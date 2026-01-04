Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε ουκρανική επίθεση σε ρωσική μεθοριακή περιφέρεια

Ένας άνδρας σκοτώθηκε και μια γυναίκα και ένα τετράχρονο παιδί τραυματίσθηκαν σε επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους εναντίον οχήματος στη δυτική ρωσική μεθοριακή περιφέρεια του Μπελγκορόντ, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης.

Ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ δήλωσε μέσω του Telegram ότι οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο αυτοκίνητο μετά την επίθεση, πρόσθεσε.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.

Σε μια άλλη εξέλιξη, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε σήμερα το πρωί 42 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, επιπλέον των 90 που είχε καταρρίψει στη διάρκεια της νύκτας, μεταξύ των οποίων τρία που είχαν στόχο τη Μόσχα.

Ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πλήττουν συχνά στόχους στην περιφέρεια του Μπελγκορόντ και σε άλλες μεθοριακές περιφέρειες.