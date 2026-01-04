sports betsson
Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/1): Δράση με ντέρμπι σε Αγγλία, Ιταλία και «αιώνιους» στην Stoiximan GBL
04 Ιανουαρίου 2026

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/1): Δράση με ντέρμπι σε Αγγλία, Ιταλία και «αιώνιους» στην Stoiximan GBL

Αυτό είναι το πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές αθλητικές μεταδόσεις την Κυριακή (4/1).

Σύνταξη
Φουλ αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Κυριακής (4/1), με πολλές και σημαντικές αναμετρήσεις στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ.

Από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, ξεχωρίζει το Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι για την Premier League, όπου δύσκολα εκτός έδρας ματς δίνουν επίσης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ.

Στην Ιταλία και τη Serie A, το «μενού» ξεκινά με το Λάτσιο – Νάπολι το μεσημέρι, ενώ στην Ισπανία και τη La Liga ξεχωρίζει το Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις.

Για την Stoiximan GBL, ο Άρης φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στις 13:00 ενώ τρεις ώρες αργότερα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Καρδίτσα.

Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (4/1):

13:00 Stoiximan GBL Άρης Betsson – Ολυμπιακός / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
13:00 Stoiximan GBL Κολοσσός – Μαρούσι / ERTSPORTS 1
13:30 Serie A Λάτσιο – Νάπολι / COSMOTE Sport 1HD
14:00 Championship Μπέρμιγχαμ – Κόβεντρι / COSMOTE Sport 2HD
14:30 Premier League Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ / Novasports Premier League
15:00 La Liga Σεβίλλη – Λεβάντε / Novasports 1HD
16:00 16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
16:00 Serie A Φιορεντίνα – Κρεμονέζε / COSMOTE Sport 1HD
17:00 Premier League Φούλαμ – Λίβερπουλ / Novasports Premier League
17:00 Premier League Τότεναμ – Σάντερλαντ / Novasports Prime
17:00 Premier League Έβερτον – Μπρέντφορντ / Novasports Start
17:00 Premier League Νιούκαστλ – Κρίσταλ Πάλας / Novasports 2HD
17:00 Championship Νόριτς – Στόουκ / COSMOTE Sport 2HD
17:15 La Liga Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις / Novasports 1HD
17:30 Liga Portugal Betclic Ρίο Άβε – Κάζα Πία / COSMOTE Sport 3 HD
18:15 Volley League Ανδρών Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ / ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡΤ
19:00 Serie A Ελλάς Βερόνα – Τορίνο / COSMOTE Sport 1 HD
19:30 Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι / Novasports Premier League
19:30 La Liga Αλαβές – Οβιέδο / Novasports Start
19:30 La Liga Μαγιόρκα – Τζιρόνα / Novasports 1HD
19:30 Roshn Saudi League Ντάμακ – Αλ Χιλάλ / COSMOTE Sport 2 HD
20:00 Liga Portugal Σάντα Κλάρα – Πόρτο / COSMOTE Sport 3 HD
21:00 Αφρικανικό Κύπελλο Εθνών Νότια Αφρική – Καμερούν / EPT2 ΣΠΟΡ
21:45 Serie A Ίντερ – Μπολόνια / COSMOTE Sport 1 HD
22:00 La Liga Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης / Novasports Prime
22:00 Ντεπορτίβο Λα Κορούνια – Κάδιθ / Novasports 2HD

Βενεζουέλα: Πού το πάει ο Τραμπ; – Γιατί διατηρεί την αντιπρόεδρο στην ηγεσία της χώρας

Βενεζουέλα: Πού το πάει ο Τραμπ; – Γιατί διατηρεί την αντιπρόεδρο στην ηγεσία της χώρας

Ακρίβεια: Ο «γρίφος» του πληθωρισμού το 2026

Ακρίβεια: Ο «γρίφος» του πληθωρισμού το 2026

Μπάσκετ 04.01.26

NBA 04.01.26

Μπάσκετ 04.01.26

NBA 04.01.26

Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν το καταλανικό ντέρμπι οι «Μπλαουγκράνα»
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν το καταλανικό ντέρμπι οι «Μπλαουγκράνα»

Η Εσπανιόλ έβαλε δύσκολα στη Μπαρτσελόνα, η οποία όμως χάρη σε τέρματα του Όλομο (86') και του Λεβαντόφσκι (90\) επικράτησε με 2-0 - εκτός έδρας- κι έτσι ξέφυγε με επτά βαθμούς από τη δεύτερη Ρεάλ.

Σύνταξη
Άρης: Επαφές με τον Φεντερικό Μπάρμπα για τα στόπερ
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Άρης: Επαφές με τον Φεντερικό Μπάρμπα για τα στόπερ

Ο 32χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός Φεντερικό Μπάρμπα αποτελεί μια από τις περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει για τον Άρη ο Ρέγες. Έχουν ήδη γίνει επαφές με τον ποδοσφαιριστή και τον εκπρόσωπο του.

Σύνταξη
Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)
Μπάσκετ 03.01.26

Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)

Αν και αγωνίστηκε με απουσίες, η ΑΕΚ νίκησε με 94-86 τον Προμηθέα στην Πάτρα. Έτσι η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτς εδραιώθηκε στην 4άδα ενώ εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 2-3: Ασταμάτητοι «κανονιέρηδες», συνεχίζουν ακάθεκτοι για τον τίτλο!
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ασταμάτητη η Άρσεναλ, νίκησε με ανατροπή τη Μπόρνμουθ (3-2)

Η Άρσεναλ μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ από την Μπόρνμουθ, αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει εν τέλει με 3-2 εκτός έδρας, αποκτώντας μεγαλύτερη διαφορά από τους διώκτες της

Σύνταξη
Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup με 3-0 επί του ΟΦΗ και λίγη ώρα αργότερα οι παίκτες του έστησαν μια γιορτή στα αποδυτήρια του Παγκρήτιου, πανηγυρίζοντας μία ακόμη επιτυχία της ομάδας.

Σύνταξη
Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος αναδείχθηκε MVP του Betsson Super Cup και μετά την βράβευσή του, αλλά και την απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακού έστειλε μήνυμα για ανάλογη συνέχεια στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την κατάκτηση του Betsson Super Cup, μετά τη νίκη τους επί του ΟΦΗ με 3-0 στην παράταση. Δείτε βίντεο από την απονομή στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Μπάσκετ 04.01.26

Παρέμβαση Τσίπρα για Βενεζουέλα: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου – Καταπέλτης για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Παρέμβαση Τσίπρα για Βενεζουέλα: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου – Καταπέλτης για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης

Ο Αλέξης Τσίπρας θέτει προ των ευθυνών του τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την «απαράδεκτη φράση» που χρησιμοποίησε για τον μη σχολιασμό της «νομιμότητας των ενεργειών» των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. «Ας αναρωτηθούμε μόνο τι θα σήμαινε για τη πατρίδα μας, αν μια μέρα άλλες χώρες επαναλάβουν, εις βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου», υπογραμμίζει ο πρώην πρωθυπουργός

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για το αγροτικό – «Ο Μητσοτάκης αντί για κουραμπιέδες, ας πάει στους αγρότες»
Πολιτική αντιπαράθεση 04.01.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για το αγροτικό – «Ο Μητσοτάκης αντί για κουραμπιέδες, ας πάει στους αγρότες»

Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό - «Η αντιπολίτευση έχει προτείνει μία σειρά από πράγματα και μέσα στη Βουλή», τόνισε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, «το κλειδί το κρατάει ο Μητσοτάκης», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης

Σύνταξη
Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Επεκτείνονται οι περιορισμοί στα Airbnb, αυστηροποιείται το πλαίσιο
Αντιδρά η ΠΟΜΙΔΑ 04.01.26

Επεκτείνονται οι περιορισμοί στα Airbnb, αυστηροποιείται το πλαίσιο - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι ισχύει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Eντείνονται οι έλεγχοι για τη νόμιμη λειτουργία των Airbnb που αφορούν σε Αριθμό Μητρώου και προδιαγραφές του ίδιου του ακινήτου που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ
Stories 04.01.26

Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ

Ο αμφιλεγόμενος ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον δεν έβαλε ποτέ νερό στο κρασί του λέγοντας πολλά περισσότερα από όσα θα του επέτρεπαν οι επικοινωνιολόγοι του. Πρόθυμος να πληρώσει το τίμημα, ο αιώνιος Μαντ Μαξ γίνεται 70 ετών και αυτή είναι η ζωή του

Σύνταξη
«Χαστούκι» Σάντερς κατά Τραμπ: Θυμίζει τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των αμερικανικών επεμβάσεων στη Λατινική Αμερική
Κόσμος 04.01.26

«Χαστούκι» Σάντερς κατά Τραμπ: Θυμίζει τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των αμερικανικών επεμβάσεων στη Λατινική Αμερική

«Ας μην έχουμε καμία αμφιβολία: Πρόκειται για ξεκάθαρο ιμπεριαλισμό» ανέφερε ο γερουριαστικής Μπέρνι Σάντερς για την επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
«Σκοτώθηκε ο επικίνδυνος τρομοκράτης Σαντίκ Αμπίντι», λέει η Τυνησία – Ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος
«Προληπτική επέμβαση» 04.01.26

«Σκοτώθηκε ο επικίνδυνος τρομοκράτης Σαντίκ Αμπίντι», λέει η Τυνησία – Ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος

Ο άνδρας ο οποίος σκοτώθηκε από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με ΜΜΕ της Τυνησίας, ανήκε στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και θεωρείτο «από τους παλιότερους και πιο επικίνδυνους εξτρεμιστές

Σύνταξη
Με τρομερό Έντουαρντς, οι Τίμπεργουλβς έσπασαν το σερί των Χιτ (vids)
NBA 04.01.26

Με τρομερό Έντουαρντς, οι Τίμπεργουλβς έσπασαν το σερί των Χιτ (vids)

Οι Μαϊάμι Χίτ ήταν σε καλό φεγγάρι με 4 διαδοχικές νίκες, όμως ο μόνιμα... σεληνιασμένος Άντονι Έντουαρντς τους έσπασε το σερί, οδηγώντας τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στη νίκη με 125-115. Σπουδαία εμφάνιση του Ταϊρίς Μάξεϊ και νίκη των Σίξερς επί των Νικς.

Σύνταξη
Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»
Η τρίτη κατά σειρά 04.01.26

Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη στα Μάλγαρα συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα - «Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης», υπογραμμίζουν οι αγρότες που εξετάζουν τον τρόπο κλιμάκωσης του αγώνα τους

Σύνταξη
Live οι εξελίξεις: «Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα
«Όλα για το πετρέλαιο» 04.01.26 Upd: 10:43

«Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα - Live οι εξελίξεις

Στη Νέα Υόρκη κρατούνται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες - Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο διαβόητο «δόγμα Μονρόε»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση
Πολιτική 04.01.26

Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση

Η κοινωνία και η δημοκρατία δεν κινδυνεύουν από... πόλωση ελέω δημοσιότητας, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με αφορμή την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε διαδικασία της Βουλής οφείλει να είναι ανοιχτή στους πολίτες ώστε να κρίνουν και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο