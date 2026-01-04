AEGEAN: Το πρωί της Δευτέρας θα ομαλοποιηθούν οι πτήσεις
Η AEGEAN δηλώνει πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και να ενημερώνει το επιβατικό κοινό με νεότερες ανακοινώσεις
Τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου εκτιμά η AEGEAN ότι η λειτουργία της θα σταθεροποιηθεί, μετά την επιστροφή των αεροσκαφών στις βάσεις τους εντός της σημερινής νύχτας, και με την προϋπόθεση της πλήρους αποκατάστασης του συστήματος επικοινωνιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που αποτέλεσε την πηγή του προβλήματος.
Όπως αναφέρει η AEGEAN θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και να ενημερώνει το επιβατικό κοινό με νεότερες ανακοινώσεις.
Αναφερόμενη στο τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η AEGEAN ενημέρωσε ότι από τις 09:35 έως και τις 12:20 ανεστάλησαν πλήρως όλες οι πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια.
Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα 12:20 – 18:00, επετράπησαν μόλις 35 κινήσεις ανά ώρα για το σύνολο του FIR Αθηνών, έναντι κανονικής χωρητικότητας περίπου 180 κινήσεων, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα του 20% της κανονικής επιχειρησιακής δυναμικότητας. Η σταδιακή επαναφορά της χωρητικότητας άρχισε λίγο πριν τις 18:00.
Ακύρωση 48 πτήσεων της AEGEAN
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, καταγράφηκαν εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις, όπως σημειώνει η AEGEAN, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί συνολικά 48 πτήσεις του δικτύου της, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 12% του πτητικού προγράμματος εσωτερικού και εξωτερικού. Οι επιπτώσεις επιτείνονται από το γεγονός ότι, αρκετά αεροδρόμια της Δυτικής Ευρώπης κλείνουν τις βραδινές ώρες, επηρεάζοντας περαιτέρω την επιχειρησιακή αλυσίδα. Σημαντικός αριθμός επιβατών έχει επηρεαστεί, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο επιστροφής μετά τις εορτές.
Καταλήγοντας, η AEGEAN δήλωσε πως καταβάλλει κάθε δυνατή μέριμνα για την υποστήριξη των επιβατών της και απολογείται ειλικρινά για τις περιπτώσεις στις οποίες, παρά τις προσπάθειες, δεν είναι δυνατή η πλήρης εξυπηρέτηση.
