Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/1): Δράση με ντέρμπι σε Αγγλία, Ιταλία και «αιώνιους» στην Stoiximan GBL
Αυτό είναι το πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές αθλητικές μεταδόσεις την Κυριακή (4/1).
Φουλ αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Κυριακής (4/1), με πολλές και σημαντικές αναμετρήσεις στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ.
Από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, ξεχωρίζει το Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι για την Premier League, όπου δύσκολα εκτός έδρας ματς δίνουν επίσης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ.
Στην Ιταλία και τη Serie A, το «μενού» ξεκινά με το Λάτσιο – Νάπολι το μεσημέρι, ενώ στην Ισπανία και τη La Liga ξεχωρίζει το Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις.
Για την Stoiximan GBL, ο Άρης φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στις 13:00 ενώ τρεις ώρες αργότερα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Καρδίτσα.
Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (4/1):
13:00 Stoiximan GBL Άρης Betsson – Ολυμπιακός / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
13:00 Stoiximan GBL Κολοσσός – Μαρούσι / ERTSPORTS 1
13:30 Serie A Λάτσιο – Νάπολι / COSMOTE Sport 1HD
14:00 Championship Μπέρμιγχαμ – Κόβεντρι / COSMOTE Sport 2HD
14:30 Premier League Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ / Novasports Premier League
15:00 La Liga Σεβίλλη – Λεβάντε / Novasports 1HD
16:00 16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
16:00 Serie A Φιορεντίνα – Κρεμονέζε / COSMOTE Sport 1HD
17:00 Premier League Φούλαμ – Λίβερπουλ / Novasports Premier League
17:00 Premier League Τότεναμ – Σάντερλαντ / Novasports Prime
17:00 Premier League Έβερτον – Μπρέντφορντ / Novasports Start
17:00 Premier League Νιούκαστλ – Κρίσταλ Πάλας / Novasports 2HD
17:00 Championship Νόριτς – Στόουκ / COSMOTE Sport 2HD
17:15 La Liga Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις / Novasports 1HD
17:30 Liga Portugal Betclic Ρίο Άβε – Κάζα Πία / COSMOTE Sport 3 HD
18:15 Volley League Ανδρών Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ / ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡΤ
19:00 Serie A Ελλάς Βερόνα – Τορίνο / COSMOTE Sport 1 HD
19:30 Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι / Novasports Premier League
19:30 La Liga Αλαβές – Οβιέδο / Novasports Start
19:30 La Liga Μαγιόρκα – Τζιρόνα / Novasports 1HD
19:30 Roshn Saudi League Ντάμακ – Αλ Χιλάλ / COSMOTE Sport 2 HD
20:00 Liga Portugal Σάντα Κλάρα – Πόρτο / COSMOTE Sport 3 HD
21:00 Αφρικανικό Κύπελλο Εθνών Νότια Αφρική – Καμερούν / EPT2 ΣΠΟΡ
21:45 Serie A Ίντερ – Μπολόνια / COSMOTE Sport 1 HD
22:00 La Liga Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης / Novasports Prime
22:00 Ντεπορτίβο Λα Κορούνια – Κάδιθ / Novasports 2HD
