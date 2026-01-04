Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε ουκρανική επίθεση σε ρωσική μεθοριακή περιφέρεια
Ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ δήλωσε μέσω του Telegram ότι οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση
- Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;
- Ανεβαίνει ο υδράργυρος, επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι - Πού θα βρέξει
- «Κιτ βιασμού»: Ο ρόλος του Playboy στη «γέννηση» ενός εγκληματολογικού εργαλείου
- Επιχειρηματίας ετών… 15 - Πώς ο Χάρισον Νοτ βγάζει πάνω από 117.000 ευρώ τον χρόνο από το δωμάτιό του
Ένας άνδρας σκοτώθηκε και μια γυναίκα και ένα τετράχρονο παιδί τραυματίσθηκαν σε επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους εναντίον οχήματος στη δυτική ρωσική μεθοριακή περιφέρεια του Μπελγκορόντ, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης.
Ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ δήλωσε μέσω του Telegram ότι οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο αυτοκίνητο μετά την επίθεση, πρόσθεσε.
Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.
Σε μια άλλη εξέλιξη, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε σήμερα το πρωί 42 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, επιπλέον των 90 που είχε καταρρίψει στη διάρκεια της νύκτας, μεταξύ των οποίων τρία που είχαν στόχο τη Μόσχα.
Ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πλήττουν συχνά στόχους στην περιφέρεια του Μπελγκορόντ και σε άλλες μεθοριακές περιφέρειες.
- Πρόβλημα στο FIR λόγω τεχνικού προβλήματος – Αδύνατες προσγειώσεις και απογειώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια
- Κορινθία: Νεκρός οδηγός έπειτα από σοβαρό τροχαίο με ανατροπή οχήματος
- Ο Π. Μαρινάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για τη Βενεζουέλα – «Πιστός στον γκεμπελισμό», απαντά το ΠΑΣΟΚ
- «Απόλυτος κυρίαρχος»: Αποθεώθηκε από τον πορτογαλικό Τύπο ο Παυλίδης (vids, pic)
- Όταν το «Δόγμα Μονρόε» γίνεται «Δόγμα Τραμπ»
- Κλικ εκατομμυρίων: Αυτές είναι οι πιο ακριβές φωτογραφίες όλων των εποχών με τα πιο διάσημα μωρά του πλανήτη
- Τι κρύβουν οι επιθέσεις… «συναίνεσης» Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη
- Κρασί: Η ΑΙ αναδιαμορφώνει την παραγωγή καθώς οι παραδοσιακές αντιλήψεις αλλάζουν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις