα βουτήξουν μέσα σε σκηνικά δωμάτια από τις 3 εμβληματικές όπερες:

Νόρμα, Τόσκα, Τραβιάτα, θα παίξουν με τον ρυθμό, θα κινηθούν με τη φαντασία και στο τέλος θα εξερευνήσουν μουσικά όργανα Orff και θα δημιουργήσουν τη δική τους ομαδική μουσική σύνθεση με τη συνοδεία πιάνου.

Η όπερα γίνεται παιχνίδι και το παιχνίδι γίνεται έκφραση, συνεργασία και δημιουργία!

Σημαντική σημείωση: Δεν απαιτείται καμία προηγούμενη μουσική γνώση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026

Ώρα: 11.00 – 12.00 μ.μ.

Ηλικίες: 5-10 ετών

Κόστος συμμετοχής (για ένα παιδί και έναν συνοδό): 13 ευρώ – Κάθε επιπλέον παιδί 9 ευρώ